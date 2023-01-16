«Наполи» из-за цены на Мудрика может запросить 150 млн евро за Осимхена летом. Он интересен «МЮ», «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен трем английским клубам.

По данным Il Mattino, летом за 24-летнего нападающего могут побороться « », «Ньюкасл» и « ».

Отмечается, что из-за стоимости трансфера Михаила Мудрика в « » (« » продал вингера за 70+30 млн евро) « » запросит за Осимхена около 150 млн евро, учитывая уровень его игры в этом сезоне.

Виктор счастлив в Неаполе. Он хочет выиграть скудетто с «Наполи». Слухи о возможном уходе его не отвлекают.

В этом сезоне на счету Осимхена 13 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.