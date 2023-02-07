Мэр Парижа выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. 27 января она поддерживала допуск под нейтральным флагом

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице.

27 января Идальго заявила, что поддерживает допуск россиян в нейтральном статусе, подчеркнув, что спортсмены не должны лишаться соревнований. 

«Немыслимо (для российских спортсменов) маршировать, как ни в чем не бывало, если их делегация приедет в Париж», – заявила Идальго.

«Решать будет МОК. Я против. Я не поддерживаю вариант с нейтральным флагом», – цитирует Идальго France Info. 

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39 комментариев

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Alex Metallov
Ответ Руслан Лысенко
Это называется дерьмократия)) Отклонилась от повесточки и ей сверху бац по голове, ты не соблюдаешь нашу дерьмократию!!!!
Читал как-то книгу знаменитого Шведского журналиста и писателя Стига Ларссона.
Вот что он писал о Шведской демократии.

ШВЕДСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ строится на одном-единственном законе, который можно обозначить тремя буквами – АСС. Это аббревиатура расшифровывается как «Акт о свободе самовыражения». АСС предусматривает неотъемлемое право говорить, публиковать, думать и верить во все что угодно. Это право распространяется на всех шведских граждан, от остервенелого нациста до кидающего камнями анархиста. А также всех, кто располагается в интервале между ними. (Но при этом менять государственный строй запрещено и преследуется по закону)
Эдклиндт считал своей миссией обеспечивать гражданам законное право публиковать и высказывать все, что им заблагорассудится, даже если сам он ни в малейшей степени не согласен с содержанием их публикаций или высказываний.
Тем не менее, свобода не означает вседозволенности, концепцию которой отстаивают в культурно-политических дебатах некоторые фанаты свободы слова и прежде всего педофилы и расистские группировки. Любая демократия имеет свои пределы, и пределы АСС обозначены в «акте о свободе печати», АСП. Он предусматривает четыре принципиальных пункта отступления от демократии. Запрещается публиковать детскую порнографию и некоторые описания сексуального насилия, причем независимо от того насколько художественными их считает автор. Запрещается подстрекательства и призывы к преступной деятельности. Запрещается клевета, и оскорбления в адрес кого бы то ни было. И запрещается разжигание национальной розни в любой форме. АСП также утвержден Риксдагом и содержит некоторые допустимые с социальной точки зрения ограничения демократии. Иными словами, составляется некий общественный договор, который является основой цивилизованного сообщества. Суть законодательства заключается в том, что никто не имеет права травить или унижать другого человека.

Потом сам же Ларссон пишет и критикует методы защиты демократии в Швеции и говорит о том, что мало выделяется средств, а также приводит в пример другие страны, где демократия лучше, чем в Швеции. (Везде хорошо, где нас нет)
Говорит, что полицейские структуры часто бывают главными врагами демократии. В Швеции нет конституционного суда. У многих полицейских просто нет юридических полномочий возбуждать дела без предварительного согласования с более вышестоящим начальством.
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4A+4Lz
Какая демократическая система ценностей! Хозяин только щелкнул хлыстом, а эта уже на задние лапки поднялась!
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Anastasia1990_
Какая переменчивая мадам.
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Лакс
ей позвонили из Вашингтона и напомнили, что знают откуда у неё денежки на счетах.
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ymuller
Ладно, будут не маршировать, а идти в разнобой, по ходу исполняя брейк-данс
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4A+4Lz
Что за хрень развели у нас в стране??? Надо бойкотировать такое отношение!!!! Начните уже хотя бы себя уважать!!! Если спортсмены хотят выступать, пусть меняют федерацию и едут куда хотят! За свой счет
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Алар
Новость? Это следовало ожидать!
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Додик Аксель
Потом скажет, что её неправильно поняли и сделали не точный перевод. Ещё не раз такие как она переобуются, а мы поможем...
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gates
Мэр Парижа: рассматриваем возможность допуска российских спортсменов под нейтральным флагом. Спорт вне поли…. тический режим, развязавший конфликт на Украине, делает немыслимым участие российских спортсменов на Олимпиаде.
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expertmer2020
Мэр Парижа Анн Идальго уже начала маршировать под звуки чьей-то дудки.

