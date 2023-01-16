НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Сиэтл» принимает «Тампу», «Коламбус» против «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Анахайм»
«Айлендерс» принимают «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сиэтл» играет с «Тампой», «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса», «Питтсбург» встретится с «Анахаймом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 21.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 16 января, 21.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 00.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 17 января, 00.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 02.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 17 января, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «Enterprise Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
5 финалов подряд! 4 Кубка Стэнли в наличии!
Династия!
Ovechkin-Strome-Sheary
Mantha-Kuznetsov-Oshie
Milano-Backstrom-Wilson
Johansson-Dowd-Hathaway
Gustafsson-TvR
Orlov-Jensen
Irwin-Fehervary
Kuemper
Свободный Мир vs ПутинТимовец, 20 лет уже не живущий на Родине, не знающий что происходит в стране.. При этом создающий Тимы..)
Здесь принципиально!
Овечкин не пройдет!
Честные Простые Парни из Айледерс - когда Овечкин будет на площадке, прилаживайте его так, чтобы борта сотрясались..)
Вперёд Айледерс!
У Вашингтонских 1 кубок за всю историю)
У Айледерс 5 финалов подряд! 4 Кубка Стэнли в наличии!
Под сводами UBS Арены, что не имя - то Легенда!
Вперёд Айледерс!
Болелы Тампы заждались..
Ну жалко их откровенно..
Мы в джерси Синих, они в джерси Белых..
Между нашими командами много НАКИПЕЛО..
UBS Arena забивное место..
Сегодня Вашингтонские здесь превратятся в тесто!
Вратарь! Защита! Схемы тренера Ламберта!
Вперёд Айледерс!