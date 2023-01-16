Джейсон Тейтум обновил личный рекорд сезона – 51 очко. «Селтикс» одержали 7-ю победу подряд

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«Бостон» открыл сегодняшнюю праздничную программу НБА, посвященную Дню Мартина Лютера Кинга, победой над «Шарлотт» со счетом 130:118.

Героем встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который обновил личный рекорд результативности нынешнего сезона, набрав 51 очко.

Тейтум реализовал 15 из 23 с игры, 7 из 12 из-за дуги, 14 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 9 подборов, 5 передач и 4 потери за 40 минут на паркете.

Лидер «Бостона» впервые в нынешнем сезоне набрал 50+ очков за один матч.

«Селтикс» одержали 7-ю победу подряд и продолжают лидировать в чемпионате с результатом 33-12.

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2 комментария

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CIONTRO
норм
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Кирилл
Сегодня устраивал игрокам Шарлотт «день воздушной авиации» - абсолютно все игроки Шершней велись на показы Джейсона, а он их просто убирал одним движением и забивал свободные броски.
+1
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+1
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