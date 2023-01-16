Заслуженный тренер России по фигурному катанию сообщила, что завершила работу с чемпионкой Европы 2020 года из-за перехода спортсменки в парное катание.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться.

И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», – сказала Буянова.