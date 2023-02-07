Боссы «Реала» теряют веру в Анчелотти. Выступление на КЧМ может стать для него решающим (Relevo)
Руководство «Реала» теряет веру в Карло Анчелотти.
Как утверждает Relevo, после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании и увеличения отставания от первого места в Ла Лиге до 8 очков позиции Анчелотти в «Реале» ослабли.
После поражения от «Барселоны» в Суперкубке вера руководителей «Мадрида» в тренера надломилась. В связи с этим выступление на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим. Такое положение тренера связано не только с результатами команды, но и с общими ощущениями от ее игры.
У Анчелотти, который уже знает, что отношение к нему в руководстве «Реала» изменилось, нет права на ошибку. Он спокойно воспринимает это, так как знает и понимает, каковы требования в «Реале». Также тренер осознает, что команда должна продемонстрировать реакцию на неудачи.
Анчелотти понимает, что должен привести «Реал» к трофеям в конце сезона.
Несмотря на слова о том, что он доволен составом на фоне отсутствия приобретений в зимнее трансферное окно, тренер оказался в положении, когда он должен рассчитывать на 15-16 игроков в 6 турнирах. В частности, Анчелотти хотел, чтобы «Реал» подписал форварду на подмену Кариму Бензема, но этого не произошло.
«Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
А в 2014 случилось ровно то же, что случается каждый год по несколько раз: Реал сконцентрировался и за короткое время перевернул игру. Они могли забивать и раньше в том матче, но не получалось ровно до 92:48. И забил не абы кто, а боец-Рамос, мастер игры на втором этаже.
Уж где-где, а в последних 5 финалах ЛЧ (кроме 2018, конечно, благодаря Кариусу) никак не везло Реалу, в основном из-за травм (Карва в 14 и 18, Роналду и в 14, и 18 еле успел восстановиться, Бэйл в 17 и 18, Хамес в 16).
Вот истинная лица реала.
Они быстро забывает всё хорошего.
В прошлом году реал выиграл практически все турниры где участвовали.
И в этом вполне всё возможно повторить
Бьют битой, достань пистолет (Джо Пеши из фильма Казино)
Также и Реал должен гнаться за Барсой
Если не возьмет КЧМ - увольнять будут не дожидаясь конца сезона.