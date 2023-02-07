Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. «Фламенго» против «Аль-Хилаля», «Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли»
Бразильский «Фламенго» сыграет с саудовским «Аль-Хилалем» в 1/2 финала клубного ЧМ.
В другом полуфинале мадридский «Реал» завтра сыграет с египетским «Аль-Ахли».
Турнир проходит в Марокко.
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.00, «Стад де Танжер»
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.00, «Stade Prince Moulay Abdallah»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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