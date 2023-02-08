Малкин сделал 2 передачи в матче с «Колорадо». У него 52 очка в 50 играх

Форвард « » сделал две голевые передачи в матче с « » (2:1 ОТ).

На 57-й минуте россиянин помог Брайану Расту сравнять счет, а на 64-й ассистировал Крису Летангу, забросившему победную шайбу.

Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ Малкин набрал 52 (19+33) очка.

Сегодня за 20:07 (0:58 – в большинстве) у нападающего 4 броска, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».