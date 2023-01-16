Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»
Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой не собирается получать тренерскую лицензию.
– Когда намерены начать обучение?
– Ха-ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела.
Сейчас мне не то что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже непросто. Все-таки это недешево. Так как я ни в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие… Так что это очень тяжело.
– В «Коммент.Шоу» Сергей Овчинников заявил, что РФС сделал вам предложение пройти обучение на тренерскую лицензию, минуя множество градаций, которые проходит большинство начинающих тренеров. Правда ли было такое предложение?
– Пока мне никто ничего не говорил. Многие знают, что там, где сидит Овчинников, есть Александр Венцель. Он еще со мной два года играл в «Страсбуре». Сейчас он работает в РФС. Мы с ним как-то разговаривали на эту тему, и он мне сказал: «Александр, не хочешь?» Я ответил: «Давай попробую, но у меня таких денег нет, чтобы так просто взять и отдать». Не стоит забывать, что мне не 35 лет.
– Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?
– Однозначно в РПЛ, елки-палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете, – сказал Мостовой.
И он мне сказал: «Александр, не хочешь?»
Ну и бестолочь, Вы, Саша!
Фамилия подозрительная очень …
Даже Ваш Радимов умнее и интеллигентнее этого существа !
А ведь ему уже 54...
Человек живет своей жизнью а не занимается вылизыванием промежностей,набиванием в друзья,построением нужных связей
Я не считаю это чем то плохим
Я не думаю что он стал бы хорошим тренером,он этим явно никогда и не горел,при этом он абсолютно верно рассуждает на эту тему,смысл с этой лицензии без блата дадут тренить какую нибудь убогую команду во 2 лиге с зарплатой 50к рублей и никогда не куда ты оттуда не вылезешь
А то -ЦАРЬ!
С Зиданом то же самое.
Мостовой именно об этом и говорил всегда. Сначала работа в клубе, потом лицензия. Именно так было с Гвардиолой и Зиданом, а не сначала лицензия - потом работа.
https://www.sports.ru/football/1114701598-chempionat-ispanii-selta-prinimaet-vilyarreal.html?sl=1
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/sportstests/3054378.html
По факту он не уверен, что потратит деньги и они окупятся, что он реально сможет тренировать(казино, а бабло из своего кармана). А для того, чтобы какой то клуб за него заплатил за лицензию, он не может прям сейчас дать им результат(в казино увереннее играть за чужой счёт), но задумывается над учебой( приманивает инвестора обещаниями), ведь 20 лет играл...( Продаёт автограф за шанс рискнуть)))
Ну да, из тренеров не увольняли только Гвардиолу.
В конце концов, провалишься несколько раз и приглашать не будут. А этот якобы царь просто тупо завидует Карпину, ооочень завидует