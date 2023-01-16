Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы девять матчей.

В 23:00 по московскому времени стартует игра между командами лидирующей группы Восточной и Западной конференций – « » примет « ».

Одновременно начнется встреча между « » и действующим чемпионом «Голден Стэйт», который имеет отрицательный показатель в таблице 21-22.

« » попытаются прервать серию из трех поражений в матче с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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