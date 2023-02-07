Мать Костомарова: «Мне не разрешают навещать Романа. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал»

Теги Роман Костомаров Спорт-Экспресс Фигурное катание

Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию о том, что спортсмен перенес ампутацию стоп.  

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. Он более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось омертвение тканей. 

Ранее ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы; другие источники сообщают, что экс-фигуристу ампутировали только левую стопу. 

«Оксана (Домнина, жена Костомарова – Sports.ru) сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать.

Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РЕН ТВ.

 

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44 комментария

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sfrrrR
Ответ frol92
Зачем донимать родных, тем более мать, когда ее сын в таком тяжёлом состоянии? Ни стыда, ни совести совсем. Если бы она хотела что-то рассказать, давно бы это сделала. Звери, а не люди. Роману сил выкарабкаться из всего этого🙏
Тебе ли об этом возмущаться здесь, с неподдельным негодованием вскидывая брови домиком, когда ты же сегодня на этой теме горы плюсцов заработал.

И, уверен, ещё заработаешь.
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Dani_Alves92
Ответ Анна Беляева
Хоть мать-то не трогайте. Совсем берегов нет что ли, куда прибиться чувством меры и уместности не знаете?
СЭ же, этим вообще на этику плевать.
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Wiley Fox
Жалеют старушку

Может и не выдержать ведь сердце матери
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Анна Беляева
Ответ выходец из убежища
А сюда-то зачем это писать? Пишите журналистам Спорт Экспресса.
То есть шакалить на перепечатке такого для вас - нормально? Тут и те, кто названивают, и те, кьто дальше несут - одного поля ягоды.
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Лека-Лека
Ответ NoWar
"У журналюг нет совести вообще."----------------------------Такая работа у хурналистов. А потом, где Вы прочитали, что к матери Костомарова приходили или обращались журналисты? В сообщении сказано, что мама лишь прокомментировала сообщение в СМИ об операции.
Вы хотите сказать, что к маме Романа обратилась Мария Ивановна с улицы? А потом она же принесла эту информацию на Спорт-экспресс и Рен-ТВ?

Не смешите мои подошвы.
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Gemma157
зачем они звонят его матери? совсем что ли приличия нет?
+2
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+2
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devil4ever
Зачем писать хренотень в каментах?
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NoWar
Ответ Лека-Лека
У журналюг нет совести вообще. Как можно лезть в пожилому человеку в такое трудное катастрофическое для нее время. Всем родным Ромы нужно просто посылать чересчур любопытных в пешее эротическое путешествие. Но эти слова мамы дают надежду на то, что информация об ампутации - просто слухи. Дорогие папа и мама, дорогая Оксана! Держитесь, мои хорошие. А тебе Оксаночка нужны силы за всех: за Ромку, себя и родителей. Мы посылаем тебе всю нашу энергию, верим только в хорошее!!! Роме здоровья и удачи.
"У журналюг нет совести вообще."----------------------------Такая работа у хурналистов. А потом, где Вы прочитали, что к матери Костомарова приходили или обращались журналисты? В сообщении сказано, что мама лишь прокомментировала сообщение в СМИ об операции.
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-2
-2
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Павел Мельников
Ответ Darya-yeNoor
Здоровье дело разумеется сугубо личное. Однако когда дело касается селебрити, да ещё с фигуркой на спортс ру, то всем всё хочется знать. Отсюда и звонки, и ответы родных вроде идите лесом. Может проще было бы если бы агент либо кто-то ещё из представителей сказал по факту, была ли операция и какая. Может звонки бы не пришлось делать, и у болельщиков волосы бы дыбом не вставали от ужасных новостей. В таких случаях должен быть кто-то, кто ведёт контакт с публикой. Без обзвона родных.
Да нет, нет. 323-ФЗ, статья 13 - "Соблюдение врачебной тайны". Селебрити, не селибрити - права должны быть одинаковыми.
+3
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+3
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verdad
У людей горе, а этих нелюдей (журналюг) интересует только сколько ступней ампутировали фигуристу. Не стесняются даже матери звонить. Это днище!
+4
0
+4
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Alex1104
Ответ выходец из убежища
А сюда-то зачем это писать? Пишите журналистам Спорт Экспресса.
Рен тв на самом деле, на спорт-экспрессе ссылка на них
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Лека-Лека
Ответ метель
В новостях по ТВ только что сказали, правда про одну ногу, вторую, говорят, спасли. А родные ничего не знают?
Вы хоть понимаете сколько лет его матери?
+4
0
+4
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Лека-Лека
У журналюг нет совести вообще.
Как можно лезть в пожилому человеку в такое трудное катастрофическое для нее время.
Всем родным Ромы нужно просто посылать чересчур любопытных в пешее эротическое путешествие.

Но эти слова мамы дают надежду на то, что информация об ампутации - просто слухи.

Дорогие папа и мама, дорогая Оксана! Держитесь, мои хорошие. А тебе Оксаночка нужны силы за всех: за Ромку, себя и родителей.

Мы посылаем тебе всю нашу энергию, верим только в хорошее!!!
Роме здоровья и удачи.
+10
-1
+9
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выходец из убежища
Ответ Анна Беляева
Хоть мать-то не трогайте. Совсем берегов нет что ли, куда прибиться чувством меры и уместности не знаете?
А сюда-то зачем это писать? Пишите журналистам Спорт Экспресса.
0
0
0
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Lilia Sadykova
Дно днищное, а не журналисты! матери могли пока не говорить об ампутации!
+6
0
+6
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Назар Игорь
Ответ miladoc1
Речь еще идет и о руках, лучше бы пока ничего не писали.
Он весь накачан антибиотиками, но сепсис пока остановить не может наша лучшая в мире медицина.
+1
-9
-8
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Павел Мельников
Ответ Дешариковизация
Какая же всё-таки дикость происходит у вас там🤯 На первом месте в таких случаях-Семья. Журналисты и прочая шушера должна узнавать такое от членов семьи, если они позволят знать.Врачи вообще не имеют права распространять подобную.инфу.Что с этикой не так в вашей стране? По аналогии с Шумахером.Там его полностью защищает семья.
У граждан есть, кстати, право на медицинскую тайну. И есть подозрение, что в истории с Костомаровым оно нарушается.
+6
0
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Ёжик_в_тумане
Родителей, то хоть оставьте в покое, они и так все на нервах.
+4
0
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Anastasia1990_
Господи, мать хоть оставьте в покое.
+9
0
+9
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Светлана Менова
Оставили бы маму хоть в покое. :(
+2
0
+2
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Павел Мельников
По паре фраз и контексту видно, что мама - воспитанная и сдержанная женщина. Кто-то просто бросил бы трубку и не стал говорить с ними, а кто-то и послал бы.
+2
-1
+1
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метель
В новостях по ТВ только что сказали, правда про одну ногу, вторую, говорят, спасли. А родные ничего не знают?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дешариковизация
Какая же всё-таки дикость происходит у вас там🤯
На первом месте в таких случаях-Семья.
Журналисты и прочая шушера должна узнавать такое от членов семьи, если они позволят знать.Врачи вообще не имеют права распространять подобную.инфу.Что с этикой не так в вашей стране?
По аналогии с Шумахером.Там его полностью защищает семья.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Лоел
Журналист это вторая древнейшая профессия.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miladoc1
Ответ Назар Игорь
По последним данным одну стопу уже ампутировали, к глубокому сожалению.
Речь еще идет и о руках, лучше бы пока ничего не писали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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