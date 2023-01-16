Инна Гончаренко: «То, что Дэвис и Смолкин собираются менять федерацию, было понятно с начала сезона. Очень обидно, потому что им были даны преференции по отбору в сборную»
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.
«Сборная Израиля решила, что у них более квалифицированные тренеры, и подготовка может быть лучше для пары Смолкина и Дэвис.
Вообще, сборная Израиля любит, когда их спортсмены тренируются в США, у них это налаженная практика, там, по-моему, так делают все. Это нужно спрашивать у представителей сборной Израиля, чтобы не было недопонимания. Что мы будем говорить за чужие сборные?
А то, что Смолкин и Дэвис собираются менять федерацию, было понятно с начала сезона. Они не приезжали на прокаты, чемпионат России, все было сразу понятно.
Конечно, это очень обидно, потому что им были даны преференции по отбору в сборную и на Олимпиаду их отправляли при прочих равных. Но теперь мы видим такую ситуацию, это очень грустно», – сказала Гончаренко.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Да и среди мировых лидеров много довольно возрастных пар. Есть вероятность, что через годик многие завершат карьеру.
Весь прошлый и этот сезон наш бомонд утверждал, что пара сильная, перспективная и достойна быть в тройке лидеров, а как только заговорили про переход, выяснилось, что отбор был по блату.
Но кто им даст там выиграть при живых американцах и канадцах?
Просто кататься по гс - ну такое себе