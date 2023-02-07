Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»

Теги сборная России Олимпийская сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Анастасия Мишина Александр Галлямов Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась воспоминаниями о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине!

Это один из самых счастливых моментов в моей жизни.✨ Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые.🥇

Спасибо нашей команде: Вике (Синициной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!» – написала Валиева в телеграм-канале.

В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Валиевой.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

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116 комментариев

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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Lapo Elkann
Ваша то взяла медаль из-за истории с Валиевой. радоваться надо. А некорректно это когда подарок судьбы - золотой медали в личке тебе мало и винишь тренера в том , что у тебя нет второй золотой медали ОИ.
Чего еще расскажешь? Может перекатать предложишь?
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Viks
В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир" --- Мельник, не лепи чушь. 1) На олимпиаде не было сборной России 2) Результаты командника ИСУ не утвердил, победителей пока нет.
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AllaS
Странный Пост от Камилы. Если бы кто из перечисленных ею фигуристов написал, воспринималось совершенно по другому.
Эту вседозволенность в Стране внушили ей сверху пиаром, чрезмерным восхвалением , орденами, гонорарами......
Все ждут и наши и команды других Стран , завершения Дела Валиевой и вручения наград.
Прошел год Дело не рассмотрено. Праздновать-то пока нечего.Впечатление от Поста, что все завершилось благополучно, медали вручены. Или вторая сторона : Мне все не почем, правила международные по боку.
Фарс.
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Беглый*
Не стала бы Камила так наглеть, понимая, что тут речь не о ней, а о команде. Думаю, там всё уже выяснили. Что, откуда и как взялось. Хейтеры это понимают, поэтому паникуют
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Sektor_7
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Ага, догонят и еще дадут
Тебе уже дали, вон как взвизгиваешь.) Вашей сегодня на радио задали вопрос, давно ли она любит петь в машине?😀
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Alex Rogozhnikov
Ответ Logan Couture
Здорово. Медаль покажешь?
лучший👍
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Anna Morgan
Ответ bengalsckyzh
Главное... Георгиевне товарищи татары столько занесли за два её золота на одной Олимпиаде, что в итоге нет ни одного... А вокруг Щербаковой создали фон, что она заняла не своё место. Вот она правда. Как есть.
ще и правда заняла не свое место
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Ridl
In Memorial я пересматриваю почти каждый день, одна из самых красивых кп в истории фк, + ещё рекордные 90 баллов💪❤️‍🔥
Дата регистрации 25 января 2022
Чего еще расскажешь?
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Sektor_7
Хейтерков традиционно порвало на тысячи мелких кусочков.😂 Камила - лучшая, сильнейшая Чемпионка за всю историю ОИ, это факт.☝
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Viks
Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! --- Результаты командника ИСУ не утвердил. Вы ничего пока не выиграли.
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Anna Morgan
Ответ Lennuci
Во тут подгорает у всех. А кто виноват, что церемонию не провели вовремя? Наши выиграли в честной борьбе и с чистыми тестами. Остальное не доказано. Призовые и плюшки у наших все равно не отберут. А что до медалей, так медали Лондона 2012 до сих пор перераспределяют из-за допинга, а уж 11 лет прошло. Могли бы так же сделать. И команда Штатов бы не скулила каждые 5 минут будучи с заслуженным (!) серебром.
вообще историю с делом валиевой пора бы уже до нового года закрыть, чтобы все получили свои медали, и пошли тамадить на утренниках. Но русада решило затягивать дело. Хорошо, только причем тут Валиева?
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Amneris
