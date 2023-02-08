Кэм Томас – самый молодой игрок в истории НБА, набиравший 40+ очков в трех матчах подряд

Теги Аллен Айверсон Бруклин Финикс НБА видео Кэмерон Томас Баскетбол

21-летний атакующий защитник «Бруклина» Кэм Томас стал самым молодым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков в трех матчах подряд.

В сегодняшнем матче против «Финикса» (112:116) Томас записал на свой счет 43 очка, реализовав 11 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 18 из 20 с линии штрафных. Также он сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери за 39 минут на площадке.

В предыдущих двух матчах Томас обновлял личный рекорд результативности, сначала набрав 44 очка во встрече с «Вашингтоном» (125:123), затем 47 очков в игре с «Клипперс» (116:124).

Ранее самым молодым, кому это удалось, был Аллен Айверсон, который в апреле 1997 года набирал 40+ очков в пяти матчах подряд.

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8 комментариев

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emptinesspetr
Ваааааяяя, что творит.
Одним своим прогрессом делает невероятно гибкой команду перед дедлайном. Наверное, Спенсер, Харрис, Карри и пики за Сиакама.
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AnTikVar
Сейчас вот, после этих трех игр, кажется, что может лучше было брать пакет с СР3 от Финикса
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Toainika
Линсенити 2.0?
+2
0
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Марсель Объелся
Как же его сейчас будет выгодно обменять!))
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0
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starina1
Всего то надо, чтобы "звезды" не мешали.
0
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MrFrost
Столько проносов и пробежек, что аж как-то неприлично.
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-4
-4
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Ballboy13
Еще в начале этого сезона ему вообще мало игрового времени выделяли, а то и вовсе не выпускали на поляну, хотя в прошлом сезоне в отведенное время показывал себя очень хорошо, задатки были видны. Прямо здесь и сейчас, травма Дюранта и обмен Ирвинга (так сказать сошлись звезды), и вот Томасу выпал шанс проявить себя во всей красе, чем он собственно и пользуется. Надеюсь продолжит в том же духе. Отдельный привет недотренеру Нэшу.
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4eLOVE4iK
Если ГМ какогонибудь Орладно или Детройта посчитает его новым Айверсоном Бруклину надо его менять в этот дэдлайн а 3 пика 1го раунда и крепких ролевиков! ))))
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