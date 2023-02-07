«Матч ТВ» перестал обновлять ютуб-канал из-за возможной блокировки сервиса в России. На Rutube видео выходят (Baza)

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«Матч ТВ» перестал обновлять ютуб-канал из-за возможной блокировки видеохостинга в России.

Как утверждает Baza, с 1 февраля проекты «Газпром-Медиа», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на ютубе. Так холдинг пытается сыграть на опережение перед возможным закрытием площадки.

Распоряжение об этом подписал гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров. Оно действует с 1 февраля.

Аккаунт телеканала «Матч ТВ» не обновляется уже 7 дней, при этом на Rutube контент проектов ГПМ продолжает публиковаться.

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы.

Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», – цитирует РИА Новости пресс-службу холдинга.

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34 комментария

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fall_of_troy
Ответ TravenS
О блокировке говорят уже лет 8, но ничего не происходит) а у Матча на Ютуб много дичи ненужной выходило, так что пофиг)
Возможно вы не заметили, но после февраля 2022 ситуация решительно поменялась отчего-то. Что-то случилось и исключать отключения Youtube уже нельзя.
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banchik1
Спасибо вам, власть предержащие, что делаете все хуже и хуже мою, обывателя, жизнь в своих скотских целях. Но совсем не уверен, что вдолгую именно вы окажетесь победителями.
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fall_of_troy
Ответ D-eisler@yandex.ru
avira phantom vpn классная вещь. просто топ. Но считаю что блокировка ютуба это крайне плохо. Надо бороться с врагом и на его полях тоже.
С каким врагом, болезный? Ты сам-то с полей пишешь? Или с дивана?
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Лукашин Петр
Кто-нибудь знает как на смарт поставить впн? Привык ютубчик по смарту смотреть
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fall_of_troy
Ответ sprmn
Ну власть имущие не самоубийцы и если платформа ведет активную контрпропаганду им во вред то ее заблокируют. Так что youtube-dl в помощь скачивайте каналы и плейлисты.
Во-первых, госпропаганда и сама облюбовала Ютьюб, не смотря на вскукареки про "коварный Запад". Во-вторых, Youtube это часть интегрированный инфраструктуры Гугла. Закрыть Ютуб, а потом что? Gmail? Docs? И т.д. и т.п.? А замещать чем? Сколковскими поделками?
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Udokan
должно быть два спортивных федеральных канала - иначе именно спортивный канал становится главным могильщиком спорта в стране, - как это случилось с губошлепом. Что касаемо бессмысленной работы на ютубе - то тут решение правильное.
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VictorVallecano
Ответ D-eisler@yandex.ru
avira phantom vpn классная вещь. просто топ. Но считаю что блокировка ютуба это крайне плохо. Надо бороться с врагом и на его полях тоже.
Посредственный VPN, кстати. Mullvad, Proton, ExpressVPN, iVPN - топ из того, что я когда-либо тестировал. Но все они платные и без взломанных версий :)
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Maxim Vasnechov
Отлично, меньше этого проплаченного бреда будет на нормальном сервисе.
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Лукашин Петр
Инстаграмм они тоже заблочили 😆😆😆
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NomerSports
Ответ banchik1
Комментарий удален модератором
что то типо того .
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banchik1
Ответ NomerSports
хз .
Комментарий удален
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sprmn
Ответ Криштиану Роналду
Это просто позор! Руки прочь от Ютуба!
Ну власть имущие не самоубийцы и если платформа ведет активную контрпропаганду им во вред то ее заблокируют. Так что youtube-dl в помощь скачивайте каналы и плейлисты.
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Nightyork97
Ответ EmptyGuitar1753
С VPN реклама есть, как раз )
Эт да, придётся снова 5 сёк до скипа ролика. Я уже отвык от этого или может этот премиум подключить. Интересно можно будет оплатить
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TravenS
О блокировке говорят уже лет 8, но ничего не происходит) а у Матча на Ютуб много дичи ненужной выходило, так что пофиг)
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NomerSports
ну это дно конечно .хотя что уж если росссиян все устраивает пусть живут так .они же в истории великие терпилы .
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VictorVallecano
Ответ cektor
что такое рутуб?))
Порносайт какой-то
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artem klishin
Матч ТВ – это не спортивный канал, а политический
+3
-3
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Красный чай
Никто этим рутубом все равно пользоваться не будет
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Павел Мельников
Невелика потеря.
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Felp
А может потому что их канал могут так же заблокировать как ТНТ с НТВ?
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komronkomi lev
hmmmm ok
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Forza
Ответ selso99
Назло уши отморозили.
Да они то как раз ничего не отмораживают. Они борются за возможность остаться у власти ещё на долгие годы. Блогировка Ютуба им на руку, как раз.
+8
-2
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Alex Rhea
Думаю, в России народ обрадуется блокировке Ютюба
+1
-5
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NomerSports
Ответ cektor
что такое рутуб?))
хз .
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D-eisler@yandex.ru
avira phantom vpn классная вещь. просто топ. Но считаю что блокировка ютуба это крайне плохо. Надо бороться с врагом и на его полях тоже.
+2
-5
-3
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