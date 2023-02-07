13-летний сын президента «Айнтрахта» употреблял кокаин со школьным другом, в доме найдены следы наркотиков. Обвинения выдвинуты против главы клуба, его жены и второго сына

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия происшествия Футбол

Прокуратура Франкфурта начала расследование против президента «Айнтрахта» Петера Фишера.

Менеджера подозревают в незаконном приобретении и хранении кокаина. Также под следствие попали жена Фишера и их 25-летний старший сын.

Как сообщает Sportschau, 13-летний младший сын Фишера употреблял кокаин со своим школьным другом, мать которого заметила изменения в поведении сына и сообщили об этом в школу и полицию.

В конце января прокуратура провела обыск в квартире Фишера и обнаружила следы кокаина на тумбочке главы «Айнтрахта». Фишера, его жену и 25-летнего сына обвиняют в том, что они хранили наркотики так, что несовершеннолетний ребенок получил к ним доступ.

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17 комментариев

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nugoboss
Вот она элита, как сейчас говориться не про учёных а про богатых. Ихние дети вообще не люди.
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Axl_rose
А говорили "Хиповый дед".
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Heisenberg
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Приплел, так приплел.
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fedorbazaykin
Хороший мальчик
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Barcelona Forever
я в 13 лет щавель жрал
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Cube Litening C:68X
По сути мамаша сама пригласила ментов в дом.. Можно было оставить это в тайне..
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Arman FCSM
Мама спалила контору и сама оказалась под следствием
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Vitto
Ответ Michael_Monza
Вот она европа, цветущий сад!
А что не так? Кокаин - элитный наркотик. Не барбитуру же кушает.
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Heisenberg
Ответ Michael_Monza
Вот она европа, цветущий сад!
Лишь бы что-то вякнуть.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Michael_Monza
Вот она европа, цветущий сад!
вы думаете такие цветущие "сады" в Азии отсутствуют??
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Фан Рубина
Заняться, видимо, там совсем нечем. Только футбол или поедание немецких колбасок. Вот и тянет на такие шалости.
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dr. cage
Комментарий удален
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Heisenberg
Обвинение за то что хранили наркотики так, что их несовершеннолетний сын употреблял их. А за то что они в принципе хранили наркоту?
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Tiestorzn17
Однако! Я в 12 даже пива не пробовал еще…
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Ебздрогыч
Роман Еременко, узнав эту новость, направил резюме в клуб для устройства на должность спортивного директора. Ну, или на любую другую должность, не принципиально.
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Michael_Monza
Вот она европа, цветущий сад!
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Barsa! bolshe chem klub
мдааа...

мажоры и в Франкфурте мажоры.
в 13 лет нюхает. в 15 на игле сидит. а в 18 сам сядет.
весёлая семейка
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Ебздрогыч
Еще дорожку и завтра в школу не пойдем!
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