Президент Анголы вручил Месси приз по случаю 50-летия независимости страны перед матчем с Аргентиной
Президент Анголы вручил Месси приз по случаю 50-летия независимости страны.
Лионелю Месси вручили приз по случаю 50-летия независимости Анголы.
Случилось это перед товарищеским матчем Анголы и Аргентины. Президент африканской страны Жоао Лоуренсу спустился на поле и вручил Месси специальную награду, посвященную годовщине деколонизации Анголы.
Ангола получила независимость в 1975 году после Алворских соглашений, подписанных после завершения войны за независимость от Португалии. Война началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и завершилась 15 января 1975 года подписанием соглашений, хотя фактически боевые действия были прекращены в 1974 году.
