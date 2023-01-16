Медведев оставил автограф на футболке с надписью про «маленькую кошку». Так он назвал судью на AO-2022

Теги Australian Open болельщики ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев оставил автограф на футболке болельщицы.

На футболке напечатано фото Медведева с Australian Open-2022 с подписью «Никаких маленьких кошек. Только Медведев».

В прошлогоднем полуфинале против Стефаноса Циципаса Медведев поругался с судьей на вышке Хауме Кампистолом.

В конце второго сета Медведев накричал на Кампистола, потому что был недоволен, что Циципасу не дают предупреждение за коучинг. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка (вместо pussy – Sports.ru)».

«Ты тупой? Смотри на меня! Ты ужасный». Медведев бешено орал на судью в 1/2 Australian Open

3 комментария

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armmaster
Здорово придумано! И Дане не помешает расслабиться перед играми
+2
0
+2
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Valery24
Прикольные футболки)
Да и сам Данин аутфит,разработанный им совместно с Лакост,очень понравился,особенно кроссы с носочками(и именной логотип)))
+11
-3
+8
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Мария Ефремова
Какой Даниил, такие и фанаты
+4
-6
-2
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