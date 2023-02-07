Магнус Карлсен: «Все больше склоняюсь к тому, что российским шахматистам не стоит играть на международных турнирах. Но это не я решаю»

Теги Магнус Карлсен Политика Шахматы

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался об участии российских шахматистов в международных турнирах.

«Думаю, что с каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян все более странно.

Сначала я был большим, чем многие, сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Особенно учитывая, что непонятно, какие долгосрочные последствия это будет иметь.

Но теперь, так как происходящее затянулось, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю», – сказал Карлсен.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

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105 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ Андрей Балабаев
Против американцев же играешь всю жизнь
уверен что если американцы начнут бомбить электростанции то не будет
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джинн
Ответ zzzeeerrrooo
Кто из них вошёл в состав США?
Зачем США кого-то в свой состав вводить, это же помимо выкачивания нефти допустим, придётся всё восстанавливать, людям давать гражданство и тд, оно им надо, там вся прибыль на нет сойдёт.
В итоге американцы придут всё разрушат, природные богатства себе заберут и ещё потом кредитов навыдают на восстановление и по факту тот же Ирак им ещё и должен будет.
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tyuiop tyuiop
Ответ murzzzzzilka
Ну, это же д р у г о е. Как мне тут местные либералы втирают, «право сильного»:))
до чего дошел искусственный интеллект
в любое время суток за минуту находит пост куда можно впихнуть клиент про другое
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marsover
Ответ Sergey Truhtanov
Миллион погибших в Ираке не норм. А вы хотите добавить туда еще миллион на территории Украины и будет норм тогда?
Речь разве об этом? если это не норм, пусть тогда норвежцы и иже с ними, для начала, бойкотируют США, если охренеть какие пацифисты, а потом уже с полным правом могут открывать рот в нашу сторону.
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Виктор Войнов
Здравствуйте, я Магнус Карсен и я маятник.
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Кирилл Мефодий
Ответ roni11
Я против отстранения русских спортсменов и руссофобии во всем ее проявлении. Но кричать тут, почему вам можно, а нам нельзя выглядит кащунс вом. Как в Иван Васильевне и тебя вылечат...и тебя вылечат. Каждый ответит за свои грехи. Пусть в мире будет МИР
Только "лечить" надо было начинать не с нас. Не должно быть двойных стандартов, тем более в спорте. США после второй мировой войны либо развязали, либо напрямую участвовали в наибольшем кол-ве войн и военных конфликтов по всему миру. По сути, если подходить к США с тем же мерилом, что и к нашей стране сейчас, то американские спортсмены должны были быть отстранены от мирового спорта уже несколько последних десятилетий.
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justbored
Ответ Sport Gr
Меня абсолютно наплевать кто меня плюсуют или минусует,тем более мы все знаем как это делается на этом ресурсе(целая группа реагирования) Дай Бог,чтоб комментарий не удалили,мое мнение останется при мне.
"Группа реагирования" это отлично! ))
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Тимоха
Первенство водоквчки, ето то, на что можно расчитьІвать тепереча, и то ежели МеждународньІе федерации.
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Kalahun
Ответ Sergey Truhtanov
Миллион погибших в Ираке не норм. А вы хотите добавить туда еще миллион на территории Украины и будет норм тогда?
Даже не пытайся, бессмысленно
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b0rke5
Вроде и шахматист, а логики нет.
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murzzzzzilka
Ответ DpeMa111
Перед допуском небольшой тест на полиграфе, как относишься к СВО и президенту РФ и только после этого допускать
Черепа мерять не надо?
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Olly_Da
Ну и играй против американского жулика.
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Фан Рубина
Ответ DpeMa111
Перед допуском небольшой тест на полиграфе, как относишься к СВО и президенту РФ и только после этого допускать
И допускать только тех заграничных Карлсонов, которые относятся хорошо.
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Beriya
Ответ trav
Они вообще слышат себя? Почему одни стали решать всё? Да, Россия проводит операцию на территории Украины. А что США не проводила такие же операции в десятках стран мира? Или ЕС не направляла войска в Ливию?! Лицемерие так и прёт. Шахматы никуда не денутся, мы как играли в них так и будем. И со временем будем играть с теми кто хочет с нами играть. Вся эта Европа пусть подавится
Все просто, то демократы нападали на диктаторов, а тут наоборот, вот и бесятся
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Сергей Кузнецов
А я все больше склоняюсь к тому, что такая страна, как Норвегия не должна существовать...как и Швеция
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roni11
Я против отстранения русских спортсменов и руссофобии во всем ее проявлении. Но кричать тут, почему вам можно, а нам нельзя выглядит кащунс вом. Как в Иван Васильевне и тебя вылечат...и тебя вылечат. Каждый ответит за свои грехи. Пусть в мире будет МИР
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Sergio Grullo
Ответ DpeMa111
Перед допуском небольшой тест на полиграфе, как относишься к СВО и президенту РФ и только после этого допускать
И циркули раздать. Черепа мерять. Ага.
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trav
Они вообще слышат себя? Почему одни стали решать всё? Да, Россия проводит операцию на территории Украины. А что США не проводила такие же операции в десятках стран мира? Или ЕС не направляла войска в Ливию?! Лицемерие так и прёт.
Шахматы никуда не денутся, мы как играли в них так и будем. И со временем будем играть с теми кто хочет с нами играть. Вся эта Европа пусть подавится
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-4
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Sport Gr
Ответ Айдар Ахмеров
Комментарий удален модератором
Меня абсолютно наплевать кто меня плюсуют или минусует,тем более мы все знаем как это делается на этом ресурсе(целая группа реагирования)
Дай Бог,чтоб комментарий не удалили,мое мнение останется при мне.
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Лучше б молчал
Ответ Виктор Огай
Ну и дурак. Очередное доказательство того, что шахматный интеллект никак человека не определяет.
Да? И кто это оценивает? Интеллект ноунейма из интернетов?
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Александр Сачков
Ответ Дима Ермаков
На месте Магнуса надо бойкотировать все турниры. Пацан сказал-пацан сделал или не сделал? 😃😆😂
Так он и бойкотирует. Причем вообще все турниры.
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Booligan
Ответ Анатолий Дегтярёв
Неа, это зевок
Отыграет назад?
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Sport Gr
Ответ Romano de Roma
Миллион погибших в Ираке из-за американской агрессии по выдуманному предлогу (и это не считая Ливии, Афганистана, Сирии, Сербии и тд) - всё норм. Война России с Украиной, где весь запад по сути воюет с Россией, используя украинское пушечное мясо, ради интересов США - это конечно скандал.
Вспоминаю студенческие годы,так вот,со мной учились ливийцы,вполне благополучные ребяты,говорили,что в стране может и не все идеально,но Моамеру Каддафи,в течении 4 десятилетий,вполне удавалось держать баланс в сложной стране,а уровень жизни был одним из самых высоких среди стран Магриба..и вот что имеем сегодня,после атак стран НАТО и попытки «демократизации»?Несколько воинствующих квазигосударств,где даже нет намека на порядок и спокойствие,и перспективы не самые лучше.
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murzzzzzilka
Ответ zzzeeerrrooo
Кто из них вошёл в состав США?
Взять в состав страну на чужом континенте довольно сложно. Да и вкладываться в восстановление придется… А вот воровать ее ресурсы - очень удобно, и штаты прекрасно с этим справлялись и справляются.
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Ф Ив
Боится Магнус, что в честной конкуренции на этот раз не одолеет вот и гавкает.
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