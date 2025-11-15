Канчельскис о Станковиче: «Надо было увольнять еще в прошлом году. А сейчас-то что? Некрасивая история. «Спартак» – великая команда, есть вопросы к руководителям»
Бывший полузащитник «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«Неправильно это. Надо было раньше увольнять. Еще в прошлом году. А сейчас-то что увольнять?
Понятно, что Станкович сам хотел уйти. Такова жизнь. Некрасивая история вышла и со стороны клуба, и со стороны тренера.
«Спартак» – великая команда, и есть вопросы к руководителям, которые увольняют человека посреди сезона. Надо было после прошлого сезона пожать руки, поблагодарить друг друга за работу и расстаться. А сейчас все остались недовольны: клуб, тренер, болельщики», – сказал Канчельскис.
