Защитник «Лестера» Сеюнджю о землетрясении в Турции: «Безразличные люди пытаются нажиться – цены на одеяла повысили в 5 раз. Они не должны остаться безнаказанными»

Теги премьер-лига Англия сборная Турции по футболу происшествия Лестер соцсети Чаглар Сеюнджю Футбол

Чаглар Сеюнджю раскритиковал тех, кто пытается заработать на землетрясении в Турции.

«Вся страна находится в трауре, людей до сих пор спасают из-под завалов, а мы читаем и видим, как безразличные к этому люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются нажиться. Они повысили цены на одеяла в пять раз.

Они не должны остаться безнаказанными, это нельзя оставить без внимания!» – написал защитник «Лестера» и сборной Турции в твиттере.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека. Пострадали 20 436 человек. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.

По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт

79 комментариев

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Алексей Никитин
Ответ стиваркус картридж
Ну это все комплексы, вырабатывавшиеся у них столетиями😉
по крайне мере у них есть историческое обоснование(геноцид имел место быть) такого отношения. Они вообще претендовали на многие территории нынешней Турции включая Трабзон, Эрзурум если я не ошибаюсь. Вообще турки в основном хорошие люди, только хитрые все поголовно. Пришлось по работе выучить турецкий и препод рассказывал про стереотип, что у других стран есть мнение, что если турок за день никого не обманул значит день прошел зря.
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denimo21
Ответ Дмитрий
Обычная история о человеческой мерзости. Во время террактов в Москве подлетали цены на такси в районе ЧП
В Казани , когда был случай в школе , стоимость поездки до школы была ровно 1 ₽убль
К слову о мерзости. Многие ехали до школы за рубль, а потом по дешману туда куда им нужно. ТЦ Мега например и так далее
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Джавид Гасанов
А я хочу выразить соболезнования всем родственникам погибших и всем пострадавшим от этого ужасного землятресения
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Kenny Omega
Ответ Isshin88
ИМХО, строили города призраки не столько для отчётности, сколько для создания и поддержания рабочих мест в стране с огромным населением.
Ну и тут же опять провал политики центр. планирования, не кажется? У КНР огромные проблемы с рождаемостью, старением населения. Спрос на жилье в прошлом году упал на 40-50%...всё это прямые последствия провала политики "одна семья - один ребенок". И китайцы, кстати, не первые из социалистических мудрецов, которые пытались контролировать рост населения и обожглись на этом.
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Recreated
К этому давно уже все привыкли.
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Dmitry Aqf
Ну у вас в АПЛ тоже приличные зп, сбростесь все человечные по месячной , отправьте одеял.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Сергей Кайзер
Ты этим хочешь сказать, что из-за этого пострадавшие не заслуживают сочувствия? Или что они заслужили землетрясение?
сочувствие трудно заслужить. Оно либо есть -- либо не будет.
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Recreated
Ответ Милчик
Такие люди появились не вчера, их система воспитала.
...Чисто капиталистическая между прочим.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Айвенго
Вспомнился теракт в минском метро, и транспортный коллапс после него, многие таксисты работали бесплатно. Все люди разные и капитализм тут не причем.
просто беларус беларусу -- беларус. Все разные, и капитализм не каждому поможет.
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Isshin88
Ответ Kenny Omega
Видимо вы не очень знакомы с китайской системой. В тех отраслях, где государство твердо применяет элементы центр. планирования всё не очень хорошо. Самый яркий пример: отрасль недвижимости (27-29% ВВП КНР). Строили целые города-призраки, чтобы статистики в последствии могли искусственно завышать рост ВВП, а теперь сталкиваются с серьезными последствиями. Про "успехи" компартии в борьбе с ковидом я тоже молчу.
ИМХО, строили города призраки не столько для отчётности, сколько для создания и поддержания рабочих мест в стране с огромным населением.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ramiz Tamazanov
больше всего поражают армяне под такими новостями..
чем тебя поразили?
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Michael Scott
Ответ Дмитрий
Обычная история о человеческой мерзости. Во время террактов в Москве подлетали цены на такси в районе ЧП
Это вообще разные, несопоставимые ситуации.

