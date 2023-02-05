Фиаско «Ливерпуля», осечка «Арсенала», Емельяненко проиграл прощальный бой, 9 россиян на Матче звезд НХЛ (рекорд), Головин интересен «Боруссии» и другие новости утра
1. В 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» внезапно проиграл «Эвертону» (0:1), находившемуся в зоне вылета. «Ливерпуль» был разгромлен «Вулверхэмптоном» (0:3), «Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (2:1) и вышел на 3-е место в таблице.
2. Во Флориде прошел Матч звезд НХЛ. На нем сыграли все приглашенные на мероприятие россияне – 9 человек. Это новый рекорд, прошлый был установлен в 1998 году (8).
Два очка Кучерова помогли Атлантическому дивизиону обыграть Центральный в финале (7:5). Из россиян за две игры больше всего очков набрал Тарасенко – 4 (1+3) очка, у Овечкина – 3 (1+2), у Панарина – 3 (0+3), у Кучерова – 3 (2+1). Мэттью Ткачак из «Флориды» стал MVP – он набрал 7 очков.
3. Федор Емельяненко проиграл свой прощальный бой. Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер нокаутировал Последнего Императора в первом раунде.
4. Полузащитник «Монако» Александр Головин интересен дортмундской «Боруссии». «Локомотив» отдаст защитника Марка Мампасси турецкому «Антальяспору» в аренду с правом выкупа за 3 млн евро.
5. «Барселона» рассматривает размещение рекламы на шортах, чтобы улучшить финансовое положение. Это может принести 5 млн евро за сезон.
6. В 22-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» благодаря голу Лео Месси дома обыграл «Тулузу» (2:1), «Лион» на выезде разобрался с «Труа» (3:1), «Ренн» на своем поле уступил «Лиллю» (1:3).
7. Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на церемонию вручения премии ISU Skating Awards из соображений безопасности.
8. НБА. «Лейкерс» уступили «Новому Орлеану», Леброну осталось 36 очков до рекорда Абдул-Джаббара по очкам за всю историю. Все результаты дня – здесь.
9. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» (5:1) в 19-м туре чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» поделил очки с «Кельном» (0:0) и другие результаты дня.
10. Гульберг выиграл гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе, Крюгер – 2-й, Клэбо – 3-й. 8 норвежских лыжников попали в топ-10 и заняли первые 7 мест. У женщин победила Андерссон, Диггинс – 2-я, Остберг – 3-я, Тириль Венг – 29-я.
11. «Амур» одолел «Авангард» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Торпедо» обыграло минское «Динамо» (3:2).
12. В 21-м туре чемпионата Италии «Рома» Жозе Моуринью дома была сильнее «Эмполи» (2:0), «Аталанта» проиграла «Сассуоло» (0:1) в гостях.
13. «Атлетико» дома сыграл вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании, «Вильярреал» уступил «Эльче» (1:3), «Бетис» и «Сельта» забили 7 голов на двоих (3:4).
Цитаты дня:
Депутат Милонов – Кокорину: «Приезжайте в зону СВО и покажите, что не просто можете избить беззащитного и сесть в тюрьму, но и защитить Родину»
Хореограф группы Тутберидзе: «Не нужно соглашаться и выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Это очередной плевок нам в лицо»
Губерниев о словах братьев Бо про Россию: «Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают»
Ротенберг о СКА: «Наша система – будущее хоккея. Она может принести результат на международной арене»
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1. Вратарская дуэль, как и год назад
В финале Кубка Африки Алжир встречался с уже дважды подряд финалистом Сенегалом. Лучшему бомбардиру турнира Аймену Майюсу принципиально важно было пробивать и здесь прошлогодних чемпионов с Папой Си на воротах. Свой вратарь Алексис Гендуз также во всех матчах на родине оставался сухим.
С первых минут команды начали грубить: только за полчаса хозяева успешно подловили сенегальцев на трёх карточках и сами сфолили один раз. При тотальном преимуществе Теранги в первом тайме хозяева нанесли единственный за всё время до перерыва удар в створ — Си был надёжен. 0:0 к перерыву. Во втором тайме также без изменений, хотя Алжир и качнул моменты у ворот в свою сторону.
