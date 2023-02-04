Чемпионат Италии. «Рома» примет «Эмполи», «Аталанта» в гостях у «Сассуоло», «Интер» и «Милан» сыграют завтра
«Аталанта» сыграет с «Сассуоло» в гостях в матче 21-го тура Серии А.
Также в субботу «Рома» примет «Эмполи».
В воскресенье «Наполи» проведет гостевой матч со «Специей», а в Милане состоится дерби между «Интером» и «Миланом».
В понедельник «Верона» сыграет с «Лацио», а завершится тур во вторник матчем «Салернитана» – «Ювентус».
21-й тур
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.30, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Ареки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вспомнил,прослезился..
Раньще этот матч не уступал Эль Класико..
Адриано,Шевченко,Зейдорф,Маикон,Дида,Сесар,Станкович,Кака........