Гашек о россиянах в НХЛ: «Делаю все, чтобы Беттмэн почувствовал давление. Лига частично несет ответственность за то, что происходит на Украине»

Теги Гэри Беттмэн Доминик Гашек НХЛ Хоккей

Доминик Гашек высказался о том, что хоккеисты из России продолжают выступать в НХЛ.

«Я продолжаю верить в перемены. Наверное, в этом сезоне ничего не произойдет, но я уже вижу определенные признаки. Руководство НХЛ чувствует давление. 

Это сложно, но нам нужно продолжать повышать осведомленность. Я делаю все возможное, чтобы босс НХЛ Гэри Беттмэн почувствовал давление. И чтобы о нем вспоминали.

Это не вопрос недели или двух, будет много работы. Однако я убежден, что НХЛ частично несет ответственность за то, что происходит на Украине.

Беттмэн отреагировал на мои слова? Я рад, что он хоть что-то сказал. Мы можем не сойтись во мнениях, но я убежден, что НХЛ придется расплачиваться за то, как она относится к российским хоккеистам», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью CNN Prima NEWS.

Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»

Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»

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20 комментариев

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Красный чай
Испанский стыд за таких неадекватных 🤡 вроде гашека
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Карел Гот
Доминик ГаВшек
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Кавабунга Шреддоголовый
Гашек-Какашек, а ты не хочешь вернуть бабло, которое за игру в Спартаке получил? Если такой идейный, то верни бабки
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DVS1
Все таки надо было в нормальном шлеме играть, а не доисторическом. Совсем голову отбило и с возрастом вот сказалось
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Камбоджа134
Все о России думает, золотой человек…
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Gornostaev
Гашек головного мозга...
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Sasha831
Война однажды закончится, а имидж серьезного человека придется восстанавливать.
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Serge Vendino
Ответ BeastI666I
виновата бездействием. в уголовном праве РФ ест ьпонятие виновного действия и виновного бездействия.
Бэттмен виноват в том, что не закрывает своим телом украинцев от снарядов
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kenny_182
Я думаю, что лично Гашек несёт больше ответственности за события на Украине, ибо несколько лет не гнушался брать "грязные и кровавые русские деньги", чем лига, которая отказывается заниматься популистской лицемерной нацистской блевотиной в виде отмены целой нации чисто по признаку цвета паспорта.
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Alestern
Никак не уймется этот придурковатый чех )..
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Serge Vendino
Ответ LeicesterCity
Доминик, а как на счет того, чтоб вернуть деньги, который заработал в России , играя за Спартак ?)М?)
Тоже несёт ответственность значит
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BeastI666I
Ответ korobokchekhova
НХЛ виновата в войне на Украине? Вот больной совсем.
виновата бездействием. в уголовном праве РФ ест ьпонятие виновного действия и виновного бездействия.
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BeastI666I
Браво! Крутой чувак!
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korobokchekhova
НХЛ виновата в войне на Украине? Вот больной совсем.
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HockeyMan
А то что Гашек так много говорит про Россию, не является ли пиаром? Ведь всем известно, плохой пиар - это тоже пиар.
Это я правильно понимаю, из за огромной рекламы России из его твиттера, он тоже несет ответственность за то, что происходит на Украине?)
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ZaharPetrovicUralez
Давление от гашека на НХЛ - как давление от жужжания мухи
+6
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Kitai2015
интересно,он реально такой топор?!
или все же наигранно
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LeicesterCity
Доминик, а как на счет того, чтоб вернуть деньги, который заработал в России , играя за Спартак ?)М?)
+8
0
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Жалько Печалич
эх, старый.. не спас тебя шлем от шальной шайбы в свое время..
+10
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Александр Романов
Ясно.
+2
0
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