Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, Косторная ушла в парное катание, скандалы с Мхитаряном и Медведевым, ультрас «Левски» против игр с клубами из России и другие новости

1. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. Похоже, этот вариант появился из-за неудачи с США. ФФКР пока все отрицает, но эксперты уже провожают российский дуэт: Татьяна Тарасова не осуждает, но считает, что спортсмены «потеряют от ухода из российской команды», а Инне Гончаровой обидно, ведь Дэвис и Смолкину «были даны преференции по отбору в сборную». По мнению Рената Лайшева, фигуристы «будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена», а Роман Терюшков, как ни странно, дал спортсменам свое благословение: «Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно».

2. Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание. Тренер фигуристки Елена Буянова заявила, что та уже «начала кувыркаться с этими парными элементами», хотя ранее проводила со спортсменкой беседы, беспокоясь за ее переход в пары. Кто будет партнером Алены и когда ее ждать на льду?

3. Генрих Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера». Федерация футбола Азербайджана пожалуется в УЕФА.

4. Даниил Медведев послал ## ###» зрителя на Australian Open в ответ на выкрик с трибуны во время матча с Маркосом Гироном. Предупреждение судьи не помешало российскому теннисисту одержать победу. Другой зрительнице повезло больше: ей Медведев оставил автограф на футболке с надписью про «маленькую кошку» (помните же этот мем?). Следующий соперник Даниила – Джон Миллман, и вообще у него намечается тяжелая сетка.

5. Ультрас «Левски» провели акцию протеста против игр с командами из России. Болгарский клуб хотел играть в форме в цветах флага Украины.

6. НХЛ. «Вашингтон» ушел с 0:3 и обыграл «Айлендерс» в овертайме, Орлов набрал 2 (1+1) очка с победным голом. «Питтсбург» одолел «Анахайм», Малкин набрал 2 (1+1) очка. «Рейнджерс» обыграли «Коламбус», Кравцов забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

7. Лариса Куклина одержала победу в суперспринте на чемпионате России по биатлону, мужской суперспринт выиграл Антон Бабиков.

8. ISU запросил у РУСАДА копию мотивировочной части решения по делу Камилы Валиевой.

9. НБА. 51 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Шарлотт», «Голден Стэйт» справился с «Вашингтоном» и другие результаты.

10. Australian Open. Андрей Рублев прошел Доминика Тима в первом круге, Аслан Карацев уступил Григору Димитрову и выпадет уже даже из топ-90. У женщин Анастасия Павлюченкова проиграла Камиле Джорджи.

11. Трансферы. Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер». «Наполи» из-за цены на Мудрика может запросить 150 млн евро за Осимхена летом. «Спартак» отпустил Рассказова в «Крылья» и завершает переговоры о трансфере Тавареша из «Бенфики». «Локомотив» хочет за Баринова 6 млн евро, «Бешикташ» пытается сбить цену.

12. В КХЛ «Сибирь», выиграв 7 из 9 последних матчей, догнала «Автомобилист» по очкам на Востоке. «Металлург» обыграл «Салават» – это уже четвертая победа команды над уфимцами в сезоне. Все результаты дня – здесь.

13. Новый дуэт в фигурке: Ирина Хавронина и Девид Нарижный теперь будут выступать вместе.

Цитаты дня

Борис Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских. Уровень подготовки там выше»

Вероника Степанова: «Что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа этой зимой не увидит»

Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»

Ришарлисон о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Это был шок, это хуже, чем потерять члена семьи. Мы отправились туда, чтобы поднять кубок»