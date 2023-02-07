«Альфа Ромео» показала болид на сезон-2023
Команда «Альфа Ромео» представила новую машину «Формулы-1».
Сезон-2023 станет заключительным для швейцарского коллектива под спонсорским названием, «Заубер» и «Альфа Ромео» прекратят сотрудничество в конце года. С сезона-2026 «Заубер» начнет стратегическое партнерство с «Ауди», которая уже приобрела миноритарный пакет акций команды.
В 2023-м за «Альфа Ромео» продолжат выступать Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.
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Ощущение, что скоро у все будет черная основа для снижения веса и штрих родных команде цветов(((