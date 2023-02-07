Мать Костомарова: «Мне не разрешают навещать Романа. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал»

Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию о том, что спортсмен перенес ампутацию стоп.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. Он более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось омертвение тканей.

Ранее ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы; другие источники сообщают, что экс-фигуристу ампутировали только левую стопу.

«Оксана (Домнина, жена Костомарова – Sports.ru) сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать.

Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РЕН ТВ.