Необразованные комментаторы опять не понимают, что раз на ее странице опубликовали, значит, есть уверенность в том, что медали отдадут. Поскольку Камила, как и остальные фигуристы (привет, комментаторы, все идём и скачиваем рыбы контрактов со спортсменами на ведение соцсетей!), несамостоятельна в выборе контента, пиар-агенство располагает данными, что решение будет в пользу РФ-спортсменов.
Ага, догонят и еще дадут
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HoratioH
Ответ Amneris
Она в 15 лет подставила? Откуда такая блаженность в выводах? Ее преступная тренерша выпускает допинг-спортсменок с молчаливого согласия амебных родителей и не менее преступного ФФКР, но Вы, как обычно, мельчаете в выводах.
Триметазидин нашли у Валиевой, а не у её родителей или Тутберидзе. Теперь вопрос. Предположим, что это не подстава, не случайное загрязнение, а реальный допинг. Знала ли Валиева, что она пьёт? Что ей говорили? «Камила, выпей витаминку»? Или «Надо повышать выносливость, не бойся, никто ничего не заподозрит»? Я лично считаю что Валиева должна была как минимум догадываться, что что-то нечисто, особенно на фоне возросших показателей после приема вещества
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missis-Zima
Ответ azelana
Как же засело в голове КВ это "Я буду лучше неё". Кто же это вогнал ей в голову этот посыл... Просто беда. Фангруппа ОЧ 2018 ежегодно отмечает на своих страницах прокаты в Пхенчхане воспоминаниями своих эмоций. Болельщики!!! А здесь.... всё наоборот.
Так Камила и есть талантливее всех,если уж объективно.А дальше либо невезение и стечение обстоятельств ,либо жадность и безнаказанность тренеров и причастных лиц привело к тому,что что имеем.
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алексей любовь
Обалдела вкрай?
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Sektor_7
Камила - самая крутая Олимпийская Чемпионка за всю историю!💥💫🔥 С годовщиной этой прекрасной Победы!
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Amneris
Необразованные комментаторы опять не понимают, что раз на ее странице опубликовали, значит, есть уверенность в том, что медали отдадут. Поскольку Камила, как и остальные фигуристы (привет, комментаторы, все идём и скачиваем рыбы контрактов со спортсменами на ведение соцсетей!), несамостоятельна в выборе контента, пиар-агенство располагает данными, что решение будет в пользу РФ-спортсменов.
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Lapo Elkann
Ответ asusp527
Было бы смешно, если б не было так грустно...
А вы когда нибудь смеетесь ? сплошной негатив .
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Маргарита Михайловна
Валиева и сама опозорилась и команду подвела попавшись на допинге.
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Гарниенко не болеет за Россию
Три сборных, включая ее собственную, сидят без медалей, а она делает вид, что ничего не произошло. Ну не было этого, дурной сон. Спасибо, что вспомнила про остальных, упиваясь собой
Молчание ее семьи очень хорошо оплачено, надо думать.
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Lapo Elkann
Ответ EmperorNazer
Да, а еще сегодня год, как три команды сидят без медалей из-за твоей, Камила, пробы. При этом твои товарищи по команде с большой вероятностью этих медалей и не получат, хотя выложились по максимуму и с допингом проблем не имели. В связи с этим подобный пост выглядит, мягко говоря, некорректно, и я отказываюсь верить, что Камила в свои 16 этого не понимает.
Ваша то взяла медаль из-за истории с Валиевой. радоваться надо.
А некорректно это когда подарок судьбы - золотой медали в личке тебе мало и винишь тренера в том , что у тебя нет второй золотой медали ОИ.
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Ridl
Камила поблагодарила всю команлу
Хейтеры: как не стыдно, наглая🤡
+4
-4
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Gau
Ответ bengalsckyzh
Главное... Георгиевне товарищи татары столько занесли за два её золота на одной Олимпиаде, что в итоге нет ни одного... А вокруг Щербаковой создали фон, что она заняла не своё место. Вот она правда. Как есть.
Там и не надо создавать фон. Он и так был с первых выступлений.
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Хиссинг
Ответ Oleg
Зачем вам Донбасс и Харьков? Пол России в нищете, в городах где без СВО разруха. Вам еще надо? Плодить нищету.
Во Львове Тернополе Черновцах Ужгороде ещё большая нищета,дальше что?
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asusp527
Ответ vallabaza
Это уже даже не смешно....
Было бы смешно, если б не было так грустно...
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