Борис Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских. Уровень подготовки там выше»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер премьер-лига Россия Борис Игнатьев Михаил Мудрик Футбол

Борис Игнатьев считает, что украинские футболисты сильнее российских.

Это мнение бывший тренер сборной России и киевского «Динамо» высказал после трансфера Михаила Мудрика в «Челси».

«Мне трудно сказать сильнее ли украинские футболисты наших, потому что я не слежу за их футболом, не могу сказать, кто лучше на сегодняшний день.

Трансфер Мудрика за большую цену — это либо какие-то спекулятивные моменты, которых в футболе достаточно, либо они реально его отслеживали долго, и он по-настоящему стоит этих денег. При этом есть много случаев, когда деньги шли не за товар, а за сделку. Поэтому не думаю, что Мудрик по своим игровым качествам приближается к таким великим футболистам как Месси или еще кто-то.

Я сам в смятении от такой суммы, но однозначно ответить не могу, потому что не могу разобраться, откуда в нашем футболе такие цифры берутся. Простые футболисты, а суммы за них платят огромные, потом выясняется, что это афера.

Вообще, я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере были, когда я с Семиным работал в «Динамо Киев» и видели, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Все из-за тренировочного процесса. Все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок. Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставит задачи, понимать, зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов», – сказал Игнатьев.

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84 комментария

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Ivan Petrov
Ответ Никита Румянцев
Все гораздо проще: зарплаты на Украине у футболистов ниже плюс уровень чемпионата низкий. Чтобы выбраться приходится потеть и доказывать, чтобы выйти на приличные условия по деньгам. В России для футболистов достаточно тепличные условия, нет необходимости рвать жопу чтобы жить, скажем так. Не думаю, что уровень подготовки у них выше.
Да что вы всё в деньгах измеряете. В Украине в эру профессионального спорта были более качественные футболисты. Блохин,Беланов,Протасов,Михалеченко, Шевченко. А у нас один Яшин,да и то при царе горохе. У них был Шевченко обладатель золотого мяча,а у нас Аршавин с главным достижением покер Ливерпулю
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Заборостроитель
Чемпионы мира до 20 лет.
Конечно, уровень подготовки выше.
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Наиль Габбасов
Ответ Toni_Montana
Допустим, дело в зарплатах. Тогда почему среди россиян нет и близко таких техничных как Мудрик? Одни бревна разрушители
Ты вероятнее всего вообще не видел РПЛ ФНЛ и УФЛ, часто может увидеть там очень техничных игроков, и я так скажу что многие из этих игроков техничнее, и по игре интереснее мудрика
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krkich
Ответ Назар Игорь
Да, украинские дивчины очень востребованы в Европе. Правда в сфере других услуг.
Наташи из Дубай, Турции и Египта улыбнулись )
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RSM-1930
С этим трудно спорить, сейчас в школах, такое ощущение, физику слабо прокачивают. Даже тому же Захаряну нечего делать в Англии, там будет как мячик от защитников отскакивать
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EAstman
Ответ Никита Румянцев
Все гораздо проще: зарплаты на Украине у футболистов ниже плюс уровень чемпионата низкий. Чтобы выбраться приходится потеть и доказывать, чтобы выйти на приличные условия по деньгам. В России для футболистов достаточно тепличные условия, нет необходимости рвать жопу чтобы жить, скажем так. Не думаю, что уровень подготовки у них выше.
в том что русские ленивые, теперь виновата подготовка украинцев?
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EAstman
О чем я и говорю все время
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Борис Энгельгардт
Ответ DaniOs
На данный момент, украинские футболисты сильнее российских. Много перспективных ребят. Взять тот же Шахтер, который на равных играл с Реалом имея в стартовом составе 11 украинцев. Мудрик ушел в Челси, Малиновский в Марселе, Миколенко в Эвертоне, Лунин в Реале, Яемчук в Брюгге, еще недавно Ярмоленко в АПЛ играл. В России, к сожалению, сейчас мало талантливых и перспективных игроков. Надежда на Захаряна и Пиняева. Головин и Мирончук поехали и показывают, что можно и нужно пробовать себя в Европе. И сейчас, когда кроме чемпионата России ничего нет, тем более.
эвертон этг последняя команда АПЛ, Зинченко всегда на лавке, за исключением мудрика ( его стоиомости) ситуация равная, ввиду того что в РПЛ жирнее контракты и уезжать тяжело)
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Роман Щитов
Ответ В Питере Пять
Шахтер нетипичный клуб СНГ. По управлению больше на европейский смахивает. Продавать игроков умеют, тренеры квалифицированные. И результаты в Европе не хуже, чем у наших. Молодцы.
я б сказал не продавать игрокав, а сливать шлак...Ибо из всех за последнее время переходивших именно из УПЛ, заиграл только 1 на +- ожидаемом уровне-Фернандиньо.
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Mechel**
За такие высказывание сейчас можно и административный штраф схлопотать
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mg-3
Ну так и в советское время было. Украинский футбол был наголову выше российского. В ссср был единственный топ клуб , и это киевское динамо. А в сборной кто играл?)
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anastasia Krugova
Ответ Gaiar
Де Дзерби провалился в Шахтере, а звездой стал в Сассуоло, так что неправильная аналогия
Провалился ?? почему ?? УПЛ выиграл . В группу ЛЧ прошел! в чем провал ?!Где провал ?

