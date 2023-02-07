13-летний сын президента «Айнтрахта» употреблял кокаин со школьным другом, в доме найдены следы наркотиков. Обвинения выдвинуты против главы клуба, его жены и второго сына
Прокуратура Франкфурта начала расследование против президента «Айнтрахта» Петера Фишера.
Менеджера подозревают в незаконном приобретении и хранении кокаина. Также под следствие попали жена Фишера и их 25-летний старший сын.
Как сообщает Sportschau, 13-летний младший сын Фишера употреблял кокаин со своим школьным другом, мать которого заметила изменения в поведении сына и сообщили об этом в школу и полицию.
В конце января прокуратура провела обыск в квартире Фишера и обнаружила следы кокаина на тумбочке главы «Айнтрахта». Фишера, его жену и 25-летнего сына обвиняют в том, что они хранили наркотики так, что несовершеннолетний ребенок получил к ним доступ.
мажоры и в Франкфурте мажоры.
в 13 лет нюхает. в 15 на игле сидит. а в 18 сам сядет.
весёлая семейка