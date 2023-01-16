«Наполи» из-за цены на Мудрика может запросить 150 млн евро за Осимхена летом. Он интересен «МЮ», «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен трем английским клубам.
По данным Il Mattino, летом за 24-летнего нападающего могут побороться «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Арсенал».
Отмечается, что из-за стоимости трансфера Михаила Мудрика в «Челси» («Шахтер» продал вингера за 70+30 млн евро) «Наполи» запросит за Осимхена около 150 млн евро, учитывая уровень его игры в этом сезоне.
Виктор счастлив в Неаполе. Он хочет выиграть скудетто с «Наполи». Слухи о возможном уходе его не отвлекают.
В этом сезоне на счету Осимхена 13 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
если остались вопросы, то вспомни визит Юве на Стэмфорд в прошлой ЛЧ)
иди, проспись.
Ювентус этим летом собрал всех 30+
Рома тоже
Интер туда же
По сути серия А это сборная ненужных игроков АПЛ и конкретно ПСЖ , барсы .
Возрастные игроки не смогли бы носиться 90+ минут в апл еще и каждые три дня.
Как бы это обидно не звучало.
Получается, судя по твоей логике, чемпионат хорватии сильнее апл ?
Я также могу написать пришел Азар в чемпионат Испании и провалился. Чемпионат Англии - дно !
А теперь Мудрик в Англии, а мой знакомый товарищ в окопах прячется.
Жизнь несправедлива!