«Ман Сити» вряд ли лишат трофеев, если финансовые нарушения докажут. Боссы клубов АПЛ всерьез обсуждают возможное исключение «горожан» из турнира
«Манчестер Сити» вряд ли лишат трофеев, если вину клуба в финансовых нарушениях докажут.
Как пишет The Independent, «Манчестер Сити» вряд ли лишат завоеванных ранее трофеев, поскольку такая мера навредит имиджу АПЛ.
А вот возможность исключения «Ман Сити» из АПЛ и понижения клуба в классе всерьез обсуждается руководителями других команд. Отмечается, что столь жесткое наказание могло бы стать посылом для других клубов лиги.
Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
Ты "силён", такое написать серьёзно)
p/s. Лучше бы на этом сайте борьбу с ботами начали.
А если ты про Челси, то там совершенно другая ситуация, со своими понятными причинами.
Ещё есть примеры "отбираний под надуманным предлогом"?