«Зенит» выиграл Юношескую футбольную лигу-3.
Команда «Зенит» из игроков 2010 года рождения стала победителем Юношеской футбольной лиги‑3 (ЮФЛ‑3).
В воскресенье в перенесенном матче 25‑го тура петербургская команда обыграла сверстников из «Алмаз‑Антея» (2:0) и оторвались от соперников в таблице на 6 очков.
У «Зенита» 66 баллов в 29 матчах, команда под руководством Максима Коваленко и Льва Мокеичева выиграла ЮФЛ‑3 в сезоне‑2025.
Перед заключительным туром у ЦСКА 60 очков, у «Краснодара» – 58, у «Динамо» – 52 (матч в запасе), у «Спартака» – 48.
Ранее «Зенит» впервые с 2009 года стал победителем Молодежной футбольной лиги.
