Магнус Карлсен: «Все больше склоняюсь к тому, что российским шахматистам не стоит играть на международных турнирах. Но это не я решаю»
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался об участии российских шахматистов в международных турнирах.
«Думаю, что с каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян все более странно.
Сначала я был большим, чем многие, сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Особенно учитывая, что непонятно, какие долгосрочные последствия это будет иметь.
Но теперь, так как происходящее затянулось, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю», – сказал Карлсен.
«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны
В итоге американцы придут всё разрушат, природные богатства себе заберут и ещё потом кредитов навыдают на восстановление и по факту тот же Ирак им ещё и должен будет.
в любое время суток за минуту находит пост куда можно впихнуть клиент про другое
Шахматы никуда не денутся, мы как играли в них так и будем. И со временем будем играть с теми кто хочет с нами играть. Вся эта Европа пусть подавится
Дай Бог,чтоб комментарий не удалили,мое мнение останется при мне.