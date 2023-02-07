Мэр Парижа выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. 27 января она поддерживала допуск под нейтральным флагом
Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице.
27 января Идальго заявила, что поддерживает допуск россиян в нейтральном статусе, подчеркнув, что спортсмены не должны лишаться соревнований.
«Немыслимо (для российских спортсменов) маршировать, как ни в чем не бывало, если их делегация приедет в Париж», – заявила Идальго.
«Решать будет МОК. Я против. Я не поддерживаю вариант с нейтральным флагом», – цитирует Идальго France Info.
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Вот что он писал о Шведской демократии.
ШВЕДСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ строится на одном-единственном законе, который можно обозначить тремя буквами – АСС. Это аббревиатура расшифровывается как «Акт о свободе самовыражения». АСС предусматривает неотъемлемое право говорить, публиковать, думать и верить во все что угодно. Это право распространяется на всех шведских граждан, от остервенелого нациста до кидающего камнями анархиста. А также всех, кто располагается в интервале между ними. (Но при этом менять государственный строй запрещено и преследуется по закону)
Эдклиндт считал своей миссией обеспечивать гражданам законное право публиковать и высказывать все, что им заблагорассудится, даже если сам он ни в малейшей степени не согласен с содержанием их публикаций или высказываний.
Тем не менее, свобода не означает вседозволенности, концепцию которой отстаивают в культурно-политических дебатах некоторые фанаты свободы слова и прежде всего педофилы и расистские группировки. Любая демократия имеет свои пределы, и пределы АСС обозначены в «акте о свободе печати», АСП. Он предусматривает четыре принципиальных пункта отступления от демократии. Запрещается публиковать детскую порнографию и некоторые описания сексуального насилия, причем независимо от того насколько художественными их считает автор. Запрещается подстрекательства и призывы к преступной деятельности. Запрещается клевета, и оскорбления в адрес кого бы то ни было. И запрещается разжигание национальной розни в любой форме. АСП также утвержден Риксдагом и содержит некоторые допустимые с социальной точки зрения ограничения демократии. Иными словами, составляется некий общественный договор, который является основой цивилизованного сообщества. Суть законодательства заключается в том, что никто не имеет права травить или унижать другого человека.
Потом сам же Ларссон пишет и критикует методы защиты демократии в Швеции и говорит о том, что мало выделяется средств, а также приводит в пример другие страны, где демократия лучше, чем в Швеции. (Везде хорошо, где нас нет)
Говорит, что полицейские структуры часто бывают главными врагами демократии. В Швеции нет конституционного суда. У многих полицейских просто нет юридических полномочий возбуждать дела без предварительного согласования с более вышестоящим начальством.
Беспринципный и жалкий человек.
Да собственно наших уже давно туда не пускают, и мир не рухнул, голодных спортсменов на вокзалах не видно. Если взносы в МОК отдавать самым лучшим спортсменам за победы пусть даже внутри страны, то и бюджет не шибко пострадает, и спортсмены. Ну кроме тех, у кого ЧСВ большой. Но те могут и уехать, не вижу проблемы. Престиж страны сейчас определяют на Западе. Скажут они, что РФ - красава, так и поляки будут в ладошки хлопать. СССР/США не за победы в играх уважали или боялись
В итоге допустят для галочки и демонстрации демократичности трех калек от России с белым флагом.
Что до наших спортсменов, они как между молотом и наковальней - тут кричат, нельзя ехать под нейтральным флагом, там говорят, вроде как можно, но докажите, что вы не верблюд. В любом случае это будет нервяк и срыв подготовки, ожидание решения Мок за полчаса до старта Игр...