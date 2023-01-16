PARI Кубок России. Халили, Бабиков и Гараничев пробегут суперспринт, Поршнев и Томшин выбыли в квалификации

Сегодня на пятом этапе Кубка России по биатлону пройдет мужской суперспринт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Суперспринт

Начало финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»

Квалификация

1. Петр Пащенко – 14.02,5 (1)

2. Артем Смирнов – 15,2 (1)

3. Михаил Бурундуков – 17,1 (2)

4. Вадим Истамгулов – 20,2 (1)

5. Семен Сучилов – 32,5 (2)

6. Кирилл Стрельцов – 35,1 (3)

7. Матвей Елисеев – 37,2 (3)

8. Роман Сурнев – 39,0 (2)

9. Александр Попов – 40,6 (4)

10. Антон Бабиков – 41,8 (5)...

16. Карим Халили – 49,0 (3)...

24. Евгений Гараничев – 56,9 (4)

25. Андрей Вьюхин – 57,5 (5)...

32. Никита Поршнев – 1.07,2 (4)

33. Василий Томшин – 1.07,5 (4)

Александр Поварницын не стартовал.