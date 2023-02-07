Действующий чемпион мира по шахматам норвежец высказался об участии российских шахматистов в международных турнирах.

«Думаю, что с каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян все более странно.

Сначала я был большим, чем многие, сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Особенно учитывая, что непонятно, какие долгосрочные последствия это будет иметь.

Но теперь, так как происходящее затянулось, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю», – сказал Карлсен.

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