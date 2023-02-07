Руководство «Реала» теряет веру в .

Как утверждает Relevo, после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании и увеличения отставания от первого места в до 8 очков позиции Анчелотти в «Реале» ослабли.

После поражения от «Барселоны» в Суперкубке вера руководителей « » в тренера надломилась. В связи с этим выступление на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим. Такое положение тренера связано не только с результатами команды, но и с общими ощущениями от ее игры.

У Анчелотти, который уже знает, что отношение к нему в руководстве «Реала» изменилось, нет права на ошибку. Он спокойно воспринимает это, так как знает и понимает, каковы требования в «Реале». Также тренер осознает, что команда должна продемонстрировать реакцию на неудачи.

Анчелотти понимает, что должен привести «Реал» к трофеям в конце сезона.

Несмотря на слова о том, что он доволен составом на фоне отсутствия приобретений в зимнее трансферное окно, тренер оказался в положении, когда он должен рассчитывать на 15-16 игроков в 6 турнирах. В частности, Анчелотти хотел, чтобы «Реал» подписал форварду на подмену Кариму Бензема, но этого не произошло.

«Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.