На дополнительное время родные стены зарядили алжирцев. За полчаса имели шансы ещё дожать по всем пунктам. Что характерно, в офсайд никто не забегал. Но даже лучший бомбардир турнира запомнился лишь жёлтой карточкой. За все 120 минут — ни гола! Ни разу вратари не подвели!
В серии пенальти Сенегал бил первым, и везение перехватили нападающие. Лишь с четвёртого выстрела Гендуз перехватил удар Шейху-Амара Ндиайе — Алжир ответил точным ударом Юссефа Лауафи. Серию пенальти для Алжира едва не спас Аймен Майюс, но сдали нервы перед Си. На точный шестой удар Усмана Диуфа Ахмед Кендуджи ответить уже не смог. 0:0, 5:4 в серии пенальти — как и той зимой, Сенегал продолжает серию трофейных побед.
2. КЧМ перехватил эстафету
По соседству в Марокко стартовал клубный чемпионат мира. Играли «Сиэтл Саундерс» от КОНКАКАФ и «Аль-Ахли» от КАФ. Первый тайм египтяне отдавать не собирались: у ворот Штефана Фрая минимум 3 залетело бы, но защитников чудом хватило отбиться на ноль. С 69-й минуты по воротам американцев наконец настроили прицел: Афша в контратаке после углового протёр штангу, затем на 87-й проглядели Перси Тоу — спасла только перекладина. На Афшу был записан гол лишь на 88-й минуте — когда штрафной отрикошетил от американского защитника в сетку. После гола «Сиэтл» явно смирился с тем, что египетские орлы будут в новой стадии. 1:0 — до этого, кстати, тот же «Аль-Ахли» вышиб в 1/8 финала 2 февраля «Окленд Сити» со счётом 3:0. Гамбит чемпиона всея Африки!
На той же стадии вступила страна-хозяйка КЧМ: действующий чемпион «Видад» играл против «Аль-Хиляля», обладателей азиатской ЛЧ. Первый тайм прошёл под диктовку хозяев, но Абдулла Аль-Муайюф на воротах саудитов был бесподобен и сохранил сухой счёт. Сами саудиты пробили всего один раз: Нассер Аль-Довсари пустил штрафной на 23-й, но мяч улетел высоко — рассекая облака, в далёкие трибуны.
На 52-й минуте Айюб Эль-Амлуд открыл счёт для «Видада» с углового. После чего на второй тайм мяч круто перешёл к гостям. Ахмед Таньяути тащил до конца, пока Яхья Джабране не перебрал горчицы, оставив «Видад» в меньшинстве в добавленные минуты. За это «Аль-Хиляль» и получил пенальти, который сравнял счёт: Мохамед Канно подавал на развод. По иронии судьбы, он же и собрал все жёлтые ещё в дополнительное время. Единственный шанс забрать игру «Видад» прошляпил: на 105-й Мусса Марега вблизи ворот пустил гораздо выше.
В серии пенальти «Аль-Хиляль» не промахнулся ни разу, у «Видада» только удар от Яхьи Атьята пришёлся в штангу — 3:5. Празднуя победу на решающем ударе, Абдула Аль-Хамдан удостоился жёлтой от Ивэна Бартона.
Полуфиналы КЧМ:
«Фламенго» — «Аль-Хиляль» — 7 февраля, 22:00 мск
«Аль-Ахли» — «Реал Мадрид» — 8 февраля, 22:00 мск
Так заучит интереснее)
Кто к нам плеваться придёт - сам и утрётся.
Многие политики предлагают вытереть ноги о нейтральный флаг – пусть спортсмены сами и решают.
Сейчас просят выступить под нейтральным флагом, а дальше что – приползут на коленях извиняться?
У нас прекрасная страна, умные люди, талантливые спортсмены – плюнут: не поймаешь.
Нельзя наплевательски относиться к желанию вытереть о нас ноги – надо действовать на опережении.
Придет время, они сами будут нас просить вернуться – а мы ещё пару лет поломаемся.
Мы гордая и достойная страна – и заявляем, без нас вам будет скучно.
Откажись от Олимпиады – поддержи страну!