Харлачев о новом тренере «Спартака»: «Ищут иностранца в очередной раз. Те, кто на счету, будут требовать от клубов нереальных условий. Остальные не очень-то и нужны»

Евгений Харлачев о «Спартаке»: в очередной раз ищут иностранного тренера.

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Евгений Харлачев высказался о «Спартаке » после отставки главного тренера Деяна Станковича .

– Затянувшаяся пауза была следствием большой неустойки, которую подразумевает продленный летом контракт?

– Не думаю. В XXI веке адекватным людям всегда можно найти консенсус, тем более для «Спартака» с его тратами деньги уж точно не стоят на первом месте.

Наверное, и нашли соломоново решение, которое устроило всех. Понятно, можно было более целенаправленно начать искать сменщика, когда запахло жареным.

Но в очередной раз ищут иностранца. А те, кто на счету, будут требовать от наших клубов нереальных условий. Остальные не очень-то и нужны.

– Российский тренер все же рассматривается, поскольку влияние спортивного директора уже не столь велико?

– На мой взгляд, нет.

Сговорятся только на западном специалисте с именем, харизмой и обязательно жестким. Станкович, очевидно, разбаловал некоторых игроков, – сказал Евгений Харлачев .