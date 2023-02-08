Малкин сделал 2 передачи в матче с «Колорадо». У него 52 очка в 50 играх
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ).
На 57-й минуте россиянин помог Брайану Расту сравнять счет, а на 64-й ассистировал Крису Летангу, забросившему победную шайбу.
Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ Малкин набрал 52 (19+33) очка.
Сегодня за 20:07 (0:58 – в большинстве) у нападающего 4 броска, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
1) Лемье - 1033 ( 915 матчей )
2) Кросби - 929 ( 1158 матчей )
3) МАЛКИН - 735 ( 1031 матч )