Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА видео Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против «Оклахомы» 38-летний Джеймс достиг отметки в 38 388 очков за карьеру.

Рекорд Абдул-Джаббара продержался 34 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками. Шестикратный чемпион НБА присутствовал на сегодняшнем матче, в котором Джеймс превзошел его достижение.

В пятерку лучших бомбардиров в истории лиги также входят Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

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89 комментариев

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Xell
Ответ psixyec
Величайший статодрочер в истории НБА, опять мусорные очки. До Карима Липтону как раком до Китая.
Коби и тот обошел Карима по влиянию в Лал.
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Xell
Ответ arspurs9
Мы наблюдаем историю, друзья
Мы наблюдаем слив Лал))
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AnTikVar
И снова полыхнёт, кто в баскетболе больший GOAT))))

Все же в великие времена живем, относительно спорта.
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Марсель Объелся
Ответ Раменки за Динамо
Игроков Оклы как ветром сдуло с площадки.
Я думаю они не особо напрягаются по этому поводу, там все молодые ещё. Вот если бы Леброн это сделал против условных Дюрэнта и Ирвинга, это было бы забавно
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Александр Гурский
Ответ Поникший Руй
Представьте хоть один вид спорта, где остановится игра и будет происходить это. НБА навсегда <3
Хоккей и НХЛ
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Илья Кордунов
Лучший в истории.
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стиваркус картридж
Ответ Undrey
плакал?)
Так ты же тоже плакал, угдрей, трясясь в бессильной злобе
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Taxi64
Ответ Поникший Руй
Представьте хоть один вид спорта, где остановится игра и будет происходить это. НБА навсегда <3
Когда Пеле 1000 забил, там чуть бразильский карнавал не устроили
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Антон Чуб
Ответ Поникший Руй
Представьте хоть один вид спорта, где остановится игра и будет происходить это. НБА навсегда <3
НХЛ
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Марсель Объелся
Под таким давлением он это сделал. За 26 минут набрал 36 очков, 4 из 5 трёхи. Я думал он бросков сорок за этот матч сделает
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Данила Бодров
Ответ MTZ_2022
82 вообще-то.
Да 82 , ошибся
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Yaroslove
Теперь Леброну осталось сделать три вещи - набрать 40 000 очков, сыграть с сыном и стать президентом США ))
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LeicesterCity
Теперь можно и в УНИКС ехать доигрывать карьеру))
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MTZ_2022
Ответ Данила Бодров
89 шайб
82 вообще-то.
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Abdul Aziz
обнялись с Каримом? Вроде напряженные отношения были у них.
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Всеволод Власов
Теперь надо матч до победы довести, для укрепления момента
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Bala59
Обращение Байдена к нации: "Леброн Великий"
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Данила Бодров
Ответ SG EXCLUSIVE
сколько голов Ови осталось до Гретцки?
89 шайб
+2
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Евгений Михеев
Круто, что это сделано сегодня на хорошем проценте, без перетягивания одеяла. По сути буднично, но насколько же значимо. Сейчас главное важную игру эту забрать. Король велик!
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Valery Nechaev
Если кто и мог побить вечный рекорд Карима, то это Леброн. Потрясающее спортивное долголетие - в свои 38 лет поддерживает феноменальный уровень и абсолютно не смотрится балластом. История творится на наших глазах. Как говорилось в найковском ролике мы все свидетели!
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SG EXCLUSIVE
Ответ Данила Бодров
Я увидел как Месси наконец стал чемпионом мира. Как Леброн побил вечный рекорд Карима. Ну и надеюсь , в ближайшем будущем, увижу как Ови побьет вечный рекорд Гретцки.
сколько голов Ови осталось до Гретцки?
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Максим Новиков
Хенрич Уильямс между прочим тоже попал в историю. Теперь парень будет всю жизнь гордиться, что рекордное очко Леброн через него забил)
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Виталий Попов
вот разница в отношении...

когда овечкин бил рекорды ВСЯ команда высыпала на площадку и обнимала его.

тут все иначе. шоу, бизнес... к сожалению
ну а Леброн браво!
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Ballboy13
Все на Леброновскую!!!
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Intentional Perfection
Я помню, как ждал, что Карл Мэлоун побьёт рекорд Джаббара, как был огорчён, что Карл не смог этого сделать. И вот, к счастью, нашёлся куда более достойный человек - абсолютно лучший игрок НБА всех времён Леброн Джеймс.
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