НБА. «Лейкерс» принимают «Оклахому». Леброну Джеймсу нужно 36 очков до рекорда по результативности

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Лейкерс» принимают на своей арене «Оклахому». Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс гонится за рекордом НБА по количеству очков за карьеру. Ему нужно набрать 36 очков, чтобы превзойти легендарного Карима Абдул-Джаббара.

В других матчах игрового дня «Бруклин» после обмена Кайри Ирвинга сойдется с «Финиксом», а лидер Западной конференции «Денвер» – с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Нью-Йорк
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Атланта
Дата проведения
8 февраля, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Бруклин – Финикс
Дата проведения
8 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Мемфис – Чикаго
Дата проведения
8 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Денвер – Миннесота
Дата проведения
8 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Оклахома-Сити
Дата проведения
8 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Суперсила Леброна – это исключительное сочетание мощи и резкости. Она сделала его самым опасным игроком под щитом

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«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

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23 комментария

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Адилет Сапаров
Ждем рекорда СЕГОДНЯ)
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Вадим flanec
Может уже закончим это словоблудие насчёт символизма. А просто порадуемся достижению Леброна, когда бы это не случилось. Пусть это случится раньше, чем позже и игра с Тандер этому способствует в полной мере.
Это не словоблудие
Этот человек книги пишет на эту тему .
Кстати сейчас огромный скандал или словоблудие как хотите называйте,что в супер Боул тоже все знают кто выиграет задолго до игры
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Nightyork97
Ответ Вадим flanec
Может уже закончим это словоблудие насчёт символизма. А просто порадуемся достижению Леброна, когда бы это не случилось. Пусть это случится раньше, чем позже и игра с Тандер этому способствует в полной мере.
Тут один день такой. На ветку НХЛ как не зайду, там подпивасы по кд считают голы Овечкина. Не знаю, наверное, уже 3 год как. Не представляю что там будет в день игры, когда ему останется пару шайб забить.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Nightyork97
Я даже не знал, думал он всю жизнь за ЛАЛ играл. Интересно есть на ветке кто застал его игру за Бакс.
В 1969 году НБА была нашим идеологическим врагом .Как можно было про каких то черных звёзд рассказать которые уже тогда были миллионеры, когда шла битва за рекордные надои тети Клавы и пятилетку за 4 года, а все что мы знали что негров линчуют и они постоянно борятся с KKK 🤣
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Вадим flanec
Может уже закончим это словоблудие насчёт символизма. А просто порадуемся достижению Леброна, когда бы это не случилось. Пусть это случится раньше, чем позже и игра с Тандер этому способствует в полной мере.
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Artur Prokopchuk
Ответ Nightyork97
Я даже не знал, думал он всю жизнь за ЛАЛ играл. Интересно есть на ветке кто застал его игру за Бакс.
Ну учитывая что он играл за Бакс 1969-1975, то я сомневаюсь, что люди такого преклонного возраста общаются в комментариях на Спортс, чтобы узнать их впечатления 😂
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Nightyork97
Ответ MTZ_2022
За Бакс Карим играл в 1969-1974 гг. И если есть на ветке люди соответствующего возраста, то рассказать они об игре Карима той поры ничего не смогут. Потому что в СССР НБА по телеку начали показывать только с 1989.
Мда, бедные люди. НБА - это святое. Не представляю жизнь без прыгающих черных
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MTZ_2022
Ответ Nightyork97
Я даже не знал, думал он всю жизнь за ЛАЛ играл. Интересно есть на ветке кто застал его игру за Бакс.
За Бакс Карим играл в 1969-1974 гг. И если есть на ветке люди соответствующего возраста, то рассказать они об игре Карима той поры ничего не смогут. Потому что в СССР НБА по телеку начали показывать только с 1989.
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pele_kan
кажется я знаю какая статья будет завтра на главной спортса)
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Вадим flanec
Жду возвращение Букера, и верю в победу Санз над Нетс.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Так как NBA это ещё и шоу похоже что все подстроено под рекорд в игре с Милуоки

Keep in mind this season began October 18, 2022, the 53-year anniversary of Kareem’s NBA debut. Keep in mind Kareem scored 29 points in his NBA debut, and LeBron has a chance to beat Kareem on February 9, or 2/9

т.е.сегодня Леброн наберёт меньше 35 очков и запланировали это явно не в этом году.
А верить или нет это ваше личное дело
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Nightyork97
Ответ Artur Prokopchuk
потому что Карим играл за Бакс и даже брал с ними чемпионство. Поэтому обогнать Карима в матче между двумя его командами в карьере будет символично
Я даже не знал, думал он всю жизнь за ЛАЛ играл. Интересно есть на ветке кто застал его игру за Бакс.
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Вадим flanec
Я конечно не поклонник Лейкерс, не фанат Леброна, но пожелаю ему побить рекорд Джаббара в матче с Тандер.
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Artur Prokopchuk
Ответ Nightyork97
А в чем символизм? От Милуоки вообще можно отлететь, плюс там Яннис и Лопез в краске. Здесь же полноценное шоу, победка, хороший шанс побить рекорд и сделать что-то вроде 40+10+10.
потому что Карим играл за Бакс и даже брал с ними чемпионство. Поэтому обогнать Карима в матче между двумя его командами в карьере будет символично
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Kudim41
Ответ Nightyork97
А в чем символизм? От Милуоки вообще можно отлететь, плюс там Яннис и Лопез в краске. Здесь же полноценное шоу, победка, хороший шанс побить рекорд и сделать что-то вроде 40+10+10.
Действительно в чем же символизм, учитывая где играл Джаббар!??
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Artur Prokopchuk
не фанат Лейкерс, но за этой и возможно за следующей игрой с Бакс буду следить в прямом эфире. История. Если кто-то и побьет рекорд Леброна, то на это уйдут десятилетия.
+3
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Zugvogels
Бруклин Кэма Томаса
+3
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Vals
Нет, пока неизвестно. Game time decision.
0
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Nightyork97
Ответ Kudim41
скорее всего не будет сегодня рекорда. Символичнее бужет против МИлуоки, но вообще хочется чего-то нестандартного. чтобы в клатче последним броском набрал 36 очков... ой это была бы историческая вещь!!! одна из лучших в истории НБА так точно
А в чем символизм? От Милуоки вообще можно отлететь, плюс там Яннис и Лопез в краске. Здесь же полноценное шоу, победка, хороший шанс побить рекорд и сделать что-то вроде 40+10+10.
+5
-1
+4
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Kudim41
скорее всего не будет сегодня рекорда. Символичнее бужет против МИлуоки, но вообще хочется чего-то нестандартного.
чтобы в клатче последним броском набрал 36 очков... ой это была бы историческая вещь!!! одна из лучших в истории НБА так точно
+5
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+5
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AaaaRrrr
Учитывая в какой защитный баскетбол играет Оклахома в отсутствии Дорта, вполне реально что рекорд будет побит именно сегодня
+5
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Roman Boroveev
Историческая муйня, конечно. Наверное, не в этом матче.
+6
-1
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Nightyork97
Ну все, смотрим Деда. Хочется шоу, исторический день как никак.
+9
-3
+6
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