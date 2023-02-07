«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, выиграв 14 из 18 матчей при Билялетдинове

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» гарантировал себе право сыграть в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступала 0:2 по ходу матча, но обыграла «Нефтехимик» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Казанский клуб стал вторым участником розыгрыша Кубка Гагарина от Восточной конференции. Первой это сделала «Сибирь».

«Ак Барс» одержал 14 побед в 18 матчах под руководством Билялетдинова. На этом отрезке команда проиграла «Металлургу» (2:4), «Сибири» (3:4 ОТ), «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) и СКА (4:7).

Казанцы занимают первое место в таблице конференции, набрав 79 баллов в 61 матче.

«Ак Барс» находился на седьмой позиции, когда Билялетдинов возглавил команду в декабре 2022 года.

10 комментариев

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Skif63
Металлург и Локомотив с победой! Порадовали хорошей игрой!
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Skif63
Также хочу отметить трудную победу Минского Динамо над Спартаком! С победой!
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-1
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Skif63
АК Барс с победой! Браво!
+2
0
+2
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Дмитрий Лунегов
Билл красава! Так держать! Приятно смотреть!
+1
0
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Сергей Галин
Ответ Ебздрогыч
Дед отдохнул и вернулся всех выносить
Уже прадед)
+5
0
+5
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barsik94
Как вспомню, что мы в начале сезона 30+ попыток большинства реализовать не могли, аж в дрожь кидает) а сейчас вторые в лиге
+7
0
+7
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Сергей Золотарев
Билл красавчик, просто нет слов 🥅🏒💪
+1
0
+1
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Tina
Молодцы Барсы!!! Порадовали!!! Теперь " восток - дело тонкое", тоже не простые игры нас ждут. Удачи и вперёд Ак-Барс!!!
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Дед отдохнул и вернулся всех выносить
+10
-3
+7
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Денчик Мирафомич
Лучший Братцы Ак барс это Мощьь Чемпионы
+4
0
+4
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