Поражения «Реала» и «Сити», 200-й гол Кейна в АПЛ, «Интер» победил «Милан», Ирвинга обменяют в «Даллас», Ягр побил рекорд Гретцки, вручение ISU Skating Awards и другие новости

1. «Реал» в воскресенье проиграл «Мальорке» (0:1) из-за автогола Начо, а Марко Асенсио не забил с пенальти. «Барселона» не преминула воспользоваться осечкой конкурента, разгромила «Севилью» (3:0) и оторвалась от мадридцев на 8 очков.

«Реал», конечно же, остался недоволен судейством. «Мадрид» считает, что Винисиуса пытались вывести из игры, а Эрнандес Эрнандес зафиксировал не все фолы. Бразилец, кстати, показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом, а затем Раильо предложил ему поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме.

2. В Цюрихе прошла церемония вручения премии ISU Skating Awards. Чен победил в номинации «Самый ценный фигурист», у Пападакис и Сизерона лучшая программа, Бурн – лучший хореограф, Лозон – лучший тренер. Илья Малинин получил награду «За особые достижения»: он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях.

3. Гол Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» победу в дерби с «Миланом» (1:0). У «россонери» не было ударов в 1-м тайме, а кроме того, это 4-е подряд поражение команды Стефано Пиоли, счет в этих матчах катастрофический – 2:13. «Наполи» Спаллетти разгромил «Специю» (3:0), выиграв 16 из 17 последних матчей в чемпионате. У Хвичи 17 (8+9) очков по «гол+пас» в Серии А, он забил пенальти и отдал ассист на Осимхена.

Таким образом, «Милан» на 18 очков отстает от «Наполи» после 21-го тура, «Интер» – на 13.

4. «Бруклин» обменяет Кайри Ирвинга в «Даллас». «Нетс» получат взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

5. «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в чемпионате Англии. Харри Кейн забил 200-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории «шпор», побив рекорд Джимми Гривза. А вот Эрлинг Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» (впервые в АПЛ) и касаний в штрафной у него тоже не было. В итоге он получил за игру 5 из 10 от Sky Sports – худшую оценку наряду с Родри и Райаном Сессеньоном.

6. КХЛ. ЦСКА уступил «Барысу», «Ак Барс» забил 5 голов «Куньлуню» в гостях, «Металлург» победил «Трактор» в овертайме

7. «Бавария» победила «Вольфсбург» (4:2), играя в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Йозуа Киммиха. Коман сделал дубль.

8. Великобритания вряд ли будет бойкотировать Олимпиаду-2024 года в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

9. Криштиану Роналду в воскресенье исполнилось 38 лет. Его ярко поздравили сестры (Элма и Катя), сборная Португалии и даже «МЮ», хотя клуб и выложил старое фото, относящееся к его 1-му этапу в «Юнайтед».

10. НБА. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию», «Новый Орлеан» обыграл «Сакраменто». Другие результаты – здесь.

11. 50-летний Яромир Ягр побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 1099-й гол в карьере (посчитали выступление в профессиональных лигах и матчи за сборную.). У Александра Овечкина по этой методике 986 шайб.

12. Уликой против Дани Алвеса по делу об изнасиловании могут стать его белые кроссовки. Бразилец не попал на видео с камер в ВИП-зоне клуба, но его могут идентифицировать по обуви.

13. «ПСЖ» и Лионель Месси хотят продлить контракт как можно скорее. Встреча запланирована в феврале.

14. Игорь Гришин ушел с поста главного тренера «Спартака». Он вернется в «Химик».

15. «Реал» хочет только Джуда Беллингема – альтернатив ему нет, как и в случае с Мбаппе прошлым летом. Больше звезд летом не подпишут.

16. Бо Хорват подписал 8-летний контракт с «Айлендерс» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

Цитаты дня.

Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»

«Спасибо за принципиальность. А «Зенит» пусть угощает своих фанатов бесплатным питанием. Кормить бездомных – очень благородно». Зарема об отказе «Волги» заявить «Газпром Арену» как резервную

Драчев о возможном бойкоте Игр-2024: «Все эти Эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Это несамостоятельные страны»

Кассано о Моуринью: «Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с лучшими. Меня чуть не стошнило от игры «Ромы» на днях»

Латвийский фигурист Васильев о возвращении россиян: «Зная, что происходит в мире, и помня о допинговом деле Валиевой, мне сложно сказать: «Давайте кататься вместе!»

Антон Шипулин: «Печально, что братья Бо не видят в нас соперников, друзей. Мы должны дружить, соревноваться только на трассе, а не в политике»

Дана Уайт: «Никогда не считал Федора величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»

Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»