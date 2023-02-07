Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась воспоминаниями о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине!
Это один из самых счастливых моментов в моей жизни.✨ Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые.🥇
Спасибо нашей команде: Вике (Синициной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!» – написала Валиева в телеграм-канале.
В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Валиевой.
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Эту вседозволенность в Стране внушили ей сверху пиаром, чрезмерным восхвалением , орденами, гонорарами......
Все ждут и наши и команды других Стран , завершения Дела Валиевой и вручения наград.
Прошел год Дело не рассмотрено. Праздновать-то пока нечего.Впечатление от Поста, что все завершилось благополучно, медали вручены. Или вторая сторона : Мне все не почем, правила международные по боку.
Фарс.
Чего еще расскажешь?
Молчание ее семьи очень хорошо оплачено, надо думать.
А некорректно это когда подарок судьбы - золотой медали в личке тебе мало и винишь тренера в том , что у тебя нет второй золотой медали ОИ.
Хейтеры: как не стыдно, наглая🤡