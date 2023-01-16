Борис Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских. Уровень подготовки там выше»

считает, что украинские футболисты сильнее российских.

Это мнение бывший тренер сборной России и киевского «Динамо» высказал после трансфера в «Челси».

«Мне трудно сказать сильнее ли украинские футболисты наших, потому что я не слежу за их футболом, не могу сказать, кто лучше на сегодняшний день.

Трансфер Мудрика за большую цену — это либо какие-то спекулятивные моменты, которых в футболе достаточно, либо они реально его отслеживали долго, и он по-настоящему стоит этих денег. При этом есть много случаев, когда деньги шли не за товар, а за сделку. Поэтому не думаю, что Мудрик по своим игровым качествам приближается к таким великим футболистам как Месси или еще кто-то.

Я сам в смятении от такой суммы, но однозначно ответить не могу, потому что не могу разобраться, откуда в нашем футболе такие цифры берутся. Простые футболисты, а суммы за них платят огромные, потом выясняется, что это афера.

Вообще, я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере были, когда я с Семиным работал в « » и видели, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Все из-за тренировочного процесса. Все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок. Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставит задачи, понимать, зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов», – сказал Игнатьев.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯

Первый день Мудрика в «Челси»: общался с боссами, увидел долгожданную победу

Вспомните всех из бывшего СССР, кто играл в АПЛ?