Чемпионат Италии. «Рома» примет «Эмполи», «Аталанта» в гостях у «Сассуоло», «Интер» и «Милан» сыграют завтра

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«Аталанта» сыграет с «Сассуоло» в гостях в матче 21-го тура Серии А.

Также в субботу «Рома» примет «Эмполи». 

В воскресенье «Наполи» проведет гостевой матч со «Специей», а в Милане состоится дерби между «Интером» и «Миланом». 

В понедельник «Верона» сыграет с «Лацио», а завершится тур во вторник матчем «Салернитана» – «Ювентус».

Чемпионат Италии

21-й тур

Кремонезе – Лечче
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Эмполи
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Аталанта
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Наполи
Дата проведения
5 февраля, 14.30, «Альберто Пикко»
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Торино – Удинезе
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Олимпико ди Торино»
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Фиорентина – Болонья
Дата проведения
5 февраля, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Милан
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Верона – Лацио
Дата проведения
6 февраля, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
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Монца – Сампдория
Дата проведения
6 февраля, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Ювентус
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

2 комментария

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otchim kaloeda
Интер и Милан..
Вспомнил,прослезился..
Раньще этот матч не уступал Эль Класико..
Адриано,Шевченко,Зейдорф,Маикон,Дида,Сесар,Станкович,Кака........
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kdmi1986
Forza Inter!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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