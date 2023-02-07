Защитник «Лестера» Сеюнджю о землетрясении в Турции: «Безразличные люди пытаются нажиться – цены на одеяла повысили в 5 раз. Они не должны остаться безнаказанными»
Чаглар Сеюнджю раскритиковал тех, кто пытается заработать на землетрясении в Турции.
«Вся страна находится в трауре, людей до сих пор спасают из-под завалов, а мы читаем и видим, как безразличные к этому люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются нажиться. Они повысили цены на одеяла в пять раз.
Они не должны остаться безнаказанными, это нельзя оставить без внимания!» – написал защитник «Лестера» и сборной Турции в твиттере.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека. Пострадали 20 436 человек. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.
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К слову о мерзости. Многие ехали до школы за рубль, а потом по дешману туда куда им нужно. ТЦ Мега например и так далее
После землетрясения одеяла нужны людям, которые остались без крыши над головой и реально пострадали.
А на такси после терактов собираются ехать те, кто вообще никак не пострадал (тех, кто пострадал - увезли на скорой в больницу, на такси они не поедут). А от того, что турист или летящий в командировку работник опоздает в аэропорт, никто не умрёт и не покалечится.
По такой логике назвать мерзостью можно любое колебание цен на такси, обусловленное непогодой или пробками.
Ценник тогда нормально нагрели