Газзаев против выступления россиян в нейтральном статусе: «Великая спортивная страна должна ездить на турниры в статусе великой державы»

высказался об участии россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Нейтральный статус – это, на мой взгляд, пустое место, ничто. Даже такие унизительные условия не позволят МОК решить вопрос участия наших спортсменов на Олимпиаде. В первую очередь, из‑за огромного политического давления, которое он испытывает. Образовалась коалиция стран, которые категорически будут против россиян на Играх. Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы.

От саммита европейских министров спорта хорошего ждать не придется. Маловероятно, что нам дадут возможность поехать в Париж. МОК просто будет не в силах что‑либо сделать, это достаточно управляемая организация.

Мое мнение – нам надо подумать и обсудить проведение альтернативных турниров, которые были бы высокого уровня и качества. Потому что ничего хорошего нам ждать не придется», – сказал бывший тренер и сборной России.

Летние Олимпийские игры‑2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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