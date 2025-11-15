Аргентина получила 12 млн долларов за матч с Анголой. Игра в Луанде была приурочена к 50-летию независимости страны (Mundo Deportivo)

Аргентина получила 12 миллионов долларов за матч с Анголой.

14 ноября сборная Аргентины обыграла команду Анголы (2:0) в товарищеской игре.

Матч прошел в Луанде и был приурочен к 50-летию независимости Анголы.

По информации Mundo Deportivo, Ассоциация футбола Аргентины получила 12 миллионов долларов за участие национальной команды в этом матче.

Война за независимость Анголы – война между Португалией и рядом военно-политических группировок португальской колонии Анголы, выступавших за независимость страны. Началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и формально завершилась 15 января 1975 года подписанием Алворских соглашений, по которым Ангола получила независимость.

