Акинфеев о ЦСКА: «Зимой надо усиливаться, как ни крути. Надеемся, не выпадем из гонки»

Игорь Акинфеев: ЦСКА надо усиливаться зимой, чтобы не выпасть из чемпионской гонки.

Игорь Акинфеев считает, что состав ЦСКА нуждается в усилении для сохранения лидирующих позиций в РПЛ .

После 15 туров армейцы занимают в таблице второе место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

«Давайте пока не будем забегать далеко – сыграно только 15 туров. Были такие же удачные выступления при Березуцком, Гончаренко, когда команда уходила на зимний перерыв с разницей в очко или два от лидеров. Казалось, что все будет хорошо, а весной оказывалось все плохо.

Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты, также будут это делать.

Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», – сказал вратарь ЦСКА .