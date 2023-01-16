Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»

Экс-хавбек «Сельты» не собирается получать тренерскую лицензию.

– Когда намерены начать обучение?

– Ха-ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела.

Сейчас мне не то что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже непросто. Все-таки это недешево. Так как я ни в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие… Так что это очень тяжело.

– В «Коммент.Шоу» заявил, что сделал вам предложение пройти обучение на тренерскую лицензию, минуя множество градаций, которые проходит большинство начинающих тренеров. Правда ли было такое предложение?

– Пока мне никто ничего не говорил. Многие знают, что там, где сидит Овчинников, есть Александр Венцель. Он еще со мной два года играл в «Страсбуре». Сейчас он работает в РФС. Мы с ним как-то разговаривали на эту тему, и он мне сказал: «Александр, не хочешь?» Я ответил: «Давай попробую, но у меня таких денег нет, чтобы так просто взять и отдать». Не стоит забывать, что мне не 35 лет.

– Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?

– Однозначно в , елки-палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете, – сказал Мостовой.