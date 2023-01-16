Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что завершила работу с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной из-за перехода спортсменки в парное катание.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться.

И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», – сказала Буянова.

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83 комментария

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Amneris
Ответ Noname No
Интересно последнее время в фигурке: Трусова стала ЧР, Косторная переходит в парное. ТЩК всё же удивительное поколение))
Удивительное, конечно, но невезучие. Девчонки итак пропустили из-за пандемии сезон 2020/2021 (за исключением ЧМ), а теперь ещё и бан. Могли выходить в четвертый взрослый на международку и получать ещё больше медалей, а теперь вообще непонятно с допусками.
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Галина Александрова
Даша Павлюченко (с Ходыкиным) тренируется у Рослякова. Она же подруга Косторной, наверное насоветовала, что всё будет Ок. Как и что там будет, какие результаты, покажет время, но то, что будет в их группе "очень весело" - точно! Рослякова мы не раз ещё услышим. А что скажет Бетина Попова, хореограф ТШ?)))
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Пайрот
Ответ Любитель_ФК
Главное чтобы кувыркались не в прямом смысле и не вместе.
сейчас Дефендер тебе объяснит, что всё неправда, у Буяновой конвейер, она не умеет работать со взрослыми спортсменами, а Алёне нужен индивидуальный подход
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Ольга Ольгина
Надолго ли? Мечты — это краеугольные камни нашего характера. А вдруг?
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pas33pas
Раздражение Буяновой понятно, что она добрая женщина, приютила поломаную-переломаную, а её поимели и бросили. Тем не менее Алёна поступает правильно, в одиночке у неё шансы ничтожны, конкуренция такая что не пустят. В парах у неё возможно будущее. А то и в танцах. В танцах с её шикарным скольжением и полным раздраем нашей сборной - поле для возможностей.
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pas33pas
Ответ Noname No
Интересно последнее время в фигурке: Трусова стала ЧР, Косторная переходит в парное. ТЩК всё же удивительное поколение))
Это да. Трусова пропустила ЧР и вдруг... стала ЧР. Реальность превращается в крутой сюрр.
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
Представьте себе, что ОИ-2014 была бы не в Сочи. А потом - когда это было? Где сейчас ученики Водорезовой?
Когда было тогда было, а про место проведение ОИ, если бы да кабы, серебро как минимум у нее было бы везде. Итог - ученица заслуженная есть - есть, зачем тогда писать что нет.
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Ostinato
Ответ Лека-Лека
Откуда у Буяновой такое пренебрежение к парному катанию? У самой ни одного серьезного спортсмена. Может, это она сама кувыркается? Аленке удачи и хорошего опытного партнера.
У Буяновой не к парному такое пренебрежение, а к отношению Алены к ФК. Картина-то не поменялась. Пришла Алена вся такая недооцененная и "возьмите, буду делать что скажете". А потом опять началось по шоу скакание, а Буянова тут причем? Для того, чтобы по шоу выступать в парном виде Буянова не нужна.
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unknownman
Ответ EmperorNazer
Жаль Аленку. В 19,5 лет абсолютно без царя в голове. Ну с какого раза до человека дойдет, что эти метания между различными хобби ни до чего путного не доведут? Для чего вообще нужен был этот переход к Буяновой - загадка века.
А что она сделала не так? На шоу катается как парница с Куницей, в шоу парники более востребованы, чем одиночницы, неплохо для начала осваивают элементы, в чем проблема? А про переход к Буяновой - ей надо было совсем без катка сидеть?
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severyanka
Все давно понятно! Никому спортсмены с травмами и характером не нужны, тем более Буянова пиночит всех.
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Галина Александрова
Тренеру просто надо отпустить и пожелать удачи! Пусть Алёна пробует себя в парном, а вдруг что получится? Она не может вернуть триксель, выучить квады и подавно, тогда зачем ей "кувыркаться" в ЖО?
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Лека-Лека
