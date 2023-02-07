Боссы «Реала» теряют веру в Анчелотти. Выступление на КЧМ может стать для него решающим (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании чемпионат мира среди клубов Футбол

Руководство «Реала» теряет веру в Карло Анчелотти.

Как утверждает Relevo, после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании и увеличения отставания от первого места в Ла Лиге до 8 очков позиции Анчелотти в «Реале» ослабли.

После поражения от «Барселоны» в Суперкубке вера руководителей «Мадрида» в тренера надломилась. В связи с этим выступление на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим. Такое положение тренера связано не только с результатами команды, но и с общими ощущениями от ее игры.

У Анчелотти, который уже знает, что отношение к нему в руководстве «Реала» изменилось, нет права на ошибку. Он спокойно воспринимает это, так как знает и понимает, каковы требования в «Реале». Также тренер осознает, что команда должна продемонстрировать реакцию на неудачи.

Анчелотти понимает, что должен привести «Реал» к трофеям в конце сезона.

Несмотря на слова о том, что он доволен составом на фоне отсутствия приобретений в зимнее трансферное окно, тренер оказался в положении, когда он должен рассчитывать на 15-16 игроков в 6 турнирах. В частности, Анчелотти хотел, чтобы «Реал» подписал форварду на подмену Кариму Бензема, но этого не произошло.

«Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harut Hovsepyan
Ответ Noken
В точку, добавлю также, что ситуации с чемпионством Реала в 14 и 22 году — везение в финале
Я бы не называл это везением. Куртуа весь сезон тащил важнейшие матчи, в финале он, как и ожидалось, вообще выдал лучший матч в карьере и закономерно отстоял на ноль в тот вечер. Гол же пришел в классическом контр-выпаде, что абсолютно в стиле Реала со времен Моуринью! Стоит отметить, что Реал в тот вечер вообще забил два, но первый гол, по непонятным лично мне причинам, отменили. Может и по делу, абсолютно не важно.

А в 2014 случилось ровно то же, что случается каждый год по несколько раз: Реал сконцентрировался и за короткое время перевернул игру. Они могли забивать и раньше в том матче, но не получалось ровно до 92:48. И забил не абы кто, а боец-Рамос, мастер игры на втором этаже.

