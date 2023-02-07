НБА. «Лейкерс» принимают «Оклахому». Леброну Джеймсу нужно 36 очков до рекорда по результативности
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Лейкерс» принимают на своей арене «Оклахому». Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс гонится за рекордом НБА по количеству очков за карьеру. Ему нужно набрать 36 очков, чтобы превзойти легендарного Карима Абдул-Джаббара.
В других матчах игрового дня «Бруклин» после обмена Кайри Ирвинга сойдется с «Финиксом», а лидер Западной конференции «Денвер» – с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 8 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 8 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Этот человек книги пишет на эту тему .
Кстати сейчас огромный скандал или словоблудие как хотите называйте,что в супер Боул тоже все знают кто выиграет задолго до игры
Keep in mind this season began October 18, 2022, the 53-year anniversary of Kareem’s NBA debut. Keep in mind Kareem scored 29 points in his NBA debut, and LeBron has a chance to beat Kareem on February 9, or 2/9
т.е.сегодня Леброн наберёт меньше 35 очков и запланировали это явно не в этом году.
А верить или нет это ваше личное дело
чтобы в клатче последним броском набрал 36 очков... ой это была бы историческая вещь!!! одна из лучших в истории НБА так точно