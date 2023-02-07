«Ман Сити» могут лишить трофеев, если финансовые нарушения докажут. Возможна отмена регистрации игроков

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Стало известно, как могут наказать «Манчестер Сити» за финансовые нарушения.

Как сообщалось ранее, манчестерский клуб могут лишить очков или исключить из АПЛ, если финансовые нарушения докажут. Однако возможны не только эти наказания.

Sky Sports со ссылкой на регламент АПЛ пишет, что независимая комиссия, которая рассмотрит дело «Манчестер Сити», может отстранить клуб от участия в матчах чемпионата, рекомендовать руководству лиги переиграть некоторые матчи, назначить выплату компенсации. Также комиссия может отменить регистрацию некоторых игроков или отказать клубу в ней. Кроме того, возможны условное наказание или штраф, который будет направлен на компенсацию нанесенного ущерба.

Отмечается, что в случае, если вина «Ман Сити» будет доказана, очки с клуба могут снять в следующем сезоне. Это произойдет, если разбирательство не завершится до конца текущего сезона.

The Athletic добавляет, что «Ман Сити» могут лишить трофеев, сняв с команды очки в предыдущих сезонах.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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162 комментария

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Rick Sorkin
Ответ Джейме Ланнистер
Лютый бред. Чем это поможет другим клубам? Лестера занимавший 5 место и не попавший в ЛЧ устроить 4 место 3-4 сезонами ранее, ведь они недополучили денег. Место Сити в плей-офф ЛЧ займет Арсенал? Наказание должны касаться даже если не к текущему сезону, а будущему сезону точно.
Санкции должны касаться тех сезонов, когда нарушали
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Andry 72
Ответ FanLFC
Может потому что эти финансовые преступления позволяли Сити подписывать каждый год игроков, которые эти чемпионства и выиграли? Если бы не нарушения феир-плея, игроков купить они не смогли бы, соответственно и чемпионство не выиграли
Юнайтед не меньше тратит
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Arm Niko
Ответ Alxx3xx
Чувак. Хочу смотреть футбол уровня Аякса Ван Гала из девяностых. Или Барсы времен Пепа, особенно игру против Реала, где 5:0 было. Очень впечатлил тогда меня такой футбол.
Да я тоже хочу посмотреть футбол этих лет, особенно противостояние ЛЧ, матчи МЮ и Реала. Но смотреть на этот дешёвый проект бедуинов в АПЛ е не хочу.
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Ярослав Ройс
Ответ Redmurza
13-й гол в матче Германия - Российская империя (16:0) 1912 года был забит с нарушением правил, я считаю, надо задуматься
ну здесь только дефолбулазация Германии поможет и откат ее футбола до уровня 1912 года
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Tolya P-59
Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, а почему "Челси" не лишают титулов, полученных при Абрамовиче на его "грязные" деньги?
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Denis K21
Ответ <~Inter~>
До сих пор не понимаю как за финансовые преступления можно наказывать снятием очков. Игроки и тренеры многое прошли, чтобы добиться таких результатов. Они честно отыграли свои игры, а какие-то чиновники хотят аннулировать их старания на поле
очень просто - не было бы нарушений, не было бы и половины этих игроков.
Почему столько ждали и раньше ничего не сказали, хотя каждая собака знала, что есть нарушения, это уже другой вопрос.
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PIT-BUL
Дело не в том что бы ,,отдать,, кому чемпионство ранее, а наказать в настоящем, например пару лет без ЛЧ.
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Lana Rhoades
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Камбэка с КПР не было, падение Джеррарда не помешало Ливерпулю взять чемпионство, Мю не смотря на конфликт Моура и Погба взял чемп. Сульшер стал чемпионом. Камбэка с Астон Виллой не было. И это все будет, если трофеи отберут
Агуэро больше не легенда Сити, а просто массовик-затейник при сборной Аргентины 😂
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QWertY
Ответ Vitto
Миллиардный долг просто сгорел))
Это другое))
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Rick Sorkin
Ответ гель кристины
Можно лишать, если был подкуп судей. Но никакого подкупа не было, выигрывали на поле.
Логика пещерного человека.
