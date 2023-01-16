Инна Гончаренко: «То, что Дэвис и Смолкин собираются менять федерацию, было понятно с начала сезона. Очень обидно, потому что им были даны преференции по отбору в сборную»

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля Инна Гончаренко Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Сборная Израиля решила, что у них более квалифицированные тренеры, и подготовка может быть лучше для пары Смолкина и Дэвис.

Вообще, сборная Израиля любит, когда их спортсмены тренируются в США, у них это налаженная практика, там, по-моему, так делают все. Это нужно спрашивать у представителей сборной Израиля, чтобы не было недопонимания. Что мы будем говорить за чужие сборные?

А то, что Смолкин и Дэвис собираются менять федерацию, было понятно с начала сезона. Они не приезжали на прокаты, чемпионат России, все было сразу понятно.

Конечно, это очень обидно, потому что им были даны преференции по отбору в сборную и на Олимпиаду их отправляли при прочих равных. Но теперь мы видим такую ситуацию, это очень грустно», – сказала Гончаренко. 

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

17 комментариев

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Juliajulia
Ответ Vendetta4111323
Не понимаю смысла переходить в Израиль. Да, будут намертво первой парой, да, отбор и участие на гс гарантированно Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах? Просто кататься по гс - ну такое себе
В танцах и топ-6 престижно на мировой арене, но в плане командника ОИ конечно без шансов
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Евгения Гринева
Из-за этой Олимпиады все копья сломали, как будто там реально задвинули какую-то сильную пару. Отправили тех, у кого рейтинг и бест выше, ну а по факту любая третья пара была бы там туристами вне топ 10
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Варлампий Варлампий
А теперь поднимите ранние ответы бабушек Тарасовой/Родниной по поводу этой парочки. Там такой бред от бабы Тани особенно
+1
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a71
Ответ Оксана Иванова
В танцах так вообще черти что творится, но всех волнуют только Дэвис-Смолкин
Все надеются, что ДС наконец-то свалят куда-нибудь.
+1
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Утренняя Аврора
Смолкины все еще в сборной?
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Juliajulia
Ответ Kareglazaya
Про преференции по отбору в сборную как-то неловко слышать от тренера... Весь прошлый и этот сезон наш бомонд утверждал, что пара сильная, перспективная и достойна быть в тройке лидеров, а как только заговорили про переход, выяснилось, что отбор был по блату.
Спалились 😅
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Оксана Иванова
Ответ Оксана Иванова
Что ей было понятно? В этом сезоне многие спортсмены члены сборной не участвуют в соревнованиях, но Гончаренко ясно только по Дэвис-Смолкиным.
В танцах так вообще черти что творится, но всех волнуют только Дэвис-Смолкин
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0
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Оксана Иванова
Что ей было понятно? В этом сезоне многие спортсмены члены сборной не участвуют в соревнованиях, но Гончаренко ясно только по Дэвис-Смолкиным.
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Kareglazaya
Ответ Vendetta4111323
Не понимаю смысла переходить в Израиль. Да, будут намертво первой парой, да, отбор и участие на гс гарантированно Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах? Просто кататься по гс - ну такое себе
Хоть поучаствуют... А в России на данный момент и это невозможно.
Да и среди мировых лидеров много довольно возрастных пар. Есть вероятность, что через годик многие завершат карьеру.
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Kareglazaya
Про преференции по отбору в сборную как-то неловко слышать от тренера...
Весь прошлый и этот сезон наш бомонд утверждал, что пара сильная, перспективная и достойна быть в тройке лидеров, а как только заговорили про переход, выяснилось, что отбор был по блату.
+3
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+3
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Brokkoli
Ответ Vendetta4111323
Не понимаю смысла переходить в Израиль. Да, будут намертво первой парой, да, отбор и участие на гс гарантированно Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах? Просто кататься по гс - ну такое себе
От России на ГС не покатаешься вообще никак, а повестку прислать могут
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tancha.20
Гражданство Израиля из заднего кармана достали, или оно у обоих и раньше было?
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AlexFed
Ответ Vendetta4111323
Не понимаю смысла переходить в Израиль. Да, будут намертво первой парой, да, отбор и участие на гс гарантированно Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах? Просто кататься по гс - ну такое себе
Да им кроме купленных бэшек и домашних водокачек нигде не выиграть итак, какое это вообще имеет значение.
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Додик Аксель
Всегда настороженно относился к людям, которым всё понятно с самого начала...
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Orange carrot
Ответ Vendetta4111323
Не понимаю смысла переходить в Израиль. Да, будут намертво первой парой, да, отбор и участие на гс гарантированно Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах? Просто кататься по гс - ну такое себе
А что им еще делать
+5
0
+5
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Vendetta4111323
Не понимаю смысла переходить в Израиль. Да, будут намертво первой парой, да, отбор и участие на гс гарантированно
Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах?
Просто кататься по гс - ну такое себе
+1
-2
-1
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B.Jones
Что она несёт, они даже не падали..
+4
-1
+3
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