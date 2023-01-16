PARI Кубок России. Халили, Бабиков и Гараничев пробегут суперспринт, Поршнев и Томшин выбыли в квалификации
Сегодня на пятом этапе Кубка России по биатлону пройдет мужской суперспринт.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Мужчины
Суперспринт
Начало финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»
Квалификация
1. Петр Пащенко – 14.02,5 (1)
2. Артем Смирнов – 15,2 (1)
3. Михаил Бурундуков – 17,1 (2)
4. Вадим Истамгулов – 20,2 (1)
5. Семен Сучилов – 32,5 (2)
6. Кирилл Стрельцов – 35,1 (3)
7. Матвей Елисеев – 37,2 (3)
8. Роман Сурнев – 39,0 (2)
9. Александр Попов – 40,6 (4)
10. Антон Бабиков – 41,8 (5)...
16. Карим Халили – 49,0 (3)...
24. Евгений Гараничев – 56,9 (4)
25. Андрей Вьюхин – 57,5 (5)...
32. Никита Поршнев – 1.07,2 (4)
33. Василий Томшин – 1.07,5 (4)
Александр Поварницын не стартовал.
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