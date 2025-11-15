  • Спортс
«В «Спартаке» россиянина хотел бы видеть, кто сделал бы настоящую народную команду». Борис Игнатьев о тренере

Игнатьев: в «Спартаке» хотел бы видеть россиянина на посту тренера.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев хотел бы, чтобы «Спартак» возглавил россиянин.

«В «Спартаке» на посту главного тренера я хотел бы видеть россиянина, который знает природу предыдущих побед, когда во главе стояли Бесков, Романцев. Когда была комбинационная игра, в ту команду влюблена большая армия болельщиков. Хочется, чтобы она возродилась и радовала не только результатом, но и качеством игры.

Фамилии называть неправильно. Романцев тоже родился не сразу гением, ему помогали формировать тренерское мастерство, он подхватил направление Бескова.

Хотелось бы такого человека, кто сделал бы из «Спартака» настоящую народную команду», – сказал Игнатьев.

