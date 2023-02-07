Олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии не поддержали допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Об этом сообщил НОК Норвегии со ссылкой на совместное заявление Олимпийских комитетов Северных стран, в число которых также входят спортивные конфедерации Гренландии, Фарерских и Аландских островов. Соответствующее обращение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Сейчас не время думать об их (россиян и белорусов) возвращении, это наша позиция», – заявили в НОК, отметив, что ситуация на Украине по-прежнему не изменилась.

Ранее МОК сообщил о возможном участии россиян и белорусов в соревнованиях под нейтральным флагом.

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