Единая лига ВТБ. МБА – УНИКС, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»
Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча в группе А.
Московская МБА дома сыграет с казанским УНИКом, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 7 февраля, 19.00, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 24-1, УНИКС – 21-3, Зенит – 18-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.
Группа Б
Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, Енисей – 8-16, Астана – 5-19, Минск – 1-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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