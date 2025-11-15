Мостовой о проблеме российского футбола: «Большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше»

Мостовой видит проблему российского футбола в нефутбольных людях.

Бывший полузащитник «Спартака »,»Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает нефутбольных людей проблемой российского футбола.

«У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком.

За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно. Даже журналисты создают свои прогнозы на основе комментариев футбольных людей. В этом и разница.

Но от этого никуда не деться. Футбол – самый популярный вид спорта», – сказал Мостовой.