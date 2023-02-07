«Матч ТВ» перестал обновлять ютуб-канал из-за возможной блокировки сервиса в России. На Rutube видео выходят (Baza)
«Матч ТВ» перестал обновлять ютуб-канал из-за возможной блокировки видеохостинга в России.
Как утверждает Baza, с 1 февраля проекты «Газпром-Медиа», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на ютубе. Так холдинг пытается сыграть на опережение перед возможным закрытием площадки.
Распоряжение об этом подписал гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров. Оно действует с 1 февраля.
Аккаунт телеканала «Матч ТВ» не обновляется уже 7 дней, при этом на Rutube контент проектов ГПМ продолжает публиковаться.
«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы.
Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», – цитирует РИА Новости пресс-службу холдинга.
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