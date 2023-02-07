Погиб вратарь «Ени Малатьяспор» Тюркаслан, оказавшийся под завалами после землетрясения в Турции

Теги Османлыспор высшая лига Турция происшествия Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан Умраниеспор Футбол

Вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» погиб в результате землетрясения. 

Клуб сообщил, что Ахмет Эюп Тюркаслан погиб, оказавшись под завалами. Ему было 28 лет.

«Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», – говорится в сообщении «Ени Малатьяспор».

Ранее стало известно, что под завалами оказалась и жена Тюркаслана. Ее удалось спасти

Голкипер выступал за «Ени Малатьяспор» с прошлого сезона. До этого он играл за «Османлыспор» и «Умраниеспор».

Напомним, вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.

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42 комментария

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saskha
Ответ Дядя ТУРА
не нашел его в заявке этого клуба
На soccerstand уже только профиль, с датой гибели, в составе нет... https://www.soccerstand.com/ru/player/turkaslan-ahmet-eyup/CCpAAlHu/
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vaslover
Светлая ему память.
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Анатолий Глушков
Да прибудит с вами Бог Всевышний...пусть земля будет пухом для тех кто погиб,и больше сил всем погибшем родственникам и близким....
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BolxoB
Ответ 5rnk2r9wwp
Ага, именно это она и говорит. Не подскажете, что ещё она рассказывает?
что не нужно пароль делать своим ником.
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pasha10
Ответ Теннисный абсолют
Сочувствуем нашим братьям туркам. Настоящая трагедия (((
ты попутал что-ли?
+1
0
+1
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5rnk2r9wwp
Ответ BolxoB
Ужасная трагедия, конечно природа в очередной раз говорит людям, что не они здесь хозяева и пора остановить всю дичь, что мы устраиваем. Но мы как всегда не услышим(
Ага, именно это она и говорит.
Не подскажете, что ещё она рассказывает?
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Пушка_Кутепова
Ответ BolxoB
Ужасная трагедия, конечно природа в очередной раз говорит людям, что не они здесь хозяева и пора остановить всю дичь, что мы устраиваем. Но мы как всегда не услышим(
Может Бог все таки ?
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pasha10
Ответ Дядя ТУРА
не нашел его в заявке этого клуба
так он наверно и не существует
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Только Крылья
Ответ Теннисный абсолют
Сочувствуем нашим братьям туркам. Настоящая трагедия (((
с каких пор турки нам стали братьями? или ты азер?
+3
0
+3
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pasha10
Ответ Тёма Тёма
Человек выразил соболезнования. И это нормально и правильно. Но надо же всё изгадить. Зачем во всём искать плохое? Это скорее о лавочкине12 никто не вспомнит, чем о профессиональном спортсмене. Уж извини.
в какой лиге он играл?
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pasha10
Ответ Lavochkin12
вечная память... ты о нем знать не знал, а забудешь через 15 минут. Вечная память епт.
что за лига?
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pasha10
в
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Ярослав Ройс
Ответ Alex Legend
Спроси у него? Ты здесь хоть одного турка видел? Лично я - нет.
Да мне грубо говоря фиолетово до турок, просто всегда вижу кто-то пишет про фарм, думал может за это деньги дают или плюшки какие-нибудь
0
-4
-4
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Alex Legend
Ответ Ярослав Ройс
Что на этом сайте плюсы дают?
Спроси у него? Ты здесь хоть одного турка видел? Лично я - нет.
0
-6
-6
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vftxp7b2mx
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ужасная трагедия Уже официально погибло более 3,5 тыс И боюсь эта цифра будет только увеличиваться
Более 5000..
0
0
0
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Теннисный абсолют
Сочувствуем нашим братьям туркам. Настоящая трагедия (((
+4
-4
0
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Alex Legend
Ответ Тёма Тёма
Человек выразил соболезнования. И это нормально и правильно. Но надо же всё изгадить. Зачем во всём искать плохое? Это скорее о лавочкине12 никто не вспомнит, чем о профессиональном спортсмене. Уж извини.
Соболезнования выражают молча или хотя бы в посольстве или лично, но не на российском спортивном сайте где турок по пальцам посчитать.
+1
-1
0
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Alex Legend
Ответ BolxoB
Ужасная трагедия, конечно природа в очередной раз говорит людям, что не они здесь хозяева и пора остановить всю дичь, что мы устраиваем. Но мы как всегда не услышим(
Всм, вот ты в России живёшь, у тебя нет землетрясений потому что твои предки заняли эти земли.
+1
-1
0
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Тёма Тёма
Ответ Lavochkin12
вечная память... ты о нем знать не знал, а забудешь через 15 минут. Вечная память епт.
Человек выразил соболезнования. И это нормально и правильно. Но надо же всё изгадить. Зачем во всём искать плохое? Это скорее о лавочкине12 никто не вспомнит, чем о профессиональном спортсмене. Уж извини.
+3
-3
0
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Дмитрий Чидакин
Мощно Турцию тряхануло. Человек, конечно, безсилен перед природой
+1
-1
0
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Ронин
Ответ BolxoB
Ужасная трагедия, конечно природа в очередной раз говорит людям, что не они здесь хозяева и пора остановить всю дичь, что мы устраиваем. Но мы как всегда не услышим(
Гретта?
+5
-12
-7
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Сергей Минкевич
Ужасно, неописуемая трагедия для целой страны, но нужно побыстрее оправиться, чтобы продолжить помощь Украине, как сказал один независимый лидер, одной независимой стране.
+2
-2
0
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Alex Legend
Ответ Lavochkin12
вечная память... ты о нем знать не знал, а забудешь через 15 минут. Вечная память епт.
ради плюсов эти ребята на всё готовы
+4
-2
+2
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Oleg
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ужасная трагедия Уже официально погибло более 3,5 тыс И боюсь эта цифра будет только увеличиваться
4700 уже
0
0
0
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Ярослав Ройс
Ответ Alex Legend
Идеальный момент плюсов нафармить, выражая соболезнования под каждой новостью?
Что на этом сайте плюсы дают?
+7
-2
+5
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