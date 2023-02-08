Малкин сделал 2 передачи в матче с «Колорадо». У него 52 очка в 50 играх

Теги Питтсбург Колорадо Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ).

На 57-й минуте россиянин помог Брайану Расту сравнять счет, а на 64-й ассистировал Крису Летангу, забросившему победную шайбу.

Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ Малкин набрал 52 (19+33) очка.

Сегодня за 20:07 (0:58 – в большинстве) у нападающего 4 броска, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».

2 комментария

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ещё 2очка и будет 1200! Давай, Малыч, сделай это!
+1
0
+1
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Stewart - 25
Лучшие ассистенты "Питтсбурга" ( вся история ) :
1) Лемье - 1033 ( 915 матчей )
2) Кросби - 929 ( 1158 матчей )
3) МАЛКИН - 735 ( 1031 матч )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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