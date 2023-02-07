Вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» погиб в результате землетрясения.

Клуб сообщил, что Ахмет Эюп Тюркаслан погиб, оказавшись под завалами. Ему было 28 лет.

«Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», – говорится в сообщении «Ени Малатьяспор».

Ранее стало известно, что под завалами оказалась и жена Тюркаслана. Ее удалось спасти.

Голкипер выступал за «Ени Малатьяспор» с прошлого сезона. До этого он играл за « » и « ».

Напомним, вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.

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