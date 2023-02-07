«Матч ТВ» перестал обновлять ютуб-канал из-за возможной блокировки сервиса в России. На Rutube видео выходят (Baza)

« » перестал обновлять ютуб-канал из-за возможной блокировки видеохостинга в России.

Как утверждает Baza, с 1 февраля проекты «Газпром-Медиа», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на ютубе. Так холдинг пытается сыграть на опережение перед возможным закрытием площадки.

Распоряжение об этом подписал гендиректор «Газпром-Медиа» . Оно действует с 1 февраля.

Аккаунт телеканала «Матч ТВ» не обновляется уже 7 дней, при этом на контент проектов ГПМ продолжает публиковаться.

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы.

Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», – цитирует РИА Новости пресс-службу холдинга.