Единая лига ВТБ. МБА – УНИКС, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»

Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча в группе А.

Московская МБА дома сыграет с казанским УНИКом, « » в Краснодаре примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 24-1, – 21-3, Зенит – 18-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.

Группа Б

Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, Енисей – 8-16, Астана – 5-19, Минск – 1-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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