«Наполи» из-за цены на Мудрика может запросить 150 млн евро за Осимхена летом. Он интересен «МЮ», «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Михаил Мудрик деньги Футбол

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен трем английским клубам.

По данным Il Mattino, летом за 24-летнего нападающего могут побороться «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Арсенал».

Отмечается, что из-за стоимости трансфера Михаила Мудрика в «Челси» («Шахтер» продал вингера за 70+30 млн евро) «Наполи» запросит за Осимхена около 150 млн евро, учитывая уровень его игры в этом сезоне.

Виктор счастлив в Неаполе. Он хочет выиграть скудетто с «Наполи». Слухи о возможном уходе его не отвлекают.

В этом сезоне на счету Осимхена 13 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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130 комментариев

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Василий Иванов
Ответ Назар Игорь
История с Мудриком настолько мутная, что никто ничего и не понял. Конечно его реальная цена от силы 30 - 35. Какая-то хитрая финансовая афëра.
Да легко, вплоть до того что за этой сделкой торчат уши предыдущего владельца синих.
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*MVP*
Ответ Леван Сиукаев
проблема в том что, когда за бруска просят 100 млн,то за хорошего игрока будут просить уже 200+
просить можно сколько угодно. если цена не устраивает - не берешь и все. всегда найдется клуб, готовый продать альтернативу за вменяемые деньги.
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*MVP*
Ответ Алексей Попов
Ахахахазаха Получается, судя по твоей логике, чемпионат хорватии сильнее апл ? Я также могу написать пришел Азар в чемпионат Испании и провалился. Чемпионат Англии - дно !
а при чем тут чемп Хорватии? в ответном матче Челси обыграл Загреб, причем игра ничего не решала.

если остались вопросы, то вспомни визит Юве на Стэмфорд в прошлой ЛЧ)
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Дмитрий Шумский
Перемудрили...
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Любезный Коссутий
Ответ TravenS
Санчо, магвайр, погба, марсьяль, антони и дальше по списку) красный середняк недалеко тусуется
полмиллиарда за один сезон?
иди, проспись.
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Леван Сиукаев
Ответ *MVP*
если за бруска просят 100 млн, то не нужно его брать, в чем проблема?
проблема в том что, когда за бруска просят 100 млн,то за хорошего игрока будут просить уже 200+
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Aleksandr Danilov
Ответ Сүлүктү
Рынок был взорван Неймаром! Какой к черту Мудрик за какие-то 70+40 млн по сравнению с 222 млн?!
Неймар что, не в 2 раза сильнее Мудрика? По таланту уж точно так и есть, по достижениям темболее
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Eden Hazard
Ответ Андрей-ДК
Мудрик обрушил рынок 😊
Да... 70+30 бонусами. Никогда столько не платили ни за кого в истории. 70 щас, 30 возможно. И это в новости об Осимхене, которого Наполи 3(!!!) года назад взял за 80. Но рынок конечно Мудрик обрушил.
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Костя Киреев
Ответ red hikkikomori
Ну Погба, Ибра, Кака соответствовали своим ценникам, были состоявшимися звёздами,да и давно это было.А вот Осимхен явно не соответствует.
Согласен. Осимхен стоит не больше половины от этой суммы. Но это в принципе беда Наполи, они категорически не умеют продавать игроков вовремя. Гамшик самый яркий пример
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Eden Hazard
Ответ Виьалий
Игрок не плохой, не травмируется, с опытом, но Челси?!! Куда? Он только в основу согласится, а там уже понакупили! Мутный мешок денег!
В новости об интересе Ньюкасла, МЮ и Арсенала, а ты спрашиваешь, нахрен он Челси...😂
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Eden Hazard
Ответ Roman
Опять бездонный синий мешок подорвал цены на рынке. Теперь за любого бруска будут просить 100 лямов
Де Лаурентис просил за Гамшика и Кулибали по 100 млн когда Санчо и Антони учились правильно дорогу переходить. Думаешь если б не Мудрик, он бы продал за 25 игрока, которого сам взял за 80?) дурак что ли?)
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Зелёный гопник
Ответ Apol
Проспись, а потом выдумывай сказки
Они в одной спортивной школе занимались. С чего ты взял, что это сказки ?
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neadekvat100pudov
Ответ Mikael Rikhard
таким макаром скоро за Кокорина будут 170 миллионов просить
Он столько и стоит но только в узбекских цумах)
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Игорь Замаруев
Ответ katalonec.uz
Один 🐏всё испортил. Подсказка, 🐏 из Америки
Перес из Испании
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danilevich
Ответ YoRHa
Так Лукаку себя и в АПЛ показывал до этого. Наброс "Серия А слабая" не удался.
В серию А едут доигрывать. Глупо это отрицать
Ювентус этим летом собрал всех 30+
Рома тоже
Интер туда же
По сути серия А это сборная ненужных игроков АПЛ и конкретно ПСЖ , барсы .
Возрастные игроки не смогли бы носиться 90+ минут в апл еще и каждые три дня.
Как бы это обидно не звучало.
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neadekvat100pudov
Ответ neadekvat100pudov
До маню он и в апл разрывал за ирисок, его считали лучше кейна)))
Когда-то
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neadekvat100pudov
Ответ *MVP*
Лукаку тоже разрывал Серию А, а в итоге все увидели ее уровень после его перфоманса в АПЛ.
До маню он и в апл разрывал за ирисок, его считали лучше кейна)))
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SopTecret
щас любого чуть талантливого игрока после одного топ-сезона будут от 200 продавать
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Apol
Ответ Зелёный гопник
У меня знакомый из Украины этого Мудрика в школе бил на переменах 😁 А теперь Мудрик в Англии, а мой знакомый товарищ в окопах прячется. Жизнь несправедлива!
Проспись, а потом выдумывай сказки
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Алексей Попов
Ответ *MVP*
и кстати, посмотри, что поломанный и полудохлый Челси сделал с чемпионом Италии Миланом в группе ЛЧ.
Ахахахазаха
Получается, судя по твоей логике, чемпионат хорватии сильнее апл ?

Я также могу написать пришел Азар в чемпионат Испании и провалился. Чемпионат Англии - дно !
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David Avagyan
Ответ danilevich
Тебе сейчас скажут что у Челси был бан на трансферы сто лет назад и они продали кобзара в реал за 200 миллионов . Если открыть любой учебник по математике то все сходится.
Нет эти 400 мил делятся на срок их контрактов.
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Игорь Кирьянов
Ответ Roman
Опять бездонный синий мешок подорвал цены на рынке. Теперь за любого бруска будут просить 100 лямов
Да, только директор Шахтера открыто говорил, что такая цена на Мудрика - следствие покупок Грилиша и Антони
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Игореха Веселов
Ответ Hong Kil
Да тут даже Дно задумалось, а не повысить ли цену на Захарянца прям до двух тысяч фунтов!
Ага, а Шнобель Арустамян снова начнет рассказывать басни, что Заха интересен 3 английским клубам, двум испанским и еще 5 катарским)
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danilevich
Ответ galymmus
Я одного не пойму, это что получается американцам по 400 лямов на трансферы фэйр-плэй не касается, а как другие клубы кидаться деньгами то сразу подозрительно?)))
Тебе сейчас скажут что у Челси был бан на трансферы сто лет назад и они продали кобзара в реал за 200 миллионов . Если открыть любой учебник по математике то все сходится.
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Зелёный гопник
У меня знакомый из Украины этого Мудрика в школе бил на переменах 😁
А теперь Мудрик в Англии, а мой знакомый товарищ в окопах прячется.
Жизнь несправедлива!
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