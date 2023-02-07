Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. «Фламенго» против «Аль-Хилаля», «Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли»

Теги Фламенго Реал Мадрид результаты Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Футбол

Бразильский «Фламенго» сыграет с саудовским «Аль-Хилалем» в 1/2 финала клубного ЧМ.

В другом полуфинале мадридский «Реал» завтра сыграет с египетским «Аль-Ахли».

Турнир проходит в Марокко.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

Фламенго Бразилия – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
7 февраля, 22.00, «Стад де Танжер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Ахли Египет – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
8 февраля, 22.00, «Stade Prince Moulay Abdallah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь КЧМ

7 комментариев

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Бухгалтер2021
финал Реал - Аль хихаль в субботу
0
-1
-1
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Xameleon1992
Кто же выиграет, аль Фламенго, аль Реал)
+1
-1
0
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andr d
Ответ Pb-SE
Кто в курсе- АльНаср это как Реал, а Аль-Хиляль - как Барселона, или наоборот? Против кого болеть?
и те и те мешки, так что против обоих
0
-1
-1
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andr d
Ответ Namaste_88
Комментарий удален пользователем
У Месси уже есть эта чашка
+1
0
+1
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Pb-SE
Кто в курсе- АльНаср это как Реал, а Аль-Хиляль - как Барселона, или наоборот? Против кого болеть?
+1
-2
-1
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Namaste_88
Комментарий удален
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Stade de Reims
Интересно будет читать коммы после матчей)))
0
-1
-1
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andr d
Аль-Ахли на классе раскатают мешок
+3
-4
-1
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