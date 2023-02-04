Чемпионат Италии. «Рома» примет «Эмполи», «Аталанта» в гостях у «Сассуоло», «Интер» и «Милан» сыграют завтра

« » сыграет с « » в гостях в матче 21-го тура Серии А.

Также в субботу « » примет « ».

В воскресенье «Наполи» проведет гостевой матч со «Специей», а в состоится дерби между «Интером» и «Миланом».

В понедельник «Верона» сыграет с «Лацио», а завершится тур во вторник матчем «Салернитана» – «Ювентус».

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А