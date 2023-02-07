Единая лига ВТБ. МБА – УНИКС, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»

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Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча в группе А.

Московская МБА дома сыграет с казанским УНИКом, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

МБА – УНИКС
Дата проведения
7 февраля, 19.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
7 февраля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 24-1, УНИКС – 21-3, Зенит – 18-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.

Группа Б

Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, Енисей – 8-16, Астана – 5-19, Минск – 1-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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