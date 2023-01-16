НБА. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Вашингтон» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы девять матчей.

В 23:00 по московскому времени стартует игра между командами лидирующей группы Восточной и Западной конференций – «Кливленд» примет «Новый Орлеан».

Одновременно начнется встреча между «Вашингтоном» и действующим чемпионом «Голден Стэйт», который имеет отрицательный показатель в таблице 21-22.

«Лейкерс» попытаются прервать серию из трех поражений в матче с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Бостон
Дата проведения
16 января, 21.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Милуоки – Индиана
Дата проведения
16 января, 22.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Кливленд – Новый Орлеан
Дата проведения
16 января, 23.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Торонто
Дата проведения
16 января, 23.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Вашингтон – Голден Стэйт
Дата проведения
16 января, 23.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Атланта – Майами
Дата проведения
16 января, 23.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Юта
Дата проведения
17 января, 00.00, «Target Center»
Онлайн матча

Мемфис – Финикс
Дата проведения
17 января, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Лейкерс – Хьюстон
Дата проведения
17 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Herodotus
Миннесота Юта, мне кажется, будет весело, с пробитием верхов, схожу за пивом!
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ЮАГ
Не по сегодняшним будущим матчам, просто наблюдение.)
Даллас с Портлендом. Что с Лукой, что без: минус 17.
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0
+1
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