Мостовой о проблеме российского футбола: «Большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше»
Мостовой видит проблему российского футбола в нефутбольных людях.
Бывший полузащитник «Спартака»,»Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает нефутбольных людей проблемой российского футбола.
«У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком.
За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно. Даже журналисты создают свои прогнозы на основе комментариев футбольных людей. В этом и разница.
Но от этого никуда не деться. Футбол – самый популярный вид спорта», – сказал Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
