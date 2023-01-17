Малкин набрал 1+1 с «Анахаймом» – первые очки за 3 матча. У него 41 балл в 43 играх
Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом».
Форвард «Питтсбурга» внес вклад в победу над «Дакс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету россиянина 41 (15+26) очко в 43 играх сезона. В прошлых двух матчах он не отмечался результативными действиями.
Сегодня Малкин (20:06, 4:25 – в большинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на точке вбрасывания – 67% (выиграл 6 попыток из 9).
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