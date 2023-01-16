Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что завершила работу с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной из-за перехода спортсменки в парное катание.
Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.
«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться.
И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», – сказала Буянова.
А потом - когда это было?
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