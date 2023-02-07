Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

« » принимают на своей арене «Оклахому». Звездный форвард «озерников» гонится за рекордом НБА по количеству очков за карьеру. Ему нужно набрать 36 очков, чтобы превзойти легендарного .

В других матчах игрового дня « » после обмена сойдется с «Финиксом», а лидер Западной конференции «Денвер» – с «Миннесотой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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