После землетрясения одеяла нужны людям, которые остались без крыши над головой и реально пострадали.

А на такси после терактов собираются ехать те, кто вообще никак не пострадал (тех, кто пострадал - увезли на скорой в больницу, на такси они не поедут). А от того, что турист или летящий в командировку работник опоздает в аэропорт, никто не умрёт и не покалечится.

По такой логике назвать мерзостью можно любое колебание цен на такси, обусловленное непогодой или пробками.
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nmnackjbxkasbk
турк турку -- турок
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Recreated
Кому война, а кому мать родна!
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Kenny Omega
Ответ Isshin88
Никто не говорит о полностью плановой экономике, но её элементы успешно применяются как в Китае, так и во многих демократических государствах с развитой рыночной экономикой.
Видимо вы не очень знакомы с китайской системой. В тех отраслях, где государство твердо применяет элементы центр. планирования всё не очень хорошо. Самый яркий пример: отрасль недвижимости (27-29% ВВП КНР). Строили целые города-призраки, чтобы статистики в последствии могли искусственно завышать рост ВВП, а теперь сталкиваются с серьезными последствиями. Про "успехи" компартии в борьбе с ковидом я тоже молчу.
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Porsche 911
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да это везде так в экстренных ситуациях, алчности и вышеупомянутой человеческой мерзости, увы, нет предела🙁
В США во времена ковида, да и сих пор, маски, перчатки и всякие санитайзеры были бесплатно практически везде. Я прям домой заказывал бесплатный набор. Так что не обобщай, не суди по российскому опыту)))
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mishok88
Ответ Alex Alex
так там пешком на этом перегоне пройти минут 10
В тот день всё метро закрыли. Я пешком с работы шёл, все автобусы и маршрутки битком были. Но многие автомобилисты подвозили бесплатно.
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denimo21
Ответ yrok77
не общайся с этой мессигерлз
Хорошо, прости (
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Мадрид наказывает!
Возможно есть и такие, но в том же Мигросе (популярная сеть магазинов по всей Турции) наоборот сейчас скидки на флиски, тёплые пледы и одеяла. Жена сходила купила несколько одеял и подушек, отнесла в центр сбора помощи. Очень много народу среди экспатов и местных помогают, кто вещами, кто деньгами.
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Real_v_dushe
Ответ Red Line
кем она признана, кроме 2 усатых попугаев?) aman aman turki u azeri maman. hazar ankam!
Всем миром она так признана и вам лучше с турками и азербайджанцами научиться дружить, а не идти на поводу у непонятных и глупых амбиций, которые могут привести вас только к катастрофе.
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Человек_Легенда
Ответ Дмитрий
Обычная история о человеческой мерзости. Во время террактов в Москве подлетали цены на такси в районе ЧП
Да да, я помню, как пытался с Новочеркасской до Ленинского доехать, за 2000 рублей через час только такси приехало.
Ценник тогда нормально нагрели
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стиваркус картридж
Ответ Ramiz Tamazanov
больше всего поражают армяне под такими новостями..
Ну это все комплексы, вырабатывавшиеся у них столетиями😉
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Hong Kil
Поэтому безразличные люди всегда с наличными.
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Александр Гуреу
Ответ Gravdaar Iyaad
Они бомбят Сирию уже больше 10 лет, байрактарами сносили Арцах с молодыми парнями, блокируют коридор со 120 тысячами жителями И кстати, глава строительной компании, которая построила большинство рухнувших некачественных зданий - коррумпированный муж дочери Эрдогана. Данные по погибшим явно занижаются по понятным причинам Не скажу, что плевать. Нельзя злорадствовать Но в общем..
Тоже обратил внимание, что дома как карточный домик складываются - будто фундамент отцувствует!!! На себе испытал земдятресение в 6.5 балов и дом целый) и посуда) пару старых строений из какашек и палок рассыпалсь а нормальные дома в том числе и многоквартирные все норм перенесли!!!!
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Michael Scott
Ответ Милчик
Такие люди появились не вчера, их система воспитала.
Какая система?
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