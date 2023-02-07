Газзаев против выступления россиян в нейтральном статусе: «Великая спортивная страна должна ездить на турниры в статусе великой державы»

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Валерий Газзаев высказался об участии россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Нейтральный статус – это, на мой взгляд, пустое место, ничто. Даже такие унизительные условия не позволят МОК решить вопрос участия наших спортсменов на Олимпиаде. В первую очередь, из‑за огромного политического давления, которое он испытывает. Образовалась коалиция стран, которые категорически будут против россиян на Играх. Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы.

От саммита европейских министров спорта хорошего ждать не придется. Маловероятно, что нам дадут возможность поехать в Париж. МОК просто будет не в силах что‑либо сделать, это достаточно управляемая организация.

Мое мнение – нам надо подумать и обсудить проведение альтернативных турниров, которые были бы высокого уровня и качества. Потому что ничего хорошего нам ждать не придется», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

Летние Олимпийские игры‑2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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69 комментариев

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R Kukhov
Гав гав, в 18м году спал в конуре, гав гав
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StHappyOne
Ответ Crystal Line
Действительно. Непонятно только, почему это для других держав не работает.
А все с крыши пойдут прыгать, ты тоже прыгнешь?
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m.scaline
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Артём Назмутдинов
Ответ Адепт Суперлиги
В статусе великой державы Россия даже Узбекистан обыграть не может.
Это в каком виде спорта и на каком турнире
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komronkomi lev
великая держава
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Melnikov1968
Трепать языком, ни за что не отвечая - это шикарно.
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goodloser
В условиях режима повышенной готовности проведение альтернативных спортивных соревнований на территории России необходимо защитить средствами ПВО.
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Биатлонная зима
А кто спорит?
Под нейтралкой страна выступает кучу лет и никто не трещал
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Crystal Line
Ответ Bashibuzuck
Чтобы так ездить, нужно быть великой спортивной державой, а не жрать допинг и не вторгаться в другие страны
Действительно. Непонятно только, почему это для других держав не работает.
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Recreated
Ну хорошо. Будет у нас отдельный турнир. Ну допустим. Но как он может быть высокого качества( видимо имеется в виду и честность оценок, очков, баллов на турнире) если у нас в каждой отрасли коррупция, взяточничество, кумовство, откаты, закаты и распилы!?
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maks44
Ответ Ебздрогыч
Его Терюшков покусал?
Наоборот
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Arty K.
Опять из-за угла лаять начал
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Stilet525
В данных обстоятельствах это звучит как "Великая спортивная страна не должна ездить на турниры".
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vadned
Ответ Инженер Управляющий
кто то же плюсует этот бред
Я детский тренер в игровом олимпийском виде спорта. Этот вид является базовым в регионе, то есть приносит медали и должен финансироваться в приоритетном порядке. Несколько недель назад нам сообщили о финансировании соревнований из ЕКП (единый календарный план) в этом году -527 420 рублей. Это на год, на все соревнования и на все возраста, от миникадетов до ветеранов. Про зарплаты тренеров я даже не заикаюсь, про материальную базу и нормальный инвентарь для детей тоже. Спортивная страна...
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Lenkoran33
А в другие года когда наши выступали под нейтральным флагом ты молчал усатый
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ezheloko
ну так великие спортивные страны так и ездят
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...Quo Vadis...
Столько гнили на ветке... даже поражаешься, куда зашёл?
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Серхио Огурцов
Великие страны выступают только под национальным флагом .) Хотя мы где только не прогнулись начиная с 90-х . Надо уходить от этой позорной практики .
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Digger86
Если нам не приходится ждать ничего хорошего, то может стоит поменять что-то внутри страны?
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BeastI666I
Ответ Ебздрогыч
Его Терюшков покусал?
Терешкова
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BeastI666I
Ответ Адепт Суперлиги
В статусе великой державы Россия даже Узбекистан обыграть не может.
и Беларусь
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Lapo Elkann
Газзаев сказал , что футбол исконно осетинская игра .
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Илья Савчук
Так пусть он это Лысине расскажет
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Dorm Dorn
В каком месте РФ великая спортивная страна?)
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Герман Гевейлер
Да не поедете вы, все ок! Сколько ж можно общественное мнение готовить к вашему волевому решению себя самих высечь?
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