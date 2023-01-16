Джейсон Тейтум обновил личный рекорд сезона – 51 очко. «Селтикс» одержали 7-ю победу подряд

«Бостон» открыл сегодняшнюю праздничную программу , посвященную Дню Мартина Лютера Кинга, победой над « » со счетом 130:118.

Героем встречи стал форвард «Селтикс» , который обновил личный рекорд результативности нынешнего сезона, набрав 51 очко.

Тейтум реализовал 15 из 23 с игры, 7 из 12 из-за дуги, 14 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 9 подборов, 5 передач и 4 потери за 40 минут на паркете.

Лидер «Бостона» впервые в нынешнем сезоне набрал 50+ очков за один матч.

«Селтикс» одержали 7-ю победу подряд и продолжают лидировать в чемпионате с результатом 33-12.

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