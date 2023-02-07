Джимми Коннорс: «Джокович – просто ######## игрок»
Экс-первая ракетка мира Джимми Коннорс прокомментировал величие Новака Джоковича.
«Я хочу сказать, что он просто ######## игрок. Он не боится выходить на корт и показывать свою игру. Он не боится ставить все на кон. Он знает, что у него на спине мишень. Сейчас она еще больше.
Он не боится молодых, которые проводят хорошие турниры. Но его это не парит. Он играет в свой теннис.
Он не боится встречать мяч рано, не боится, что для победы в розыгрыше придется тащить 20 мячей. Не боится искать путь к победе. И мне это очень нравится».
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sorry his engliski. )
"Он не боится ставить все на кон."
"Он играет в свой теннис."
"Не боится искать путь к победе."
Зачем? Просто зачем такое вообще говорить?
Сейчас посмотрю в оригинале, что стоит на месте "не парит"... ну, и всего остального.