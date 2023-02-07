«Альфа Ромео» показала болид на сезон-2023

Теги Заубер Ауди Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй стиль Альфа Ромео ливреи Авто

Команда «Альфа Ромео» представила новую машину «Формулы-1».

Сезон-2023 станет заключительным для швейцарского коллектива под спонсорским названием, «Заубер» и «Альфа Ромео» прекратят сотрудничество в конце года. С сезона-2026 «Заубер» начнет стратегическое партнерство с «Ауди», которая уже приобрела миноритарный пакет акций команды.

В 2023-м за «Альфа Ромео» продолжат выступать Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 3 инвестиционных фонда и 4 автозавода

Фото: соцсети команды «Альфа Ромео»

13 комментариев

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Shemyakinnen
Феррари здорового человека
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Luca di Montezemolo
Ответ RusLan
если едут в конце - значит альфы, если сломались - феррари
Есть ещё Хаас, который ещё больше будет похож на Феррари
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RusLan
Ответ Artem15
Так, а как в трансляции от Феррари их отличать?
если едут в конце - значит альфы, если сломались - феррари
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Luca di Montezemolo
На настоящих фото с презентации с пилотами, тачка выглядит по другому, например обычное днище, а не вот это усеченное, бред какой то, как с мерсом в прошлом году, когда есть несколько разных версии тачки
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Idacius
Интересное зубчатое днище у машины
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WINWOLF
Ну хоть Альфа что-то новенькое показала! Вполне неплохо, и видно, что не тупо прошлогодняя.
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Максим Замотин
Красавица получилась
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Alex Legend
Странный выбор, у Феррари тогда какая ливрея будет? Красно-желтая?
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Мозг987
По дизайну не беру судить, но красный красивый!
Ощущение, что скоро у все будет черная основа для снижения веса и штрих родных команде цветов(((
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TravenS
Феррари 2.0
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Artem15
Так, а как в трансляции от Феррари их отличать?
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ivan_belov
Черт побери, она прекрасна
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Великий Алонсо
По дизайну видно, что первоклассное ведро. Как минимум Хаас, Уильямс и АР уже медленнее чем Астон Мартин.
+1
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