Беспринципный и жалкий человек.
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АГОШКИН Алексей
Кто будет говорить ,что в Европе нет свободы слова? Президент говорит да,мэр говорит нет,вы можете себе такое представить у нас?
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a2wai
За две недели переобуться - классика.
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Lexx2
Теперь представим, что МОК не пускает наших на соревнования. Что тогда будут говорить Губерниев и все остальные, у которых "спортсмены родились только за тем, чтобы участвовать в ОИ" (спортсмены хоть в курсе этого)?
Да собственно наших уже давно туда не пускают, и мир не рухнул, голодных спортсменов на вокзалах не видно. Если взносы в МОК отдавать самым лучшим спортсменам за победы пусть даже внутри страны, то и бюджет не шибко пострадает, и спортсмены. Ну кроме тех, у кого ЧСВ большой. Но те могут и уехать, не вижу проблемы. Престиж страны сейчас определяют на Западе. Скажут они, что РФ - красава, так и поляки будут в ладошки хлопать. СССР/США не за победы в играх уважали или боялись
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sprmn
Ответ Иосиф Сталин
Быстро ей всё объяснили
Все это "западное единство" по сути сейчас держится на страхе.
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expertmer2020
Приедет нейтральная делегация которая просто пройдёт.
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Manukello
Она никто и звать ее никак, мало ли кто что сбрешет
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Храбрая виолончелистка
Ждем заявления о том, что безопасность российских спортсменов- задача для Парижу невыполнимая...А 4 февраля-" Решение о визах российским спортсменам для участия в ОИ-2024 будет принимать МОК", заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
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Дерзкий пеликан
Нас никогда не будут воспринимать серьёзно, пока сами себя не начнëм уважать. Все эти то допуски, то недопуски - плевки в лицо что нашему народу, что государству. Не хотите видеть, не вопрос. а выступления под нейтральным флагом это не только прогнуться под западных клованов, но и ещё ты представляешь не честь страны, а тупо себя, выступая под нейтральным флагом.
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goshforever
Мышиная возня и пиар-заявления. Времени осталось мало, а допуска к отборочным соревнованиям нет.

В итоге допустят для галочки и демонстрации демократичности трех калек от России с белым флагом.
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AminO2
День Парижской Мукунки
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volga_olga
Теперь понятно, почему Париж сдали Гитлеру без боя)
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шампион
Мок будет тянуть резину, ждать, пока пройдут отборочные турниры, выдумает критерии, которые позволяют развернуть любого. В итоге останется 15 человек, и Мок избежит риска судов за недопуск. Думаю, изначально именно эта цель и преследуется Мок.
Что до наших спортсменов, они как между молотом и наковальней - тут кричат, нельзя ехать под нейтральным флагом, там говорят, вроде как можно, но докажите, что вы не верблюд. В любом случае это будет нервяк и срыв подготовки, ожидание решения Мок за полчаса до старта Игр...
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Руслан Лысенко
Ответ Sutekh Hexen
Биполяpoчка.
Это называется дерьмократия)) Отклонилась от повесточки и ей сверху бац по голове, ты не соблюдаешь нашу дерьмократию!!!!
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Remeslo Wood
хозяин запретил и мнение резко поменялось
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-1
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ABarca
Если вы говорите, что спорт вне политики, то что все страны Балтии , Польша и пр... так прет эта новость, что они каждый день ее обсуждают... Где же ваша презумпцию следования закону? Спортсмены должны принимать участие в нейтральном статусе. Это даже не 2023 год, а 2024 г. О чем тут говорить вообще!!!
+8
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