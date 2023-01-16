PARI Кубок России. Халили, Бабиков и Гараничев пробегут суперспринт, Поршнев и Томшин выбыли в квалификации

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев Антон Бабиков Семен Сучилов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Андрей Вьюхин Вадим Истамгулов Михаил Бурундуков Артем Смирнов Биатлон

Сегодня на пятом этапе Кубка России по биатлону пройдет мужской суперспринт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Суперспринт

Начало финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»

Квалификация

1. Петр Пащенко – 14.02,5 (1)

2. Артем Смирнов – 15,2 (1)

3. Михаил Бурундуков – 17,1 (2)

4. Вадим Истамгулов – 20,2 (1)

5. Семен Сучилов – 32,5 (2)

6. Кирилл Стрельцов – 35,1 (3)

7. Матвей Елисеев – 37,2 (3)

8. Роман Сурнев – 39,0 (2)

9. Александр Попов – 40,6 (4)

10. Антон Бабиков – 41,8 (5)...

16. Карим Халили – 49,0 (3)...

24. Евгений Гараничев – 56,9 (4)

25. Андрей Вьюхин – 57,5 (5)...

32. Никита Поршнев – 1.07,2 (4)

33. Василий Томшин – 1.07,5 (4)

Александр Поварницын не стартовал.

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7 комментариев

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тоторо
Ответ штрафной круг
от, биатлон. казалось бы, Бабиков, стальной стрелок, бух и пять штрафов)
да ни какой он не стальной стрелок, вспомните на че в том году он и на штрафные круги заходил в сингл миксте. у нас в ветренную погоду мужики стрелять не умеют
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штрафной круг
от, биатлон. казалось бы, Бабиков, стальной стрелок, бух и пять штрафов)
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тоторо
ну пусть горын с матвеем сегодня победят
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закрыт по беспределу
Вася с Никитосом решили посмотреть финал со стороны, с попкорном.
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Kvik75
Ответ Российский пользователь
тухлый междусобойчик
во во от тебя тоже прет
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Афанасия
Томшин с Поршневым мимо финала(
+3
0
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Российский пользователь
тухлый междусобойчик
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-3
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