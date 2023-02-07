Мать Костомарова: «Мне не разрешают навещать Романа. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал»
Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию о том, что спортсмен перенес ампутацию стоп.
Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. Он более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось омертвение тканей.
Ранее ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы; другие источники сообщают, что экс-фигуристу ампутировали только левую стопу.
«Оксана (Домнина, жена Костомарова – Sports.ru) сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать.
Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РЕН ТВ.
И, уверен, ещё заработаешь.
Может и не выдержать ведь сердце матери
Не смешите мои подошвы.
Как можно лезть в пожилому человеку в такое трудное катастрофическое для нее время.
Всем родным Ромы нужно просто посылать чересчур любопытных в пешее эротическое путешествие.
Но эти слова мамы дают надежду на то, что информация об ампутации - просто слухи.
Дорогие папа и мама, дорогая Оксана! Держитесь, мои хорошие. А тебе Оксаночка нужны силы за всех: за Ромку, себя и родителей.
Мы посылаем тебе всю нашу энергию, верим только в хорошее!!!
Роме здоровья и удачи.
На первом месте в таких случаях-Семья.
Журналисты и прочая шушера должна узнавать такое от членов семьи, если они позволят знать.Врачи вообще не имеют права распространять подобную.инфу.Что с этикой не так в вашей стране?
По аналогии с Шумахером.Там его полностью защищает семья.