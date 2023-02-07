Мэр Парижа выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. 27 января она поддерживала допуск под нейтральным флагом

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице.

27 января Идальго заявила, что поддерживает допуск россиян в нейтральном статусе, подчеркнув, что спортсмены не должны лишаться соревнований.

«Немыслимо (для российских спортсменов) маршировать, как ни в чем не бывало, если их делегация приедет в Париж», – заявила Идальго.

«Решать будет МОК. Я против. Я не поддерживаю вариант с нейтральным флагом», – цитирует Идальго France Info.

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