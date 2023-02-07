Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась воспоминаниями о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине!

Это один из самых счастливых моментов в моей жизни.✨ Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые.🥇

Спасибо нашей команде: Вике (Синициной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!» – написала Валиева в телеграм-канале.

В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Валиевой.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона