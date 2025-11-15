Гари Линекер: «Месси – лучший в истории. Он выиграл все, творит невероятные вещи. Роналду тоже великий»
Экс-форвард «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Невероятно, чего они оба достигли за 20 лет, учитывая их соперничество.
Лучший в истории для меня – Лионель Месси. Он выиграл все, сделал все, творит невероятные вещи на поле.
Но Криштиану тоже великий игрок, невероятный бомбардир», – сказал Линекер в программе Faitelson sin censura в эфире TUDN México.
