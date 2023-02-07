Олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Швеции НОК Норвегии НОК Финляндии Биатлон

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии не поддержали допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Об этом сообщил НОК Норвегии со ссылкой на совместное заявление Олимпийских комитетов Северных стран, в число которых также входят спортивные конфедерации Гренландии, Фарерских и Аландских островов. Соответствующее обращение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Сейчас не время думать об их (россиян и белорусов) возвращении, это наша позиция», – заявили в НОК, отметив, что ситуация на Украине по-прежнему не изменилась.

Ранее МОК сообщил о возможном участии россиян и белорусов в соревнованиях под нейтральным флагом.

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10 комментариев

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Марьяж
Скажите уже прямо - боитесь вы российских атлетов, а на окраину вам плевать..
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Кавабунга Шреддоголовый
Главное решение за МОК, а все эти НОК-выступления - просто популизм и сотрясание воздуха
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Alestern
Ну и наплевать… всё равно в нейтральном статусе сами бы не поехали никуда выступать..
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andrej shabanov
ДА КТО СПРАШИВАЛ ЭТО МУРЛО!!!
КАК ОНИ ЗАДОЛБАЛИ!!!!
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Gornostaev
Главное, какое решение примет МОК в итоге, остальное - жалкий популизм и никому не интересный инфошум...
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Добрый_Ээх
Кто бы сомневался
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Дружба11
тьфу на них, уж Норвегия бы заткнулась после подарочка медведева
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Pentrak
Ну ясен-красен, перед новой волной деятельности на букву м, кто будет рассматривать допуск?
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-1
-1
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dudufufu
Ответ Viks
Это серьёзно. Удар по Баху. 10 февраля поляки собирают коалицию - эти страны там будут ударными.
Только если бы следующие игры были зимними
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-2
-2
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Viks
Это серьёзно. Удар по Баху. 10 февраля поляки собирают коалицию - эти страны там будут ударными.
+3
-1
+2
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