Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против «Оклахомы» 38-летний Джеймс достиг отметки в 38 388 очков за карьеру.

Рекорд Абдул-Джаббара продержался 34 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками. Шестикратный чемпион НБА присутствовал на сегодняшнем матче, в котором Джеймс превзошел его достижение.

В пятерку лучших бомбардиров в истории лиги также входят Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

Суперсила Леброна – исключительный микс мощи и резкости. Поэтому он самый опасный игрок под щитом

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить