В Израиле игроки 3 клубов отказались в поддержку ЛГБТ надевать футболки с радужным сердцем

Теги высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Федерация футбола Израиля Бней Сахнин Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона ЛГБТ дискриминация Футбол

В Израиле футболисты отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

В 21-м туре чемпионата Израиля игроки перед матчами должны были выходить на поле в белых футболках с изображением радужного сердца и надписью: «Мы здесь и везде, и в спорте тоже». Акция проводилась совместно с молодежным ЛГБТ-движением Израиля.

Вингер «Хапоэль» Беэр-Шева Адриан Пэун на общекомандной фотографии перед матчем прикрывал радужное сердце, подняв футболку. Позже официальные лица клуба подчеркнули, что, несмотря на разочарование, считают, что игрок имеет полное право не принимать участия в акции.

Позже 9 из 11 футболистов стартового состава команды из арабского сектора «Бней Сахнин» отказались принимать участие в акции перед матчем с «Маккаби» Тель-Авив.

«Исходя из тех же ценностей, которые дают право формировать идентичность и жизнь общества, уважать каждого отдельного человека и уважать неприкосновенность личности и их свободу, руководство «Бней Сахнин» позволит каждому игроку самостоятельно определять способ своего участия в акциях поддержки.

«Бней Сахнин», руководство и игроки верят, что все заинтересованные стороны проявят понимание к решению клуба по этому вопросу», – говорится в письме «Бней Сахнин» футбольной федерации Израиля.

Также надевать футболки отказались три игрока «Хапоэль» Ирони Кирьят-Шмона.

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20 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Игорь Климов
Отличное решение, респект!
Видите , как Зачётка работает на студента ?
Чтобы Вы не написали - ставят минус )))
Даже мой плюс не помог …
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Inside 88 LW
Интересно а поддержка - защиты традиционных семейных ценностей когда либо будут?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
Ортодоксальные евреи поддерживают ЛГБТ не больше , чем Иранский Аятоллизм )))
Библию обвинят в ЛГБТфобии?
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Emma Nevskaia
здравомыслящих игроков все больше !
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nobrainnopain
Ответ OldRedWhite
Ортодоксальные евреи поддерживают ЛГБТ не больше , чем Иранский Аятоллизм )))
Ну тут бабушка надвое сказал, Иран признает иудеев, читай ортодоксов, но не признает Израиль. Ортодоксы платят взаимностью
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Андрей Хенто
На самом деле смелый поступок, все-таки такие действия огромных резонанс и на них накидываются не только те, кто стоит под этим флагом, но и другие, которые показывают насколько они толерантны. Есть только их правильная точка зрения и позиция, а других не существует, вот и вся свобода слова и выбора. Классика.
Я честно говоря не верю во все это. Большинство людей это те, кому нормально, что пол это по рождению, большинство мужчин предпочитают женщин, а не мужиков. Скоро мода пройдет и все. А то ЛГБТ уже инквизицию напоминает
+2
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+2
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OldRedWhite
Ответ nobrainnopain
Тенденция слабая, но позитивная
Ортодоксальные евреи поддерживают ЛГБТ не больше , чем Иранский Аятоллизм )))
+1
-2
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Arty K.
Очень смело в нынешнее время, красавцы!
+2
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Павел Светлов
потихоньку-полегоньку перегибы выпрямятся мирным путем, все-таки общественный договор
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j30
сейчас их растоптают западники
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Azizbek051
kòtlar qiron kelsin senlarga
0
-1
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nobrainnopain
Ответ Андрей Хенто
На самом деле смелый поступок, все-таки такие действия огромных резонанс и на них накидываются не только те, кто стоит под этим флагом, но и другие, которые показывают насколько они толерантны. Есть только их правильная точка зрения и позиция, а других не существует, вот и вся свобода слова и выбора. Классика.
Вопрос как абсолютное большинство нормальных людей загнали в такое положение, что они должны трепетать перед ущербными и сейчас назвать это смелым поступком?
+1
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MikhaL
Хорошее замечание, игроки должны были. Кому должны то? Тому кто за них решил?
0
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ЛяЛя Тополя
Маятник истории начинает замедляться. И чем сильней он качнулся сейчас в одну сторону .... тем страшней будет когда он пойдет в другую.
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ARIGAMI ARIGAMI
Когда эта популистская контора сойдёт на нет?
0
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Ruslan Murshudlu
Молодцы! И правильно!
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Андрей Хенто
Ответ nobrainnopain
Тенденция слабая, но позитивная
На самом деле смелый поступок, все-таки такие действия огромных резонанс и на них накидываются не только те, кто стоит под этим флагом, но и другие, которые показывают насколько они толерантны. Есть только их правильная точка зрения и позиция, а других не существует, вот и вся свобода слова и выбора. Классика.
+3
-1
+2
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CriminalJoint62
У меня аж глаз дергается, агрессия какая-то и зубы скрипят когда вижу радугу 😂🤣
+4
-6
-2
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Игорь Климов
Отличное решение, респект!
+3
-8
-5
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nobrainnopain
Тенденция слабая, но позитивная
+15
-5
+10
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