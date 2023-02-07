Гашек о россиянах в НХЛ: «Делаю все, чтобы Беттмэн почувствовал давление. Лига частично несет ответственность за то, что происходит на Украине»

Доминик Гашек высказался о том, что хоккеисты из России продолжают выступать в НХЛ.

«Я продолжаю верить в перемены. Наверное, в этом сезоне ничего не произойдет, но я уже вижу определенные признаки. Руководство НХЛ чувствует давление.

Это сложно, но нам нужно продолжать повышать осведомленность. Я делаю все возможное, чтобы босс НХЛ Гэри Беттмэн почувствовал давление. И чтобы о нем вспоминали.

Это не вопрос недели или двух, будет много работы. Однако я убежден, что НХЛ частично несет ответственность за то, что происходит на Украине.

Беттмэн отреагировал на мои слова? Я рад, что он хоть что-то сказал. Мы можем не сойтись во мнениях, но я убежден, что НХЛ придется расплачиваться за то, как она относится к российским хоккеистам», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью CNN Prima NEWS.

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Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»