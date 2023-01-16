НБА. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Вашингтон» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы девять матчей.
В 23:00 по московскому времени стартует игра между командами лидирующей группы Восточной и Западной конференций – «Кливленд» примет «Новый Орлеан».
Одновременно начнется встреча между «Вашингтоном» и действующим чемпионом «Голден Стэйт», который имеет отрицательный показатель в таблице 21-22.
«Лейкерс» попытаются прервать серию из трех поражений в матче с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 21.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 16 января, 22.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 января, 23.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 00.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 января, 02.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 17 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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