Уж где-где, а в последних 5 финалах ЛЧ (кроме 2018, конечно, благодаря Кариусу) никак не везло Реалу, в основном из-за травм (Карва в 14 и 18, Роналду и в 14, и 18 еле успел восстановиться, Бэйл в 17 и 18, Хамес в 16).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Ответ restfu1
Фаната челси спросить забыли, все ещё обижен из-за кунде с рафиньей? Сидите на 9 месте и помалкивайте лучше
Нищебродом запахло. Как там в ЛЕ?😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рахил Тагиев
Ответ Harut Hovsepyan
Ситуация очень похожа на, так скажем, первый "второй сезон Анчи в Реале": несмотря на то, что в 2015 состав был куда глубже, все равно проблемы команды абсолютно те же, что и тогда: основа не в форме, а у запасных не хватает умений, чтобы на классе побеждать далеко не самых мощных соперников. И я считаю, что вина Анчи как раз во втором! А тем, кто скажет, что игроков на скамейке не хватает, просто напомню, кто сидел на там в прошлый раз: Иско, Хамес, Чичарито, Хесе, Хедира, Коэнтрау, Варан/Пепе и другие!
Ты чет напутал. Хамес был основным. Реал тот сезон не вывез, тк много было травмированных. Иско был в огне, начинал сезон запасным под Бейлом до его травмы. Центр поля Реала тогда был без чистого опорника. Хедира там вообще не подходил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
На него перестали рассчитывать раньше. Главный симптом - когда тренеру перестают покупать игроков - проявился до начала сезона. Повода для отставки не было, Анчи выиграл очередную ЛЧ. Теперь повод есть. Возможный Клопп на подходе тоже есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
restfu1
Ответ SCHOKKKK
Реал Мадрид - не Банкротлона. Они не нуждаются в своих Эвребе
Фаната челси спросить забыли, все ещё обижен из-за кунде с рафиньей? Сидите на 9 месте и помалкивайте лучше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
Реал КастильЯ неплохо играет в своей лиге что мешает Анчелотти вытянуть оттуда ребят .,сейчас то самое время .Пол основного состава обладают талантом заиграть в основе .Реал возможно копит деньги что б летом совершить крупные покупки .В будущем рауль это сделает раскроет их по настоящему .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Бедный Анчелотти, ещё тольком не успел ничего проиграть уже на выход!
Вот истинная лица реала.
Они быстро забывает всё хорошего.
В прошлом году реал выиграл практически все турниры где участвовали.
И в этом вполне всё возможно повторить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asad Usmanhodjaev
Несправедливо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яхай-Бле
старый диктатор опять переводит стрелки на тренера) а то, какая ужасная политика трансферов у клуба не видит. Когда вингер играет центр нападающего, это уже вопросы к президенту клуба! Надеяться только на 35ти летнего Карима, бездействовать на ТО когда левый защитник выбывает на 2 месяца и наигрывать там Камавинга, который нужен команде в центре, это тоже вопрос к президенту
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Камнев
Как будто тренер что то решал в клубе, поставь лысого шарлатана, он вам три кубка подаст с рук судей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Чушь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Бред, конечно, полный подобрые мотивации, но, так или иначе, Анчи пора на покой, а Реалу пора перестройку. Я полагаю, Тухель или Нагельсманнс последующим трансфером Беллингема будут идеальным развитием событий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gravdaar Iyaad
Ответ QWertY
Реал играет также как и в прошлом сезоне: очков набрано 45(в прошлом было 46), забито 40(в прошлом году было 41), пропущено 17(в прошлом было 17). Так что дело в Барсе)
Бьют с кулака, достань биту
Бьют битой, достань пистолет (Джо Пеши из фильма Казино)
Также и Реал должен гнаться за Барсой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Los Galácticos
Анчелотти в прошлом сезоне взял как раз недостающие лично ему трофеи в Реале и собрал всю коллекцию, теперь можно на пенсию или возглавить топ сборную в будущем, родную Италию например.
Еще один заход в Челси, вместо Поттера, который явно не потянул.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana Rhoades
Половина состава поломано, никого толком не покупают, а вся ответственности на Карло, конечно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
В прошлом сезоне подписали судей и все нормально , а в этом он уже даже с судьями не вывозит ( бедный
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ SCHOKKKK
Может всё-таки ему лучше усиление купить? Команда явно стареет
Анчи не особо умеет строить команды с ноля. Обновлять команду лучше уже не ему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiGra
Вот уж не по КЧМ судить Анчелотти. Ну ведь реально команда стареет и не усилилась.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрей кольцов
Ответ Konvicted
не выступление, а игра. Реал в этом сезоне хорошо играл только в период с августа по октябрь, дальше - тотальное беспросветное уныние с редкими всплесками типа второго тайма с Атлетико. Но если вдруг каким-то чудом Реал не возьмет клубный ЧМ, это будет последний гвоздь.
Да ладно, кому нужен этот рофлотурик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noken
Ответ Harut Hovsepyan
Ситуация очень похожа на, так скажем, первый "второй сезон Анчи в Реале": несмотря на то, что в 2015 состав был куда глубже, все равно проблемы команды абсолютно те же, что и тогда: основа не в форме, а у запасных не хватает умений, чтобы на классе побеждать далеко не самых мощных соперников. И я считаю, что вина Анчи как раз во втором! А тем, кто скажет, что игроков на скамейке не хватает, просто напомню, кто сидел на там в прошлый раз: Иско, Хамес, Чичарито, Хесе, Хедира, Коэнтрау, Варан/Пепе и другие!
В точку, добавлю также, что ситуации с чемпионством Реала в 14 и 22 году — везение в финале
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ Gravdaar Iyaad
Лол, типо выступление против азиатских/арабских команд будет влиять на решающий исход? Реал, конечно, обязан брать КЧМ, но, по-моему, этого будет недостаточно для принятия решения о дальнейшей судьбе Анчелотти в РМ
Никакого "лола" нет.
Если не возьмет КЧМ - увольнять будут не дожидаясь конца сезона.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Вместо трансферов лучше свалить все на тренера
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Топлю за барсу 10 лет
фора -6, можно хату ставить, кашшаи нервно в сторонке курит
Кашшаи принес кубок Кашшаи , потому ему нет равных !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noken
Разве для кого-то была не очевидна ситуация схожая с сезоном 14/15?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Топлю за барсу 10 лет
Ответ Александра Александрова
Айтекин Реалу не поможет ему фора нужна +3 минимум , а не +1 , реал слабенький только Кашшаи минимум !
фора -6, можно хату ставить, кашшаи нервно в сторонке курит
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий