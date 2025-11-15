Аленичев о том, мог ли выиграть «Золотой мяч»: «Иньеста, Хави, Зидан, Джеррард, Скоулз – у меня шансов не было. В список двухсот еще мог бы попасть»
Дмитрий Аленичев: не было шансов оказаться в двадцатке лучших «Золотого мяча».
Обладатель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, могли ли он в ходе карьеры выиграть «Золотой мяч».
– Вы могли выиграть «Золотой мяч»?
– Нет, конечно, ведь такая плеяда футболистов была рядом.
В список двухсот еще мог бы попасть, но у меня не было шансов оказаться в десятке или двадцатке лучших. Были Иньеста, Хави, Зидан, Джеррард, Скоулз – у меня шансов не было.
Каждый мечтает выиграть чемпионат мира, «Золотой мяч». У меня не получилась, такая судьба. Значит, где‑то не доработал, – сказал Дмитрий Аленичев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
