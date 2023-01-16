Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Сергей Овчинников Футбол

Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой не собирается получать тренерскую лицензию.

– Когда намерены начать обучение?

– Ха-ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела.

Сейчас мне не то что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже непросто. Все-таки это недешево. Так как я ни в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие… Так что это очень тяжело.

– В «Коммент.Шоу» Сергей Овчинников заявил, что РФС сделал вам предложение пройти обучение на тренерскую лицензию, минуя множество градаций, которые проходит большинство начинающих тренеров. Правда ли было такое предложение?

– Пока мне никто ничего не говорил. Многие знают, что там, где сидит Овчинников, есть Александр Венцель. Он еще со мной два года играл в «Страсбуре». Сейчас он работает в РФС. Мы с ним как-то разговаривали на эту тему, и он мне сказал: «Александр, не хочешь?» Я ответил: «Давай попробую, но у меня таких денег нет, чтобы так просто взять и отдать». Не стоит забывать, что мне не 35 лет.

– Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?

– Однозначно в РПЛ, елки-палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете, – сказал Мостовой.

Материалы по теме

105 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Патрик Бэйтмен
«Пока мне никто ничего не говорил».
И он мне сказал: «Александр, не хочешь?»
Ну и бестолочь, Вы, Саша!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aldg
Добро пожаловать в Реальный мир, чувак )))🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Лимонников
Ответ corazón blanco
Поэтому пошел еще ниже - в Медиалигу.
На месте Мостового, я бы меньше чем на Барсу не соглашался. Вот кстати есть вариантик https://vk.com/dfcbarsbi
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Алексей Ильин
Вот бы Мостовому больной зуб вырывал человек, который просто 20 лет смотрел Доктора Тырсу, а не тот, который получал соответствующую практику. Может тогда его неуместная ирония сразу поубавится?
Тырса это кто ?
Фамилия подозрительная очень …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Катя СПб
Я не для того 10 лет в школе обучалась, чтобы потом ещё 5 лет где-то учиться.
Добрый вечер , Катя !
Даже Ваш Радимов умнее и интеллигентнее этого существа !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
Мостовой довёл себя до того, что забыл, сколько ему лет. Саша, тебе уже 54.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Ответ Добрый Ретроград
Самые горячие темы спорца: тридварасы, Мостовой, Пике и Шакира, медиафутбол, Терюшковы-Свищевы-Суходрищевы и прочая Санта-Барбара. Не про футбол же писать.
Не для того по пять лет в институтах лекции слушали, чтобы про всякие футболы писать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Царь молодится.
А ведь ему уже 54...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ Сулаквелидзе
ну у Мостового могло быть миллион этих связей, но он же сам со всеми посрался и связи профукал
Ну могло и что ?
Человек живет своей жизнью а не занимается вылизыванием промежностей,набиванием в друзья,построением нужных связей
Я не считаю это чем то плохим
Я не думаю что он стал бы хорошим тренером,он этим явно никогда и не горел,при этом он абсолютно верно рассуждает на эту тему,смысл с этой лицензии без блата дадут тренить какую нибудь убогую команду во 2 лиге с зарплатой 50к рублей и никогда не куда ты оттуда не вылезешь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RKarpov
Ответ sergspartak
ягодку)
"ягодка" - это деффачка.
А то -ЦАРЬ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mihei4
Рауль, тренирующий Кастилью в Сегунде Б: "Ну-да, Ну-да, пошел я на ###!"
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karel
Ответ jackson_07
Гвардиола работал в какой именно Барселоне? А Зидан был помощником Анчеллоти.
В Барселонской Барселоне ) Чего непонятного. В структуре клуба. Приняли в клуб, прошел ускоренные курсы и возглавил одно из подразделений Барселоны.
С Зиданом то же самое.
Мостовой именно об этом и говорил всегда. Сначала работа в клубе, потом лицензия. Именно так было с Гвардиолой и Зиданом, а не сначала лицензия - потом работа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RayRay
Надо сперва вечернюю школу закончить, а потом 5 лет в институте , ещё 2 в аспирантуре . Так что придется вам немного подождать , коллега ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
Я не для того 10 лет в школе обучалась, чтобы потом ещё 5 лет где-то учиться.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ответ TiNO
Зато мы твое нытье вынуждены все время читать. Лично для меня Мостовой как человек и футболист кончился на Евро-2004.
По сути, Мостовой два турнира зазря место занимал в заявке - на ЧМ-2002 он даже не сыграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Пацаны,там на ветке Ла Лиги очень мало людей,а на главную матч выносить не хотят.Давайте все перейдем туда поддержим отстающие чемпионаты! ,активно там пишет лишь 1 гений и все.

https://www.sports.ru/football/1114701598-chempionat-ispanii-selta-prinimaet-vilyarreal.html?sl=1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brace
Царский тест
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/sportstests/3054378.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
Вот бы Мостовому больной зуб вырывал человек, который просто 20 лет смотрел Доктора Тырсу, а не тот, который получал соответствующую практику. Может тогда его неуместная ирония сразу поубавится?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
А, так ВОТ почему он ушёл в медиалигу!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
Ответ Rajha
Кто такой Гвардиола? Его царём звали вообще?
Тоже верно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rajha
Ответ jackson_07
Он реально думает, что пуп земли!? Он вообще знает где работал Гвардиола перед Барсой, где работал Зидан первый раз и многие другие, которые в футболе сделали в 1000 раз больше чем Мостовой.
Кто такой Гвардиола? Его царём звали вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Прокофьев
Ответ Олимпионик
Он 20 лет играл в футбол, чтобы в 53 года смешить людей своими умозаключениями.
7 лет в саду, 10 лет в школе, дальше видимо сразу футбол (хотя я и о школе в сомнениях), ну и 20 лет карьеры. У тебя было 16 лет окна между концом карьеры игрока и нынешним моментом, кто виноват что ты их потерял?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
One 717
Краткие тезисы этого и будущих интервью:

По факту он не уверен, что потратит деньги и они окупятся, что он реально сможет тренировать(казино, а бабло из своего кармана). А для того, чтобы какой то клуб за него заплатил за лицензию, он не может прям сейчас дать им результат(в казино увереннее играть за чужой счёт), но задумывается над учебой( приманивает инвестора обещаниями), ведь 20 лет играл...( Продаёт автограф за шанс рискнуть)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
City!
Ответ Wiley Fox
В чем-то мостовой прав Чтобы обсираться как писарев и шалимов из раза в раз получать лицензию не надо А в том же Тереке работал Грозный, который из всех скилов тренерских применял только один - танцевал лезгинку перед Рамзаном
Надо. Шалимов тот же вообще-то с нулевых в тренерском деле.
Ну да, из тренеров не увольняли только Гвардиолу.
В конце концов, провалишься несколько раз и приглашать не будут. А этот якобы царь просто тупо завидует Карпину, ооочень завидует
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Green grass
Это сколько млн долларов нужно для получения лицензии? Или Мостовой все свои бабки просадил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий