Защитник «Лестера» Сеюнджю о землетрясении в Турции: «Безразличные люди пытаются нажиться – цены на одеяла повысили в 5 раз. Они не должны остаться безнаказанными»

раскритиковал тех, кто пытается заработать на землетрясении в Турции.

«Вся страна находится в трауре, людей до сих пор спасают из-под завалов, а мы читаем и видим, как безразличные к этому люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются нажиться. Они повысили цены на одеяла в пять раз.

Они не должны остаться безнаказанными, это нельзя оставить без внимания!» – написал защитник « » и сборной Турции в твиттере.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека. Пострадали 20 436 человек. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.

По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт