Джимми Коннорс: «Джокович – просто ######## игрок»

Теги Новак Джокович ATP Джимми Коннорс Теннис

Экс-первая ракетка мира Джимми Коннорс прокомментировал величие Новака Джоковича.

«Я хочу сказать, что он просто ######## игрок. Он не боится выходить на корт и показывать свою игру. Он не боится ставить все на кон. Он знает, что у него на спине мишень. Сейчас она еще больше.

Он не боится молодых, которые проводят хорошие турниры. Но его это не парит. Он играет в свой теннис.

Он не боится встречать мяч рано, не боится, что для победы в розыгрыше придется тащить 20 мячей. Не боится искать путь к победе. И мне это очень нравится».

Джокович – национальный герой Сербии. Нам рассказали, за что его обожают

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AminO2
Ответ volens-docens
Посмотрел. "But he is not afraid of that" по-русски "но его это не парит". Будем знать.
Гугл-переводчик сначала хотел остановиться на варианте "но ему это до фени", но потом вспомнил что в Австралии стояла сильная жара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helga Kl
Ответ ugmyanswer
ВЕЛИЧАААААЙШИИИЙ ВЕЛИЧАААЙШИИИЙ ОЛЕЕЕ ОЛЕЕЕ ОЛЕЕЕЕ
Ты точно там был!) Как же красиво фаны скандировали!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
Ответ Ale_x_@ndro
Только Чак Норрис мог бы закрыть Новаче.
Нет, Клинт Иствуд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
ВЕЛИЧАААААЙШИИИЙ ВЕЛИЧАААЙШИИИЙ ОЛЕЕЕ ОЛЕЕЕ ОЛЕЕЕЕ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Алексеев
Джимми Коннорс шарит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Неправильно! Новак - ############## игрок!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alarich105
Нету в английском языке русских матов. Или он это все по русски сказал?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wladimir Boiko
Ни убавить ни прибавить...GOAT
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helga Kl
Ответ Ale_x_@ndro
Только Чак Норрис мог бы закрыть Новаче.
Новаче капоэйрой увлекся, так что не факт, не факт!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RegioDan
Как сказал бы Рафик своим мяукающим писклявым голоском "Ombeleabable player"
sorry his engliski. )
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ale_x_@ndro
Только Чак Норрис мог бы закрыть Новаче.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanov
"Он не боится выходить на корт и показывать свою игру."
"Он не боится ставить все на кон."
"Он играет в свой теннис."
"Не боится искать путь к победе."

Зачем? Просто зачем такое вообще говорить?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ответ volens-docens
Посмотрел. "But he is not afraid of that" по-русски "но его это не парит". Будем знать.
Сербска Баница)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volens-docens
Посмотрел. "But he is not afraid of that" по-русски "но его это не парит". Будем знать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Откройте букву Х!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volens-docens
Ну чё, правильно всё сказал.
Сейчас посмотрю в оригинале, что стоит на месте "не парит"... ну, и всего остального.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий