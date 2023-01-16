Медведев оставил автограф на футболке с надписью про «маленькую кошку». Так он назвал судью на AO-2022

оставил автограф на футболке болельщицы.

На футболке напечатано фото Медведева с Australian Open-2022 с подписью «Никаких маленьких кошек. Только Медведев».

В прошлогоднем полуфинале против Стефаноса Циципаса Медведев поругался с судьей на вышке Хауме Кампистолом.

В конце второго сета Медведев накричал на Кампистола, потому что был недоволен, что Циципасу не дают предупреждение за коучинг. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка (вместо pussy – Sports.ru)».

«Ты тупой? Смотри на меня! Ты ужасный». Медведев бешено орал на судью в 1/2 Australian Open