Ответ tanya_1111
И ничего, что первая в России ОЧ была ученицей Буяновой. ))))) Но про пренебрежение согласна.
Представьте себе, что ОИ-2014 была бы не в Сочи.
А потом - когда это было?
Где сейчас ученики Водорезовой?
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Darth_Pershman
Ответ Тесса Каплан
А Буяновой пора бы освободить место для человека, желающего работать. ЦСКА - не дом инвалидов.
Тогда и Соколовскую тоже.
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Лека-Лека
Ответ мистер бин
У многих в этом возрасте ветер в голове, но тут скоро на третий десяток перевалит, а у нее нет стремления учиться, умеет только на коньках кататься. Шоу скоро закончатся и чем будет зарабатывать.
Задайте этот вопрос Туктамышевой. Она постарше будет, но продолжает выступать.
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Лека-Лека
Ответ Пользователь Гугла
Начала кувыркаться, может Буянова знает немного больше, их последние два месяца часто видят вместе, в обнимку гуляют
А что? Только некоторым можно в обнимку гулять? И пиарить это везде и повсюду.
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Doctor of Philosophy
Ответ мистер бин
Я думаю нынешние шоу еще год продержаться, а там это все схлопнется. Останутся детские утренники. А в плане спорта это она в Италии могла на что-то в парах расчитывать, но не в России.
Ну это пока. Парное катание - игра вдолгую. Рискованная, ибо чтобы пара сложилась, нужна очень большая удача, это правда. Но она рискованная для всех, кроме тех, кто уже пробился совсем в супертоп. Остальные, даже те. кто на слуху, так или иначе балансируют между попаданием в сборную и отсутствием перспектив. В таком разветвлении находится абсолютно любой парник: сегодня ты пятый на чемпионате страны, завтра пара распалась, ты никто, новую партнёршу не найти, а через год находишь и ты снова на коне и уже поддавливаешь лидеров.
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мистер бин
Ответ Gemma157
Так у нас никто из фигуристов не учится и все до единого умеют только на коньках кататься)
Не может быть. Есть девочка сразу в двух.
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Лилибет
Ответ Философия
Как грубо. Что значит кувыркаться?
Я надеюсь,что она про выбросы)
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ИннаВБ
Ответ missis-Zima
"Не нужно сильно судить" ??? Так тогда смысл жизни у многих пропадает.За этим тут и сидят,что судить.Интересно только,сами чемпионы по каким видам.
А вы чемпион по каким видам? Как вы судите, многим здесь далеко.
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kate_ko
справедливости ради, дуэт Косторная/Куница по скорости освоения и эстетике парных элементов выглядит многообещающе! но Буянову понять можно, хотя дама она взрослая, могла бы заметить: "слепому видно, что здесь замешана любовь"(с) ох, Алёнка, жисть ничему не учит, без конца вдохновляться мужчинами и забивать на себя любимую - не лучший способ самореализоваться, чесслово. хотя спортсменка она выдающаяся, м.б., как раз партнер уравновесит ее ветреность и выйдет толк. только бы не бросила, а видеть Алёну на льду всегда интересно! желаю удачи и развеять устоявшийся образ а-ля стрекозунья-попрыга)
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мистер бин
Ответ Vlad_rus
Все эти душевные терзания Алены скорее всего приведут, как обычно, к завершению карьеры и выходу замуж за какого-нибудь толстосума. И подработке старшим тренером в фигурной школе. А не к новому феерическому витку карьеры. Бывает ли второй звездный час? Редко
Хорошо если официально возьмут замуж, а не то Медведева в шутку отвечала.
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Любитель_ФК
Главное чтобы кувыркались не в прямом смысле и не вместе.
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Философия
Ответ AlexFed
Партнеров меняет как перчатки значит.
И кого она поменяла?
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Додик Аксель
ЖО катанию Алёна сказала : " Запомните меня такой"... Теперь будем следить за её шагами в парном, а возможно и успехами. Одно можно сказать, что в нашем ФК нам скучно не будет и без международных ГС.
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мистер бин
Ответ Пользователь Гугла
Начала кувыркаться, может Буянова знает немного больше, их последние два месяца часто видят вместе, в обнимку гуляют
Это очевидно.
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