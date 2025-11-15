Президент Анголы вручил Месси приз по случаю 50-летия независимости страны перед матчем с Аргентиной

Президент Анголы вручил Месси приз по случаю 50-летия независимости страны.

Случилось это перед товарищеским матчем Анголы и Аргентины . Президент африканской страны Жоао Лоуренсу спустился на поле и вручил Месси специальную награду, посвященную годовщине деколонизации Анголы.

Ангола получила независимость в 1975 году после Алворских соглашений, подписанных после завершения войны за независимость от Португалии. Война началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и завершилась 15 января 1975 года подписанием соглашений, хотя фактически боевые действия были прекращены в 1974 году.