В Израиле игроки 3 клубов отказались в поддержку ЛГБТ надевать футболки с радужным сердцем

В Израиле футболисты отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

В 21-м туре чемпионата Израиля игроки перед матчами должны были выходить на поле в белых футболках с изображением радужного сердца и надписью: «Мы здесь и везде, и в спорте тоже». Акция проводилась совместно с молодежным ЛГБТ-движением Израиля.

Вингер «Хапоэль» Беэр-Шева Адриан Пэун на общекомандной фотографии перед матчем прикрывал радужное сердце, подняв футболку. Позже официальные лица клуба подчеркнули, что, несмотря на разочарование, считают, что игрок имеет полное право не принимать участия в акции.

Позже 9 из 11 футболистов стартового состава команды из арабского сектора « » отказались принимать участие в акции перед матчем с «Маккаби» Тель-Авив.

«Исходя из тех же ценностей, которые дают право формировать идентичность и жизнь общества, уважать каждого отдельного человека и уважать неприкосновенность личности и их свободу, руководство «Бней Сахнин» позволит каждому игроку самостоятельно определять способ своего участия в акциях поддержки.

«Бней Сахнин», руководство и игроки верят, что все заинтересованные стороны проявят понимание к решению клуба по этому вопросу», – говорится в письме «Бней Сахнин» футбольной федерации Израиля.

Также надевать футболки отказались три игрока « » Ирони Кирьят-Шмона.