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Пируэт столько цена
Ответ DolJun
и?
Не работает, что ты написал
Впрочем, как и всегда
бгг
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DolJun
Ответ Пируэт столько цена
Боэли так же Мудрика покупал бгг
и?
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Eden Hazard
Ответ Кукич
Хорошая новость. Барса купит Бернарду за копейки и Хохланда можно махнуть на старого поляка. Эрлинг наверняка обеспокоен ситуацией в клубе,для игрока которого подают в качестве будущего обладателя ЗМ играть в таком клубе это удар по репутации
Как это ударит по репутации Холанда? Ни он, ни остальные игроки, ни Пеп не виноваты. По арабам ударит, и все.
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<~Inter~>
Ответ Eden Hazard
Если взломать менеджер через артмани, накупить вагон игроков, топовый персонал, они честно будут работать и добывать трофеи. Я так с Аланией честно ЛЧ брал.
Челси накупил вагон игроков, а результата нет. Всё также не могут обыграть Фулхэм и приблизится к заветной четвёрке. Для соблюдения финансовых правил есть соответствующие органы и подразделения которые должны за всем этим следить. Лига закрывала глаза на нарушения в 09/10 году и странно предъявлять клубу то что они сами им по сути разрешили
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Мохнатый55
Джеррард держит кулаки.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Камбэка с КПР не было, падение Джеррарда не помешало Ливерпулю взять чемпионство, Мю не смотря на конфликт Моура и Погба взял чемп. Сульшер стал чемпионом. Камбэка с Астон Виллой не было. И это все будет, если трофеи отберут
там период до 2018 года
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Kirkoroff
Ответ <~Inter~>
До сих пор не понимаю как за финансовые преступления можно наказывать снятием очков. Игроки и тренеры многое прошли, чтобы добиться таких результатов. Они честно отыграли свои игры, а какие-то чиновники хотят аннулировать их старания на поле
Не спортивно🤷🏻‍♂️
Как тогда быть с кальчополи. Игроки Юве ведь тоже не виноваты, что соперники сдавали им игры.
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Пируэт столько цена
Ответ DolJun
финансовые преступления и привели в клуб игроков и тренеров, что не понятного? не было бы их - были бы другие игроки и тренеры, которые бы, вероятно, этого бы не достигли, потому что футбольный мир живет в парадигме "дороже значит лучше"
Боэли так же Мудрика покупал
бгг
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MUKHIT
RIP City , привет тТевесу
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NightDeviL007
Те кто говорят про трофеи недалёкие. Трофи выигрывали игроки и тренера которым платили черные бабки. Всё это было сделано что бы добиться трофеев, а теперь их не будут отбирать?)
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Водяра
Ответ mr kovalsky
Сульшер сидя где нибудь на рыбалке случайно узнает, что он чемпион АПЛ))
Сульшер и Романцев.
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Eden Hazard
Ответ <~Inter~>
До сих пор не понимаю как за финансовые преступления можно наказывать снятием очков. Игроки и тренеры многое прошли, чтобы добиться таких результатов. Они честно отыграли свои игры, а какие-то чиновники хотят аннулировать их старания на поле
Если взломать менеджер через артмани, накупить вагон игроков, топовый персонал, они честно будут работать и добывать трофеи. Я так с Аланией честно ЛЧ брал.
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<~Inter~>
Ответ Arman FCSM
Прочитай ещё раз третий абзац новости и подумай, как Лига может их наказать, а не как бы ты их наказал
Так я изначально пишу про лишение титулов, а не то что может произойти в следующем сезоне. Мне тут все пишут, что лига правильно поступает, но никто не может объяснить в чем виноваты Компани, Яя Туре, Насри, Агуэро, Де Брейне, Сабалета, Силва и многие другие игроки. Почему у них могут так легко забрать то, что они выиграли на поле абсолютно честным трудом
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gleb_k
Ответ Spartakus1984
Жаль в России так нельзя, иначе липовый гегемон из Питера отправился бы в небытие.
Вместе с бромантановым ФК Хусаинщик Заремы.
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ <~Inter~>
Какая разница вообще условный или нет. Почему игроков должны лишать титула выигранного на поле
Потому, что он не должен быть играть, из-за нарушения допустимым клубом
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