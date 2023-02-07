«Ман Сити» вряд ли лишат трофеев, если финансовые нарушения докажут. Боссы клубов АПЛ всерьез обсуждают возможное исключение «горожан» из турнира

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Манчестер Сити» вряд ли лишат трофеев, если вину клуба в финансовых нарушениях докажут.

Как пишет The Independent, «Манчестер Сити» вряд ли лишат завоеванных ранее трофеев, поскольку такая мера навредит имиджу АПЛ.

А вот возможность исключения «Ман Сити» из АПЛ и понижения клуба в классе всерьез обсуждается руководителями других команд. Отмечается, что столь жесткое наказание могло бы стать посылом для других клубов лиги.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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96 комментариев

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Belfast Boy
Пора голубым в шип, там их заждались уже
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А.В. Бубнов
Ответ Игорь Новиков
Его даже близко не было.
Пхахаха
Ты "силён", такое написать серьёзно)
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GoonerLt
Ответ Aleus Marcus
Я не верю в то, что их лишат титулов, но если допустить, то у МЮ и Ливера по +3 титула АПЛ будет))
не будет. следствие проводилось до сезона 17/18 и никто не будет отнимать что то, что выходит за эти временные рамки.
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Игорь Новиков
Ответ А.В. Бубнов
Очень трудно определяемый сарказм.
Его даже близко не было.
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Денис Мартин
Ответ Ебздрогыч
Дальше, как я понимаю, Челси на очереди? Хотя бы за это трансферное окно
ты бы сначала правила почитал, прежде чем чушь писать, бестолочь.
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PobeditelZ
Ответ Эксперимент
Одно не понятно, они вели расследование 4 последние года за махинации 10-ти летней давности, что очень странно. Возможно это какие-то политические войны против шейхов.
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Aleus Marcus
Я не верю в то, что их лишат титулов, но если допустить, то у МЮ и Ливера по +3 титула АПЛ будет))
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Зизуха
Ответ Добрый Ретроград
В Челси занервничали.
Отберут еврокубки на следующий сезон
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-1
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PobeditelZ
АПЛ ведут себя как шакалы, какое позорище)
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Gestor_36
пожурят и замнут в итоге, поскольку у самих рыльце в пушку
+1
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Mihel
А что такое последнее ТО от Челси ?
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Пирс Морган
Игра престолов
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Бухгалтер2021
лишить нужно
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Syndycate
А кубок ЛЧ оставят Сити или нет, кто знает?
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edward_freeman
Ответ Felp
Что Челси нарушил?
покой Ебздрогыча
+3
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Пенс
Ответ ля ля. тополя
Комментарий удален
чем? что в Европу снова на изи вернутся красные лузеры из Лондона и Манчестера? Над маню все испанские клубы угарают.
p/s. Лучше бы на этом сайте борьбу с ботами начали.
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-2
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And-Rover
Всё же лига приколов относится и к АПЛ.
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Mr@k
да серьёзная бодяга намечается, чую затянется это, лучше юристы по 20К в день будут вычитывать каждую запятую
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-1
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Roman
Ответ Ебздрогыч
Дальше, как я понимаю, Челси на очереди? Хотя бы за это трансферное окно
У Челси владельцы сейчас Америкосы, мне прям интересно как АПЛ будет против них выступать? Можно сказать против своих хозяев))) так что нет, по кошмарят Шейхов, и подлижут Америкосам, вот увидишь ))))
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GowardRork
Ответ Фан Рубина
Типичное английское гостеприимство - заманивают инвестиции, а потом отбирают под надуманным предлогом и ждут следующую порцию лошков.
Что отнимают у владельцев сити? Максимум сошлют клуб на сезон в шип. Клуб у них никто не отжал
А если ты про Челси, то там совершенно другая ситуация, со своими понятными причинами.
Ещё есть примеры "отбираний под надуманным предлогом"?
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Wekil Halylow
Ответ Felp
Ну так какие?
Потом скажу
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-3
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Андрей Винтовой
Ответ Фан Рубина
Типичное английское гостеприимство - заманивают инвестиции, а потом отбирают под надуманным предлогом и ждут следующую порцию лошков.
Надуманный предлог - это нарушение всех возможных финансовых правил, которые соблюдают остальные клубы лиги, а также фальсификация фин отчетов?
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Wekil Halylow
Ответ Пенс
так ты расскажи, чучмек. Заодно подумай, не проверялась ли вся документация Челси перед продажей и когда у них были липовые спонсоры?
Какие продажа у человека отняли клуб что ты такое до этого челси был долден болше миллиарда какомута фирми Абрамовича .
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MajestySport
Мешок протерается.
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Диер Ташкент
Ответ QWertY
Пенсы в фаворитах у боссов АПЛ. Как еще объяснить исчезновение 1.5 миллиардного долга как будто его и не было?) Про потраченные 600 млн за полгода я и вовсе молчу))
😄😄
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