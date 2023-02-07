Джимми Коннорс: «Джокович – просто ######## игрок»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал величие .

«Я хочу сказать, что он просто ######## игрок. Он не боится выходить на корт и показывать свою игру. Он не боится ставить все на кон. Он знает, что у него на спине мишень. Сейчас она еще больше.

Он не боится молодых, которые проводят хорошие турниры. Но его это не парит. Он играет в свой теннис.

Он не боится встречать мяч рано, не боится, что для победы в розыгрыше придется тащить 20 мячей. Не боится искать путь к победе. И мне это очень нравится».

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