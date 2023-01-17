Малкин набрал 1+1 с «Анахаймом» – первые очки за 3 матча. У него 41 балл в 43 играх

Теги Питтсбург Анахайм Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом».

Форвард «Питтсбурга» внес вклад в победу над «Дакс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

На счету россиянина 41 (15+26) очко в 43 играх сезона. В прошлых двух матчах он не отмечался результативными действиями.

Сегодня Малкин (20:06, 4:25 – в большинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на точке вбрасывания – 67% (выиграл 6 попыток из 9). 

2 комментария

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Дмитрий Лунегов
Жека немного отстал от графика очко за игру, думаю догонит!
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1960лоцман
Сколько он таких шайб забросил ,его частенько заворотами теряют.
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