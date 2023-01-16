НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Сиэтл» принимает «Тампу», «Коламбус» против «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Анахайм»

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«Айлендерс» принимают «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сиэтл» играет с «Тампой», «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса», «Питтсбург» встретится с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
16 января, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Флорида
Дата проведения
16 января, 21.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Детройт
Дата проведения
16 января, 23.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Нью-Джерси
Дата проведения
17 января, 00.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Тампа-Бэй
Дата проведения
17 января, 00.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Даллас
Дата проведения
17 января, 02.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Рейнджерс
Дата проведения
17 января, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Анахайм
Дата проведения
17 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Вашингтон
Дата проведения
17 января, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Калгари
Дата проведения
17 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Оттава
Дата проведения
17 января, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

31 комментарий

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hhlg
Ответ paha
Суровая Аналия и ко не пройдут ))
Аналия до 21-00 по Мск в скрэтче, потом туда Суворову опустят и она вернётся ;)
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e1ther - e1ther
Ответ Вадим Скорин
Стивэн Стэмкос сегодня проводит 964 матч, имея 499 забитых шайб. Самое время забить 500 - ю шайбу, он будет 47 игроком за историю НХЛ кому покорилась эта высота. По скорости набора будет на 18 месте, между Мишелем Гуле 951 матч и Теему Селянне 982 матча. " Финская вспышка" на сегодня последний кто уложился в 1000 матчей , забив 500 шайб.
Да ну брось,Овечкин в 801 игре забросил,около того)
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Вадим Скорин
Стивэн Стэмкос сегодня проводит 964 матч, имея 499 забитых шайб. Самое время забить 500 - ю шайбу, он будет 47 игроком за историю НХЛ кому покорилась эта высота. По скорости набора будет на 18 месте, между Мишелем Гуле 951 матч и Теему Селянне 982 матча. " Финская вспышка" на сегодня последний кто уложился в 1000 матчей , забив 500 шайб.
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Анатолий Ярына
Ответ Суворов Антон
Сегодня все нейтральные болельщики будут поддерживать Айледерс! Свободный Мир vs ПутинТимовец, 20 лет уже не живущий на Родине, не знающий что происходит в стране.. При этом создающий Тимы..) Здесь принципиально! Овечкин не пройдет! Честные Простые Парни из Айледерс - когда Овечкин будет на площадке, прилаживайте его так, чтобы борта сотрясались..) Вперёд Айледерс!
Правильно писать "АйлеНдерс"... Привет из Кишинёва!..
+1
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+1
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Лавиолетт услышал и Эллер в скретче. Линии хорошие ;)
хоть ,сейчас,за КС ныряй)
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paha
Суровая Аналия и ко не пройдут ))
+1
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Суворов Антон
Где-то вздрогнул Яша Калифорнийский..)

5 финалов подряд! 4 Кубка Стэнли в наличии!

Династия!
0
-3
-3
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hhlg
Ответ hhlg
#ALLCAPS Ovechkin-Strome-Sheary Mantha-Kuznetsov-Oshie Milano-Backstrom-Wilson Johansson-Dowd-Hathaway Gustafsson-TvR Orlov-Jensen Irwin-Fehervary Kuemper
Лавиолетт услышал и Эллер в скретче. Линии хорошие ;)
+1
0
+1
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hhlg
#ALLCAPS

Ovechkin-Strome-Sheary
Mantha-Kuznetsov-Oshie
Milano-Backstrom-Wilson
Johansson-Dowd-Hathaway

Gustafsson-TvR
Orlov-Jensen
Irwin-Fehervary

Kuemper
+1
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+1
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Светлов
Отступление равно поражению.
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Светлов
Вперёд, вперёд.
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Анатолий Ярына
Александр, успехов тебе побольше!.. Привет из Кишинёва!
+1
0
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Суворов Антон
Сегодня все нейтральные болельщики будут поддерживать Айледерс!

Свободный Мир vs ПутинТимовец, 20 лет уже не живущий на Родине, не знающий что происходит в стране.. При этом создающий Тимы..)

Здесь принципиально!

Овечкин не пройдет!

Честные Простые Парни из Айледерс - когда Овечкин будет на площадке, прилаживайте его так, чтобы борта сотрясались..)

Вперёд Айледерс!
0
-3
-3
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Madcomposer
Ответ e1ther - e1ther
А почему кстати, так много ранних матчей сегодня,че там у них происходит? НФЛ на решающей стадии что-ли?
День Лютера Кинга вроде бы
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Светлов
Русскую ракету помнят в Канаде.
0
-1
-1
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Суворов Антон
Столица Мира встретит сегодня выскочек из провинции..

У Вашингтонских 1 кубок за всю историю)

У Айледерс 5 финалов подряд! 4 Кубка Стэнли в наличии!

Под сводами UBS Арены, что не имя - то Легенда!

Вперёд Айледерс!
0
-4
-4
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Светлов
Хорошо!
0
-1
-1
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Суворов Антон
Стэмкос да забей ты уже сегодня 500-ю!

Болелы Тампы заждались..

Ну жалко их откровенно..
0
-5
-5
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Суворов Антон
Сегодня Вашингтон..

Мы в джерси Синих, они в джерси Белых..

Между нашими командами много НАКИПЕЛО..

UBS Arena забивное место..

Сегодня Вашингтонские здесь превратятся в тесто!

Вратарь! Защита! Схемы тренера Ламберта!

Вперёд Айледерс!
+1
-4
-3
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полюс74
Панаре гол+ пас.
0
0
0
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Grigoriy_Kulikov
Вшам нужна победа .а забьёт Саня или нет посмотрим.Парочку то должен влындить.
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-1
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Светлов
в гостях у сказки
0
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Джефф Лебовски
Ответ Alex Rastrelli
Айлы будут принимать..... Ови забить, Кэпс победить, да будет так✌!
Ну а Шмурнову - всё по стандартной схеме, от унитаза далеко не отходить.
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e1ther - e1ther
А почему кстати, так много ранних матчей сегодня,че там у них происходит? НФЛ на решающей стадии что-ли?
+1
-1
0
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hhlg
Суворовой уже вызвали санитаров?!
+4
-1
+3
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