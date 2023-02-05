Фиаско «Ливерпуля», осечка «Арсенала», Емельяненко проиграл прощальный бой, 9 россиян на Матче звезд НХЛ (рекорд), Головин интересен «Боруссии» и другие новости утра

1. В 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» внезапно проиграл «Эвертону» (0:1), находившемуся в зоне вылета. «Ливерпуль» был разгромлен «Вулверхэмптоном» (0:3), «Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (2:1) и вышел на 3-е место в таблице.

2. Во Флориде прошел Матч звезд НХЛ. На нем сыграли все приглашенные на мероприятие россияне – 9 человек. Это новый рекорд, прошлый был установлен в 1998 году (8).

Два очка Кучерова помогли Атлантическому дивизиону обыграть Центральный в финале (7:5). Из россиян за две игры больше всего очков набрал Тарасенко – 4 (1+3) очка, у Овечкина – 3 (1+2), у Панарина – 3 (0+3), у Кучерова – 3 (2+1). Мэттью Ткачак из «Флориды» стал MVP – он набрал 7 очков.

3. Федор Емельяненко проиграл свой прощальный бой. Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер нокаутировал Последнего Императора в первом раунде.

4. Полузащитник «Монако» Александр Головин интересен дортмундской «Боруссии». «Локомотив» отдаст защитника Марка Мампасси турецкому «Антальяспору» в аренду с правом выкупа за 3 млн евро.

5. «Барселона» рассматривает размещение рекламы на шортах, чтобы улучшить финансовое положение. Это может принести 5 млн евро за сезон.

6. В 22-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» благодаря голу Лео Месси дома обыграл «Тулузу» (2:1), «Лион» на выезде разобрался с «Труа» (3:1), «Ренн» на своем поле уступил «Лиллю» (1:3).

7. Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на церемонию вручения премии ISU Skating Awards из соображений безопасности.

8. НБА. «Лейкерс» уступили «Новому Орлеану», Леброну осталось 36 очков до рекорда Абдул-Джаббара по очкам за всю историю. Все результаты дня – здесь.

9. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» (5:1) в 19-м туре чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» поделил очки с «Кельном» (0:0) и другие результаты дня.

10. Гульберг выиграл гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе, Крюгер – 2-й, Клэбо – 3-й. 8 норвежских лыжников попали в топ-10 и заняли первые 7 мест. У женщин победила Андерссон, Диггинс – 2-я, Остберг – 3-я, Тириль Венг – 29-я.

11. «Амур» одолел «Авангард» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Торпедо» обыграло минское «Динамо» (3:2).

12. В 21-м туре чемпионата Италии «Рома» Жозе Моуринью дома была сильнее «Эмполи» (2:0), «Аталанта» проиграла «Сассуоло» (0:1) в гостях.

13. «Атлетико» дома сыграл вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании, «Вильярреал» уступил «Эльче» (1:3), «Бетис» и «Сельта» забили 7 голов на двоих (3:4).

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