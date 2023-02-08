Кэм Томас – самый молодой игрок в истории НБА, набиравший 40+ очков в трех матчах подряд
21-летний атакующий защитник «Бруклина» Кэм Томас стал самым молодым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков в трех матчах подряд.
В сегодняшнем матче против «Финикса» (112:116) Томас записал на свой счет 43 очка, реализовав 11 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 18 из 20 с линии штрафных. Также он сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери за 39 минут на площадке.
В предыдущих двух матчах Томас обновлял личный рекорд результативности, сначала набрав 44 очка во встрече с «Вашингтоном» (125:123), затем 47 очков в игре с «Клипперс» (116:124).
Ранее самым молодым, кому это удалось, был Аллен Айверсон, который в апреле 1997 года набирал 40+ очков в пяти матчах подряд.
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