вот именно..что это итальянский тренер , имеет прогрессивные идеи которые реализовал в Италии ..

помнётся в спартаке тоже был итальянец ) и че ? где он ?
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azax
В серьез рассуждать про спикулитивные моменты когда платят 100к клуб из АПЛ, какие тренеры, такие и футболисты и наоборот.
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vaslover
Ответ Pigmalion
Но они скорее больше похожи на сербов, у которых тоже состав по именам силен, но результаты совершенно не блещут.
Ну можно и с сербами сравнить, правда в отличии от сербов у них есть четвертьфинал ЧЕ. Но то что они могут готовить качественных молодых ребят для более сильных чемпионатов в этом нет никаких сомнений.
P.s. С группой на ЧМ им очень не повезло, Англию и Италию в одну группу мягко говоря никому не пожелаешь.
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Игорь Васильев
Ответ S1rAlex
Очевидная вещь, но ура-поцреоты сейчас зашеймят Игнатьева)
Что сделают?
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blacksmithept
Ответ BAI
Все так и есть, к сожалению. Украинцы постоянно в европе пылят, а у нас только Головин и Миранчук
Кокоша Кипр рвет.
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Бурбулис
Ответ Злодей Спб
Скоро все клубы Украины будут играть во Львове :)
В каком Львове? Он скоро польским будет)
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blacksmithept
Ответ MATRiX
Я сам и не русский и не украинец, и именно украинские футболисты мне кажутся именно что «интереснее» (как и выразился товарищ) российских. Хоть и следил всегда именно за РПЛ, а не УПЛ. Зинченко, Малиновский, Яремчук, Миколенко и прочие. Справедливости ради, Ярмоленко и Коноплянка хотя бы поиграли в Европе, причём в хороших клубах и не в одном, сейчас за Мудрика заплатили фантастические деньги, Шахтёр неплох в Лиге Чемпионов. РПЛ всегда была лучше УПЛ именно по среднему уровню чемпионата и не только. Но если брать именно футболистов, то украинские действительно смотрятся интернеснее.
Только сборные выступают одинаково.
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Роман Щитов
более дисциплинированные? Интересное определение, и кто? По фамилиям можно?
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Gaiar
Ответ anastasia Krugova
Именно все так (( кризис который начался в футболе в УПЛ после 2014 года дал вектор развития футболистам ...Уезжать в Европу .Дома за паспорт огромных зп уже не дают... но все же , думаю он прав. В шахрар приходят хорошие тренеры ...европейцы с современными методиками. Фонсека после ШД ушедл в Рому . Дезерби в АПЛ .... это топ чемпионаты . Туда не попасть просто так ... а рпл тренируют всякие слуцкие которые уже 10 лет проваливается во всех возможных командах...
Де Дзерби провалился в Шахтере, а звездой стал в Сассуоло, так что неправильная аналогия
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Добрый Ретроград
Деменция, видимо, у человека.
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Виталий Желтоусов
С этим очень трудно поспорить.
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Spartakus1984
Дело в менталитете и больше не в чем.У наших футболистов он не правильный.
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Spartakus1984
Игнатьев так что ж ты в России не можешь хорошо подготовить футболистов))))??Вот трепло
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Pb-SE
Ответ damondiamond
Так и в СССР так было, если не ошибаюсь, я не из СССР
В СССР и в 90-х отрыв был гораздо сильнее, чем сейчас. Школу Лобановского из российских никто не превзошел.
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