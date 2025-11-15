Месси после матча с Анголой: «Горжусь тем, что продолжаю представлять свою страну»
Лионель Месси: горжусь тем, что продолжаю представлять Аргентину.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост после товарищеского матча против команды Анголы (2:0).
В этом матче футболист, играющий за «Интер Майами», забил и сделал результативную передачу.
«Горжусь тем, что продолжаю представлять свою страну и защищать небесно-голубые цвета», – написал Месси в социальной сети.
Месси в Анголе: билеты за 1 доллар, награда от президента, 7+ млн для Аргентины
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39841 голос
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Лионеля Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости