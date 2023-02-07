«Альфа Ромео» показала болид на сезон-2023

Команда « » представила новую машину «Формулы-1».

Сезон-2023 станет заключительным для швейцарского коллектива под спонсорским названием, «Заубер» и «Альфа Ромео» прекратят сотрудничество в конце года. С сезона-2026 « » начнет стратегическое партнерство с « », которая уже приобрела миноритарный пакет акций команды.

В 2023-м за «Альфа Ромео» продолжат выступать и .

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 3 инвестиционных фонда и 4 автозавода

Фото: соцсети команды «Альфа Ромео»