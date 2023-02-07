«Ман Сити» вряд ли лишат трофеев, если финансовые нарушения докажут. Боссы клубов АПЛ всерьез обсуждают возможное исключение «горожан» из турнира

«Манчестер Сити» вряд ли лишат трофеев, если вину клуба в финансовых нарушениях докажут.

Как пишет The Independent, «Манчестер Сити» вряд ли лишат завоеванных ранее трофеев, поскольку такая мера навредит имиджу АПЛ.

А вот возможность исключения «Ман Сити» из АПЛ и понижения клуба в классе всерьез обсуждается руководителями других команд. Отмечается, что столь жесткое наказание могло бы стать посылом для других клубов лиги.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан